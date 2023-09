Watzke übt scharfe Kritik an DFB-Reform: „Grundsätzlich der falsche Ansatz“

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Eine geplante DFB-Reform stößt bei Hans-Joachim Watzke auf Unverständnis. Der BVB-Boss äußert scharfe Kritik und kündigt eine Rolle rückwärts an.

Essen – Die geplante Reform des DFB, die eine Veränderung der Spielformen im Kinderbereich beinhalten soll, stieß bereits in der Vergangenheit auf Kritik. So äußerte beispielsweise der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick sein Unverständnis, auch Ex-Nationalspieler Didi Hamann fand klare Worte.

Hans-Joachim Watzke Geboren: 21. Juni 1959 (Alter 64 Jahre) in Marsberg Rolle beim DFB: 1. Vizepräsident Im Amt seit: Januar 2022 Weitere Posten: Geschäftsführer Borussia Dortmund, 1. Stellvertreter der DFL-Geschäftsführung

DFB-Reform: Veränderungen sollen Druck von Kindern nehmen

Ziel der Reform sei es, durch eine Verminderung des Leistungsdrucks eher den Spaß am Spiel und die sportliche Entwicklung in den Mittelpunkt zu rücken. Dazu sollen in den Altersklassen der U6 bis U11 unter anderem nicht mehr klassische Punktspiele ausgetragen werden, sondern sogenannte „Spielfeste“.

Mit Hans-Joachim Watzke kommt nun ein weiterer prominenter Name aus der deutschsprachigen Fußballwelt hinzu., der dies skeptisch sieht. Auf einem Unternehmertag in Essen bezog der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der zudem auch Vizepräsident des DFB ist, klar Stellung zu den Anpassungen, die ab der Saison 2024/25 und somit kurz nach der Heim-EM in Kraft treten sollen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat die geplanten DFB-Reformen scharf kritisiert. © David Inderlied/dpa

Watzke echauffiert sich über DFB-Reform und fordert Wolf zum Aufzeigen von Alternativen auf

„Das ist unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar“, so der 64-Jährige, der seine Haltung wie folgt begründete: „Wenn du als Sechs-, Acht- oder Neunjähriger nie das Gefühl hast, was es ist, zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft haben, mal zu gewinnen. Wenn wir Angst haben, dass ein Achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal mit 5:0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die Gesellschaft aus.“

Auf Nachfrage, ob es eine Reform der Reform geben solle, antwortete der Funktionär: „Ja. Und das haben wir gerade beschlossen.“ Hannes Wolf, neuer DFB-Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, befürwortete zuletzt die vorgesehenen Änderungen. Laut Watzke solle Wolf nun „versuchen, uns in den nächsten ein, zwei Jahren Handlungsalternativen aufzuzeigen“.

Peter, Walter, Cedric: Das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars bei der WM 2022 Fotostrecke ansehen

DFB-Reform: Viele Kritiker, wenige Befürworter

Ursprünglich war vorgesehen, die Spiele im Kindesalter künftig mit einer kleineren Mannschaftsstärke auf kleineren Spielfeldern auszutragen. „Es gab ja auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft. Ich glaube, dass das grundsätzlich der falsche Ansatz ist“, positionierte sich Watzke klar.

Zwar gab es in den vergangenen Monaten reichlich Kritik an den geplanten Änderungen, allerdings gab es auch so manchen Befürworter – vor allem in den Reihen des DFB. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, betonte, dass dies Fußballer hervorbringen könnte, die „intrinsisch motiviert gewinnen wollen“. U15-Nationalcoach Christian Wörns hegt die Hoffnung, dass der Druck von außen vermindert werden könne: „Wichtig ist, dass es bei den Trainern, Eltern und Verwandten nicht um das Ergebnis geht.“

Darum wird es hingegen definitiv bei den kommenden Länderspielen des A-Teams gehen – und möglicherweise auch um die Zukunft des zusehends kritisierten Bundestrainers Hansi Flick. Am Samstag (9. September) steigt das Duell mit Japan, drei Tage später folgt das Aufeinandertreffen mit Vize-Weltmeister Frankreich. (masc)