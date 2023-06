DFB-Team: Graues, graues Mittelmaß

Nationalmannschaft

Von Frank Hellmann schließen

Díe deutsche Fußball-Nationalmannschaft befindet sich in einem bemitleidenswerten Zustand. Bundestrainer Flick wirkt immer hilfloser – und könnte bald zur Debatte stehen.

Es ist der Charme der Widersprüche, der Warschau ziemlich aufregend macht. Wo am Tag des Länderspiels zwischen Polen und Deutschland (1:0) noch Menschen in rot-weißen Trikots das Erscheinungsbild zwischen modernen Hochhäuser und sozialistischen Monumentalbauten prägten, rollte die polnische Hauptstadt tags darauf den Regenbogenteppich für Schwule und Lesben aus. Rund um den Kulturpalast entfaltete sich ein kunterbuntes Treiben, als sich die deutsche Nationalmannschaft bereits auf der Rückreise nach Frankfurt befand.

Es ist nicht lange her, da hat dieses Team viel Energie dafür verwendet, sich für die Belange dieser Community einzusetzen. Doch Regenbogenbinden werden nicht mehr getragen, weil eine Lehre der vermasselten WM in Katar lautete, mit einem schwarz-rot-goldenen Stückchen Stoff deutlich zu machen, sich wieder vorrangig um Fußball zu kümmern. Aber auch das klappt nicht. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat inzwischen gesellschaftspolitisch keine Haltung und sportlich keine Bedeutung mehr.

Ein Jahr vor der Heim-EM, die eigentlich der Nation wieder Klebstoff vermitteln soll, scheint die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Als Aushängeschild wird die Mannschaft schon gar nicht mehr wahrgenommen. Gerade mal 5,92 Millionen Menschen hatten am Freitagabend bei der ARD noch eingeschaltet. Die Vermutung liegt nahe, dass RTL eine noch schlechtere Quote vermeldet, wenn gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (Dienstag 20.45 Uhr) diese vermaledeite Länderspielsaison endlich endet.

Dass Präsident Bernd Neuendorf im Tiefgeschoss des polnischen Nationalstadion schnellen Schrittes ohne Kommentar von dannen zog, war bezeichnend. Immerhin überbrachte Sportdirektor Rudi Völler bald darauf die Botschaft, dass Hansi Flick bleiben soll. Und der Bundestrainer beteuerte:_ „Wir haben ausreichend Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Ich bin sicher, dass sie eine sehr, sehr gute Euro spielen kann.“

Dummerweise deutet wenig darauf hin: Der Ist-Zustand umfasst elementare Mängel in allen Mannschaftsteilen; und auf die Rückkehr eines Thomas Müller und Manuel Neuer zu hoffen, die weder bei der letzten WM noch EM eine Hilfe waren, könnte sich zum Irrtum ausweiten. Der eine ist nächsten Sommer 34, der andere 38. Flicks Ensemble hat aktuell kein Gerüst, es fehlt weit mehr als nur „die Überzeugung“. Direktspiel kommt kaum zur Aufführung, Automatismen sind nicht hinterlegt und Standardsituationen beinahe wieder ein Ärgernis, obwohl ein Experte, der Däne Mads Buttgereit, zum Trainerteam gehört. Würde bald ein Fußball-Unwort des Jahres gewählt, hätte der von Flick stets bemühte „Prozess“ beste Chancen auf die Ernennung.

Der 58-Jährige verliert sich vermehrt in Phrasen und Floskeln. Gegen limitierte Polen stimmte die Balance nicht. „Wir waren auf Fehlervermeidung und Kontrolle aus“, gab Kapitän Joshua Kimmich zu, dafür haben man speziell erste Halbzeit „zu behäbig, zu langsam“ gespielt. Am Ende häufte der Verlierer zwar 76 Prozent Ballbesitz und 26:2 Torschüsse an, aber dem Sieger genügten ein Kopfballtor von Jakub Kiwior (31.) und ein Weltklassetorhüter Wojciech Szczesny.

„Die haben eine Chance – und treffen. Wir brauchen halt leider etwas mehr“, haderte Verteidiger Antonio Rüdiger mit sarkastischem Unterton. Der erst spät eingewechselte Torjäger Niclas Füllkrug warnte davor, die defensive Spielweise des Gegners zu kritisieren: „Wir müssen uns nichts vormachen, das wird bei der EM nicht anders sein.“ In dieser Saison gelangen allein Siege gegen Oman (1:0), Costa-Rica (4:2) und Peru (2:0). Gegen die Verzwergung redete Flick gleichwohl an: „Es gibt Phasen, die dann so verlaufen. Aber wir werden da rauskommen. Ich bin absolut von unserem Weg überzeugt.“

Keiner kann garantieren, bei der nächsten Zusammenkunft mit den Partien gegen WM-Schreck Japan (9. September) und Vizeweltmeister Frankreich (12. September) wieder in die Erfolgsspur zu finden. Eigentlich müsste der DFB im Sommer eine grundsätzliche Analyse ansetzen, bei der auch Flicks Position kein Tabuthema sein dürfte. Ein Misserfolg gegen die nicht für die WM qualifizierten Kolumbianer könnte die Dringlichkeit erhöhen. Der Bundestrainer spürt selbst, dass er und seine Spieler sich in der Bringschuld befinden: „Ein Sieg würde Vertrauen geben und ein wenig Ruhe reinbringen. Wir müssen fighten und gewinnen, das ist unser Auftrag.“

Die Anteilnahme daran scheint ausbaufähig, denn auf all seinen Kanälen trommelt der Verband für den Ticketverkauf, aber außer Mitleid ruft die Nationalelf kaum noch Gefühlsregungen hervor, weil sie nur noch graues Mittelmaß darstellt. Dabei ist die Welt doch selbst in Warschau heutzutage viel bunter.