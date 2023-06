Nachwuchs bleibt im Flaschenhals stecken – Armutszeugnis für den deutschen Fußball

Von: Jan Christian Müller

Herausgekommen ist in einem eigentlich fußballbegeisterten Land eine bedenkliche Baisse im Nachwuchs und die emotionale Abkehr vom Nationalteam. Ein Kommentar.

Frankfurt – Im Frühjahr 2001 hat Michael Skibbe dringlich darauf hingewiesen, dass die Fußball-Bundesligaklubs zu wenig Talente entwickeln und zu viele im Alter von 18, 19, 20, halb Kind, halb Mann, im Flaschenhals steckenbleiben.

Skibbe war seinerzeit Assistent von, ähem, Rudi Völler. Der ist inzwischen grau geworden, aber gutmütig geblieben, weshalb er schon wieder als Nothelfer in Diensten des mal wieder daniederliegenden DFB steht. Völler muss allerdings mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Dienstantritt diagnostizieren, dass in der Ausbildung zwar zunächst richtige Schritte unternommen wurden, längst aber ein Irrweg beschritten worden ist. Markus Krösche jedenfalls hört sich anno 2023 fast genauso an wie Michael Skibbe kurz nach der Jahrtausendwende. „Wir müssen die Anzahl der Talente erhöhen – auf der einen Seite der DFB, aber auch wir Klubs“, sagte der Sportchef von Eintracht Frankfurt dieser Tage bei Sky.

Sorgen sich um den Nachwuchs: Rudi Völler (links), Direktor der A-Nationalmannschaft, und Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund. © dpa

Gravierende Fehler des DFB bei der Nachwuchsförderung

Die Selbstkritik in Ehren, gute Worte sind eigentlich genug gewechselt, Krösche fasst im Grunde bloß genau das zusammen, was die ehemaligen Geschäftsführer von DFB und DFL, Oliver Bierhoff und Christian Seifert, in einem Joint Venture bereits vor fünf Jahren als „Projekt Zukunft“ erst mit Volldampf, bald mit schwindender Frustrationstoleranz vorangetrieben haben. Sie wollten mit „innovativen Wegen in der Talentförderung“ dafür sorgen, den „massiven Nachholbedarf in der Ausbildung unserer Toptalente“ aufzuholen. Jedoch: Zu verklebt gerierten sich Bundesligaklubs, Amateurvereine und Landesverbände in tradierten Denkmustern.

Herausgekommen ist in einem eigentlich fußballbegeisterten Land eine bedenkliche Baisse im Nachwuchs sowie die emotionale Abkehr vom Nationalteam, das mit dem Personalpool, welches ihm die Bundesliga anbietet, nicht mehr viel anzufangen weiß und den Kontakt zur Weltspitze ebenso verloren hat wie die deutschen Klubs ihren Anschluss an Europas Spitzenklasse. Krösche sagte Dienstagabend das, was DFB-Sportchef Joti Chatzialexiou Mittwochmorgen längst nicht zum ersten Mal inhaltlich bestätigte: „Wir haben zu viel aufs Taktische geachtet“, die „individuelle Entwicklung eines jeden Spielers“ sei „zu kurz gekommen“.

Personeller und finanzieller Aufwand korrespondieren nicht annähernd mit dem kläglichen Ergebnis. Der Status quo ist, man muss das so klar formulieren, ein veritables Armutszeugnis für den deutschen Fußball.