DFB-Frauen: Regenbogen im Herzen

Von: Frank Hellmann

Es bleibt bis zur WM beim Regenbogen: Alexandra Popp mit der bevorzugten Kapitänsbinde der DFB-Frauen. © dpa

Dei deutschen Fußballerinnen tragen künftig zwei Binden um den Arm, weil der DFB nicht wieder einen Streit mit der Fifa anzetteln will.

Vorweg: Es geht mit den deutschen Fußballerinnen weiter voran, was einen besseren Rahmen ihrer Länderspiele angeht. Ihr Härtetest beim Nachbarn Niederlande in Sittard ist trotz der Ansetzung auf Karfreitag (20 Uhr/sportstudio.de) bereits so gut wie ausverkauft, und auch für das Freundschaftsspiel gegen den Südamerika-Meister Brasilien in Nürnberg am 11. April (18 Uhr/ARD) läuft der Vorverkauf mit bereits 22 000 abgesetzten Tickets prächtig. Es könnte die beste Kulisse seit zehn Jahren – der EM-Generalprobe in München gegen Japan vor 46 104 Fans – werden. In beiden Begegnungen soll Alexandra Popp mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflaufen.

„Ich weiß, dass die Spielerinnen die Regenbogenbinde weiter tragen möchten“, bestätigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das Frauen-Nationalteam folgt nicht den zur schwarz-rot-goldenen Optik zurückgekehrten Männern, die sich mit ihrer One-Love-Botschaft am Arm bei der WM in Katar verrannten. Gleichwohl bekommen auch die DFB-Frauen das Diktat des Weltverbandes Fifa zu spüren, der für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) Tatsachen schuf: „Die Fifa hat uns heute Morgen in einem Team-Workshop informiert, dass sie wünschen, dass alle teilnehmenden Nationen die Fifa-Kapitänsbinde tragen“, sagte Teammanagerin Maika Fischer. „Auf Rückfrage, ob es möglich ist, eine andere Binde zu beantragen, kam die Information: nein.“ Der DFB wird für die WM aber keine Protestbewegung anführen. Auch weil die Rechte der LGBTQ-Gruppen in den Gastgeberländern gewahrt seien: Anders als in Katar sei es daher nicht so dringend, ein Zeichen zu setzen, erklärte Fischer. Dennoch ist die strikte Vorgabe der Fifa befremdlich, weil Präsident Gianni Infantino erst bei seiner Wiederwahl hinausposaunt hatte, welche Form von Vielfalt, Völkerverständigung und Gleichberechtigung von der Frauen-WM ausgehen solle.

Trainerin soll bleiben

Man werde mit dem Kompromiss leben können, deutete Voss-Tecklenburg an: „Wir tragen den Regenbogen sowieso immer im Herzen.“ Tatsächlich ist ihr Ensemble ein Lehrstück, wie verschiedene sexuelle Orientierungen in einer Gemeinschaft unverkrampft zusammenkommen. Mit der Nominierung der Mutter gewordenen Melanie Leupolz setzte Voss-Tecklenburg ein weiteres Zeichen. Die 28-Jährige vom FC Chelsea ist nach ihr selbst und Almuth Schult erst die dritte Spielerin der DFB-Geschichte, die nach Geburt eines Kindes im Nationalteam spielen wird. „Wir werden auch über Privates und ihre spannende Zeit sprechen“, verriet die Bundestrainerin grinsend.

Schmallippiger wirkte die 55-jährige Bundestrainerin bei ihrer immer noch nicht vollzogenen Vertragsverlängerung. Noch verfügt sie über ein nur bis zur WM gültiges Arbeitspapier. „Wir werden zeitnah – wenn es etwas zu verkünden gibt – etwas verkünden“, sagte sie. Der DFB bestätigte „gute Gespräche“. Man will offenbar die Zusammenarbeit nur bis 2025 ausdehnen, damit im zwar unwahrscheinlichen, aber ja nie auszuschließenden Falle einer Trennung die finanziellen Folgen für den DFB abgefedert sind.