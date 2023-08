DFB-Gegner Südkorea: Colin Bell und die Hilflosigkeit seines Teams

Von: Frank Hellmann

Macht deutliche Ansagen: Collin Bell. © IMAGO/Pro Sports Images

Nationaltrainer Colin Bell, einst in Frankfurt, kann sich nur zum Teil erklären, warum seine Spielerinnen bei dieser WM so versagen.

Es waren zuletzt lange Tage für Colin Bell. Mitunter nur mit drei Stunden Schlaf. Der Nationaltrainer Südkoreas hat vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Deutschland am Donnerstag (12 Uhr/ZDF) Nachtschichten eingelegt. Der gebürtige Engländer arbeitet an einem Konzept, um den Verbandsfunktionären nach dem wahrscheinlichen Ausscheiden sofort etwas Handfestes zu übergeben: „Das können sie in die Tonne kloppen oder aufwachen.“ Ganz egal wie es in Brisbane ausgeht, sieht Bell Reformbedarf beim Gegner der DFB-Frauen, für den der bald 62-Jährige seit Herbst 2019 arbeitet.

Für die 2022 beim Asien-Cup erst unglücklich im Finale von Japan besiegten „Taeguk Ladies“ kam die WM einem Offenbarungseid gleich. Erst gegen Kolumbien (0:2), dann gegen Marokko (0:1) ging Bell mit seinem Team leer aus. „Ich habe meine eigene Mannschaft nicht wiederkannt“, sagte der Mann, über den mal das Buch „Colin Bell – Der (Frauen)-Fußball-Versteher“ erschienen ist. Nun versteht dieser Trainer die Welt nicht mehr. In der Halbzeit gegen die Nordafrikanerinnen in Adelaide habe er seinen Spielerinnen gar auf Koreanisch zugerufen: „Das seid ihr nicht!“ Sie wären in diese Partie „wie in ein Freundschaftsspiel“ gegangen.

Schon gegen die Südamerikanerinnen lief nach einem umstrittenen Elfmeter nichts mehr zusammen. Der Lapsus seiner Torhüterin Young-Geul Yoon, die sich bei einem Schuss von Wunderkind Linda Caicedo den Ball selbst ins Tor patschte, diente als Symbol der Hilflosigkeit. Dennoch will der der frühere Coach der Frauen-Bundesligisten SC Sand, 1. FFC Frankfurt und SC Bad Neuenahr festgestellt haben, dass sich die Laune schlagartig aufhellte, als die Kunde von der deutschen Niederlage am Sonntag eintraf. „Wir wissen, dass unsere Chance unheimlich gering ist, aber wir haben noch eine kleine Chance“, sagt Bell. „So bereiten wir uns jetzt auch vor. Ich kann natürlich nicht sagen, dass wir Deutschland 5:0 schlagen werden.“ Aber einen letzten Versuch kann man ja mal unternehmen.

Bislang konnten die Spielerinnen weder das körperliche Level mitgehen, noch hielten sie dem mentalen Druck stand. Woher sollen solche Erfahrungen kommen? Das gehe schon bei der koreanischen WK League los. Bell: „Die Spiele in der Liga sind zu langsam, die Intensität im Training zu niedrig.“ Zur WM-Vorbereitung seien Nationalspielerinnen erschienen, „ohne die Wochen vorher einen einzigen richtigen Sprint zu machen. Nicht im Training, nicht im Spiel.“

Genauso gravierend sei das Nachwuchsproblem: Es gebe nur wenige Schulen und Universitäten, an denen Mädchen oder Frauen Fußball spielen. Während Japan aus einem Reservoir von 800 000 registrierten Spielerinnen schöpft, sind es in Südkorea nur 1400. Diese Zahl erwähnt Bell immer wieder und folgert: „Das ist eine Katastrophe.“ Die meisten seiner WM-Teilnehmerinnen hätten erst nach dem Studium mit 23, 24 Jahren angefangen, richtig Fußball zu spielen. Sein Team ist folglich das älteste der WM.

Die vom Trainer mit 16 Jahren und 26 Tagen als jüngste WM-Spielerin aller Zeiten eingewechselte, aber in den USA geförderte Casey Phair übertünchte die Versäumnisse: Der Verband unterhält weder eine U20, U19 noch U17. „Wenn wir an diesem System in Südkorea für den Frauenfußball nichts ändert, werden auch die Ergebnisse nicht besser.“ Und doch hat er weiterhin fest vor, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu erfüllen.

Es sei denn, Südkoreas Funktionäre hätten andere Pläne. Und wo doch Jürgen Klinsmann gerade die Männer-Nationalmannschaft trainiert, wäre es töricht, einen solch engagierten Projektleiter beim Frauenteam abzuziehen. Zumal Bell längst mit dem Land und den Leuten warm geworden ist. Sein Co-Trainer Matt Ross, ein gebürtiger Australier, ist mit einer Südkoreanerin verheiratet. Auch das verbindet.

Dass dem früheren Zweitligaspieler des FSV Mainz 05 der missionarische Eifer in den Genen liegt, zeigt auch die Tatsache, dass Bell früher in Deutschland oft als Laienprediger unterwegs war. Die direkte Ansprache, die verlässliche Art des überzeugten Christen schätzen viele. Und so ein bisschen ist er wohl derjenige, den das deutsche Team am meisten fürchtet. Zumindest Kathrin Hendrich hat ihren Respekt übermittelt, als die unter Bell in Frankfurt Champions-League-Siegerin gewordene Nationalspielerin sagte: „Ich weiß, dass er sein Team sowohl taktisch, aber auch vor allen Dingen was die Motivation betrifft, perfekt auf uns einstellen wird.“