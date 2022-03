Flick muss überraschend auf wichtige DFB-Spieler verzichten

Von: Melanie Gottschalk

Joshua Kimmich (r.) wird aufgrund der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes nicht mit zum DFB-Team reisen. © Moritz Müller/Imago Images

Bundestrainer Hansi Flick hat zum Beginn des neuen Länderspieljahres gleich mehrere Ausfälle zu beklagen.

Sinsheim – Es geht wieder los: für Hansi Flick und das DFB-Team steht die erste Länderspielpause des Jahres an. Im Winter dieses Jahres wird dann die WM 2022 in Katar stattfinden und die Elf des Bundestrainers auf Titeljagd gehen. „Jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel. Da stapeln wir jetzt auch nicht tief“, sagte Flick vor wenigen Wochen in der ARD – und lobte die Nationalspieler: „Es ist schön, wie die Spieler mitziehen, wie alle die Vorgaben gut umsetzen. Man spürt da eine Aufbruchstimmung. Jeder will dabei sein in Katar.“

Vergangene Woche hat Hansi Flick seinen Kader für diese Länderspielpause nominiert, denn am 26. und 28. März stehen zwei Freundschaftsspiele gegen Israel und die Niederlande auf dem Programm. Im Juni und September wird dann in der Nations League gespielt. „Wir haben in der Nations League, aber auch schon jetzt im März mit Holland eine sehr starke Mannschaft als Gegner“, sagte DFB-Trainer Hansi Flick.

DFB-Team: Robin Koch hat Corona, Karim Adeyemi eine Muskelverletzung

Bei den ersten Länderspielen des WM-Jahres 2022 muss Hansi Flick aber gleich auf mehrere Akteure verzichten. Abwehrspieler Robin Koch, der beim englischen Premier-League-Klub Leeds United unter Vertrag steht, reiste am Montag (21.03.2022) nicht wie geplant zum DFB-Team, da er einen positiven Corona-Schnelltest hatte. Er war das erste Mal seit dem vergangenen Sommer für die Nationalmannschaft nominiert worden.

Ebenfalls nicht dabei sein wird Stürmer Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Der 20 Jahre alte Angreifer zog sich im Halbfinale des ÖFB-Cups an der Rückseite des Oberschenkels eine Muskelverletzung zu und kann deshalb zu den beiden Länderspielen gegen Israel am Samstag (26.03.2022, Anpfiff 20.45 Uhr) und Montag (28.03.2022, Anpfiff 20.45 Uhr) nicht mitwirken.

Kimmich wird zum dritten Mal Vater – und reist nicht zum DFB-Team

Besonders bitter dürfte für Bundestrainer Hansi Flick aber der Ausfall von Joshua Kimmich sein. Die Frau des 27 Jahre alten Mittelfeldspieler erwartet dieser Tage ihr drittes Kind, weshalb er zumindest im Spiel gegen Israel nicht anwesend sein wird. „Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist“, wird Bundestrainer Hansi Flick im Sportmagazin Kicker zitiert. Gegen die Niederlande ist es aber denkbar, dass Kimmich im Mittelfeld wieder die Fäden ziehen wird. Im ersten Spiel stehen Flick damit 23 Spieler zur Verfügung. (msb)