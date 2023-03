DFB gegen DFL: Kein bisschen Frieden

Von: Jan Christian Müller

Lächeln oder Zähnefletschen? DFL-Boss Watzke (links) und DFB-Chef Neuendorf zu Pandemiezeiten. © Ronald Wittek/afp

Der DFB will mehr Geld von der DFL, die DFL mahnt den DFB zur Zurückhaltung: Die großen deutschen Fußballverbände geraten mal wieder geräuschvoll aneinander. Ein Kommentar.

Es knirscht mal wieder in der Hassliebe zwischen der gebrechlichen Mutter Deutscher Fußball-Bund (DFB) und der gerade ein wenig hinkenden Tochter Deutsche Fußball-Liga (DFL).

Gerade geht es um ein bedeutendes Vertragswerk, das bei der Abnabelung der DFL vom DFB vor 23 Jahren erstmals niedergeschrieben wurde und inzwischen 18 eng bedruckte Seiten füllt. Es nennt sich etwas sperrig Grundlagenvertrag. Darin verpflichtet sich die reiche Tochter, dem Mütterchen Jahr für Jahr Geld zu überweisen, damit diese erstens ihre vielen anderen, weniger betuchten Kinder und Enkel (hier: die 21 Landesverbände und 24 500 Vereine) versorgen kann und zweitens auch noch Unterbringung (hier: den 150 Millionen Euro teuren DFB-Campus) und Unterhalt (hier: Steuern und Abgaben) in eigener Sache bezuschusst bekommt.

Sechs Millionen Euro flossen so zuletzt pro Saison von der DFL an den DFB. Aufmüpfige Amateurvertreter schimpfen schon lange, das sei viel zu wenig, tatsächlich müsste das Zehnfache überwiesen werden. Nun läuft der Grundlagenvertrag in diesem Sommer aus, und weil das Verhältnis von Mutter und Tochter über viele, viele Jahre hinweg so derartig mies war, haben sie es ewig schleifen lassen und müssen jetzt unter Hochdruck die Bedingungen für eine Verlängerung ausklamüsern.

Die Verhandlungen verlaufen keineswegs zum Amüsement der DFL. Die will einen Teil ihrer vom DFB geborgten Rechte gerade für viele Milliarden Euro an einen betuchten Investor weiterverpachten. Beim DFB sieht man sich deshalb in einer guten Verhandlungsposition. Anlass für Ligaboss Hans-Joachim Watzke, via SZ-Interview seinen Unmut kundzutun: Man sei zwar „bereit, signifikant mehr zu zahlen“, aber gemach, lieber, böser DFB: „Die Bundesliga ist nicht die Vollkaskoversicherung für die Fehler des DFB in der Vergangenheit.“

Da hat Watzke sogar recht, denn die Steuernachforderungen in zweistelliger Millionenhöhe und ein Sparzwang von jährlich 19,5 Millionen Euro hat der DFB schon selbst zu verantworten. Die DFL möchte dafür nicht die Melkkuh geben. Ergo droht Watzke unverhohlen, der „Weg der Partnerschaft“ sei „nachhaltig beschädigt“, wenn der DFB seine unverschämten Forderungen aufrecht erhalten sollte.

Genaue Zahlen kennen wir nicht, Watzke gibt im Interview auch keine preis, aber klappern gehört halt zum Handwerk. Wahr ist aber leider auch, dass alleine Watzkes Klub Borussia Dortmund in der Pandemie 150 Millionen Euro Miese gemacht hat, während die Profigehälter in der Bundesliga dennoch weiter stiegen. Es ist der blanke Hohn. Irgendwas stimmt mit den Geldflüssen grundsätzlich nicht. Mutter wie Tochter sollte jedenfalls gewiss sein: Für eskalierende Streitigkeiten im eigenen Haus ums liebe Geld hat draußen kein Mensch Verständnis.