Erste DFB-PK nach Flick-Entlassung heute im Live-Ticker: Wie geht es jetzt weiter, Herr Völler?

Von: Korbinian Kothny

Rüdi Völler und İlkay Gündogan stellen sich bei der PK vor dem Frankreich-Spiel. Wie ist der Stand bei der Suche nach einem Flick-Nachfolger? Der Live-Ticker.

DFB-PK vor dem Frankreich-Spiel mit Rudi Völler und İlkay Gündogan; 18 Uhr

Völler stellt sich bei PK: Wer wird der Nachfolger von Hansi Flick?

Dortmund – Der DFB steht neun Monate vor der Fußball-EM 2024 im eigenen Land vor einem Scherbenhaufen. Am Samstag erlebte die deutsche Nationalmannschaft beim 1:4 gegen Japan ihr nächstes Debakel und verlor zum ersten Mal seit 38 Jahren dreimal in Folge. Die Konsequenz: Der DFB entband noch am Sonntag Hansi Flick mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Bundestrainer.

DFB-Elf trifft auf Vize-Weltmeister Frankreich

Beim Länderspiel am Dienstag gegen Frankreich wird einmalig das Trio Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die DFB-Elf betreuen. Während im Hintergrund die Suche nach einem Flick-Nachfolger auf Hochtouren läuft, sollen Völler & Co. das nächste DFB-Debakel verhindern.

Die Aufgabe könnte mit Vize-Weltmeister Frankreich dabei kaum größer sein. Seit dem verlorenen WM-Finale hat die Équipe Tricolore alle seine Spiele gewonnen und ist auf dem besten Wege, sich direkt für die EM 2024 zu qualifizieren. Deutschland ist als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert.

Rudi Völler betreut die Nationalmannschaft interimsweise. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Völler stellt sich bei PK: auch Kapitän Gündoğan mit dabei

Blickt man auf die vergangenen Ergebnisse, möchte man meinen: zum Glück. Seit dem WM-Vorrunden-Aus hat die DFB-Elf gegen nicht übermächtige Gegner nur eins von fünf Duellen für sich entscheiden können.

Bei der Pressekonferenz am Montag vor dem Frankreich-Spiel wird dennoch die Flick-Entlassung wohl das beherrschende Thema sein. Interimstrainer Rudi Völler und der noch von Flick ernannte Neu-Kapitän İlkay Gündogan werden sich ab 18 Uhr den Fragen der Journalisten stellen und erklären, wie sie in neun Monaten noch den sportlichen Turnaround schaffen wollen. (kk)