DFB bestätigt Gespräche mit Nadine Keßler für Bierhoff-Nachfolge

Von: Marcel Schwenk

Nadine Keßler (li.) ist eine Kandidatin für die DFB-Geschäftsführung. Zuletzt bekleidete Oliver Bierhoff (re.) den Posten. © Imago Images / Beautiful Sports; Imago Images / Ulmer / Teamfoto

Der DFB führt aktuell Gespräche mit Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler für den vakanten Posten der Geschäftsführung. Das hat der Verband bestätigt.

Update vom Donnerstag, 17. August 2023, 20.10 Uhr: Der DFB hat gegenüber dem SID bestätigt, aktuell mit Nadine Keßler bezüglich der offenen Stelle in der Geschäftsführung zu sprechen. „Wir reden mit ihr, stehen aber nicht vor einer Vertragsunterschrift. Wir sprechen auch noch mit anderen Kandidaten“, zitiert der SID. Anders als zuvor von der Abendzeitung berichtet, befinde man sich allerdings nicht in fortgeschrittenen Gesprächen.

In den vergangenen Monaten wurden in den Medien immer wieder Matthias Sammer und Ralf Rangnick als mögliche Erben von Oliver Bierhoff genannt. Der Ex-Nationalspieler räumte seinen Posten nach dem enttäuschenden Aus bei der WM 2022 in Katar.

Erstmeldung vom Donnerstag, 17. August 2023, 18.24 Uhr: Frankfurt – Der DFB steht offenbar kurz vor der erstmaligen Installierung einer Frau an der Spitze. Wie die Abendzeitung berichtet, folgt die Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler auf Oliver Bierhoff, der nach der enttäuschenden WM 2022 inklusive Vorrunden-Aus als Geschäftsführer zurückgetreten war.

Nadine Keßler Geboren: 4. April 1988 (Alter 35 Jahre) in Landstuhl Vereine im Profibereich: 1. FC Saarbrücken, 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg Karriereende: 2016 Aktuell tätig als: UEFA-Leiterin Abteilung Frauenfußball

DFB: Nadine Keßler wird angeblich Geschäftsführerin und folgt auf Oliver Bierhoff

Wie es in dem Bericht heißt, sollen sich der DFB und die 35-Jährige bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Demnach sei man bereits mit der Ausarbeitung der Verträge beschäftigt, in den „kommenden Wochen“ könne der Wechsel verkündet werden. Der Verband selbst habe um Verständnis gebeten, keinen Kommentar zu der Personalie abgeben zu wollen, heißt es.

Die langjährige Bundesliga-Spielerin soll in Zukunft angeblich für die „Geschäftsführung der Bereiche DFB-Akademie und Nationalmannschaften“ zuständig sein. Damit wäre sie neben der Männer- auch für die Frauen-Nationalmannschaft verantwortlich, die bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland ebenfalls nach der Gruppenphase ihre Koffer packen musste.

DFB: Nadine Keßler aktuell noch für UEFA tätig – Hannes Wolf soll Technischer Direktor werden

Während ihrer Laufbahn war Keßler in der Bundesliga unter anderem für Turbine Potsdam und den VfL Wolfsburg aktiv, mit den Niedersachsen feierte sie zwei Champions-League-Siege und zweimal die Meisterschaft. Aktuell ist sie für die UEFA tätig, arbeitet dort als Direktorin Frauenfußball.

Darüber hinaus wird es bald noch weitere Anpassungen auf der Führungsebene geben. Nachdem Ex-Nationalspieler Sami Khedira nicht für das Amt des Sportdirektors zur Verfügung steht, wie die Frankfurter Rundschau bereits berichtete, soll der Kompetenzbereich von Hannes Wolf vergrößert werden. Derzeit ist der ehemalige Bundesliga-Coach als U20-Nationaltrainer angestellt, soll aber eine Rolle als Technischer Direktor übernehmen. (masc)