DFB-Pokal: Hier läuft das Spiel FC Teutonia 05 – RB Leipzig live im TV

Die Erstrundenpartie zwischen RB Leipzig und Teutonia 05 aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen wird von zwei Sendern live übertragen. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Noch stehen zwei DFB-Pokalspiele der Ersten Runde aus. Eines davon ist das Duell FC Teutonia 05 gegen RB Leipzig. Wer zeigt das Match live im TV?

Hamburg/Leipzig – Deutlicher könnten die Rollen vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal nicht verteilt sein. Auf der einen Seite Titelverteidiger und Bundesligist RB Leipzig als haushoher Favorit, auf der anderen der Hamburger Regionalligist FC Teutonia 05. Alles andere als ein Leipziger Sieg wäre eine Sensation. Wie sich Teutonia 05 gegen RB schlägt? Abwarten!

Sicher ist: Zwei Sender zeigen das Duell live im TV. Welche? Das verrät 24hamburg.de.

Im Vorfeld des „Dosen-Duells“, beide Vereine haben als Trikotsponsor einen Energy-Drink-Hersteller, gestaltete es sich für die teutonen schwer, in Hamburg einen Spielort zu finden. Dann war klar: Die Partie soll nach Dessau verlegt werden. Nach einem Anschlag auf den dortigen Rasen, der für Frust bei Teutonia-Boss Liborio Mazzagatti sorgt, findet das Spiel nun in Leipzig statt. Teutonia-Trainer David Bergner weiß, was „T05“ der Red Bull-Arena erwartet. Und das nicht nur, weil der 48-Jährige selbst mal bei RB Leipzig tätig war: als Trainer der Reserve-Mannschaft.