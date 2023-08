DFB-Pokal: Haut sie raus, die Riesen!

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Hat mit dem 1. FC Köln eine pikante Aufgabe zu lösen: Steffen Baumgart. © dpa

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze: Auch in diesem Jahr werden sich wieder einige Großkopferte blamieren. Ein Kommentar.

Der „Kicker“ hat sich vor dem Auftakt im DFB-Pokal an diesem Wochenende mal wieder eine ganz schöne Recherchearbeit ans Bein gebunden. Allerlei Interessantes und Abseitiges hat das Fachmagazin zusammengetragen. Etwa dies: Der größte Favoritenschreck seit der Jahrtausendwende kommt aus Osnabrück, acht höherklassige Opponenten warf der VfL raus. Und: Zweimal schieden Bundesligisten in der ersten Runde mit fünf Toren Unterschied aus: Bielefeld gegen Wuppertal (0:5, 1970) und Eintracht Frankfurt bei der zweiten Garde des VfB Stuttgart (1:6, 2000).

Oder: Nie gingen mehr Bundesligisten in Runde eins baden als 2012, genau ein Drittel aller Klubs. Auch das noch: Bei den Nordlichtern herrscht die größte Stolpergefahr zu Beginn, der Hamburger SV und Werder Bremen mussten schon zehnmal die Segel streichen, es folgt Eintracht Frankfurt (sechs). Und natürlich ist in einer Umfrage genau ermittelt worden, wem die Fußballfans jetzt am ehesten einen Ausrutscher zutrauen: Mainz 05 liegt vorne (44 Prozent glauben an ein Aus in Elversberg), gefolgt vom 1.FC Köln, vom dem 36 Prozent eine Niederlage in – natürlich – Osnabrück erwarten.

Der Pokal zieht nach wie vor seinen Reiz aus den Duellen der Zwerge gegen die Riesen, aus den Geschichten für die Ewigkeit, wenn die Underdogs den Favoriten eine lange Nase drehen und Amateurspieler ihren Kindern noch in ein paar Jahren davon erzählen, wie sie Manuel Neuer den Ball durch die Beine gespitzelt haben. Zur Wahrheit gehört auch: Die großen Erfolge der Kleinen sind zwar denkwürdige, zuweilen historische Begebenheiten (Harry Koch kegelt mit Vestenbergsgreuth die Bayern raus, 1994), doch wenn es hart auf hart kommt, setzen sich die Bundesligisten meist durch. Die nehmen die Hatz um den Cup sehr viel ernster als früher, er bringt Renommee – und ist der schnellste Weg ins internationale Geschäft. In der letzten Saison etwa standen im Viertelfinale alle sechs Topklubs der Liga. Und so ist es wenig verwunderlich, dass es bisher erst ein Zweitligist gepackt hat, die begehrte Trophäe zu gewinnen: Hannover 96 im Jahr 1992 im Elfmeterschießen gegen Mönchengladbach. Und sonst? In den letzten Jahren stand Zweitligist Duisburg mal im Endspiel, 0:5 gegen Schalke, 2011.

Klingt langweilig. Ist es aber nicht: Auch in diesem Jahr werden sich wieder einige Großkopferte blamieren. Gut so. Ein bisschen Schadenfreude und ein bisschen mehr Sympathie für die Außenseiter wird wohl erlaubt sein.