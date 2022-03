DFB-Pokal: Hier Union Berlin gegen St. Pauli live im TV und Stream sehen

Wer kommt ins Halbfinale?

Das DFB-Pokal-Viertelfinale 2022 steht an. Zum Auftakt treffen Union Berlin und der FC St. Pauli aufeinander. Hier können Sie die Partie live im TV und Stream sehen.

Hamburg – Wer fährt 2022 nach Berlin? Bis wir das wissen, wird es noch etwas dauern. Denn ab 1. März 2022 entscheidet sich zunächst einmal, welche Teams ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Das erste Viertelfinalspiel steigt im Stadion An der Alten Försterei zwischen Gastgeber Union Berlin und dem FC St. Pauli am 1. März 2022 um 20:45 Uhr. Obwohl die Hamburger im Gegensatz zu Union nur in der zweiten Liga spielen, erwartet die Fans eine Partie auf Augenhöhe. Immerhin schmiss Sankt Pauli im Achtelfinale Titelverteidiger Borussia Dortmund aus dem Pokal.

Wo Sie das DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem St. Pauli live im TV und Stream sehen können, verrät 24hamburg.de* hier.

Das Spiel zwischen Union und St. Pauli wird die einzige Partie am 1. März 2022 sein. Am 2. März folgen dann die Duelle HSV-Karlsruher SC, Bochum - Freiburg und Hannover 96 - RB Leipzig. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.