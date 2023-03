Sehen Sie es auch? Fans lachen über peinlichen Deutschland-Fehler

Von: Christoph Klaucke

Dem DFB unterläuft vor dem Testspiel gegen Belgien ein peinlicher Patzer. Die Fans im Netz haben den Fehler sofort erkannt und lachen sich schlapp.

Köln – Bei der deutschen Nationalmannschaft läuft auf dem Weg Richtung EM 2024 im eigenen Land noch nicht alles nach Plan. Das 2:0 gegen Peru im ersten Testspiel nach der WM-Blamage war ein erster Schritt, offenbarte aber auch noch viele Baustellen. Titelreif präsentierte sich das DFB-Team auch außerhalb des Rasens noch nicht. Vor der Partie gegen Belgien unterlief den Organisatoren ein peinlicher Deutschland-Fehler.

Deutscher Fußball-Bund Gründungsdatum: 28. Januar 1900 Gründungsort: Leipzig Präsident: Bernd Neuendorf Mitglieder: 7.064.052 (Stand: 2021)

Deutschland-Patzer unübersehbar: DFB blamiert sich vor Belgien-Spiel

Nanu, was ist da denn los? Deutschland trifft am Dienstag in Köln in einem Freundschaftsspiel auf Belgien. Auf der West-Seite des Stadions über den VIP-Aufzügen ist auf einem großen Banner die Begegnung, das Datum und der Spielort zu sehen. Allerdings hat sich ein kurioser Fehler eingeschlichen, der den Gästen direkt ins Auge springen dürfte.

Statt „Deutschland“ prangt an der Wand in Riesen-Lettern „Deutschalnd“, wie die Bild auf einem Foto von Sonntagabend zeigt. Offensichtlich wurde das „l“ und das „a“ vertauscht. Ein ärgerlicher Buchstaben-Dreher, der den DFB einmal mehr in schlechtem Licht dastehen lässt. Die Fan-Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Dem DFB unterlief vor dem Belgien-Spiel ein peinlicher Deutschland-Patzer. © IMAGO/Revierfoto

„Wie kann man Deutschland falsch buchstabieren“, meint ein fassungsloser User auf Twitter. Eine andere Nutzerin der Social-Media-Plattform erkennt einen neuen Spitznamen für das DFB-Team: „Schalnd ist das neue Schland“.

Die Fans im Netz lachen sich über den Fehler schlapp und posten dementsprechend viele Emojis. „Wenn Profis am Werk sind“, lautet eine weitere Reaktion in den Kommentaren.

DFB-Sportdirektor hält nichts vom Gendern

Ob der DFB die Panne noch rechtzeitig gefixt kriegt, wird sich am Dienstagabend, ab 20.45 Uhr zwischen Deutschland und Belgien zeigen. Apropos Rechtschreibung. Sportdirektor Rudi Völler ließ in einem Interview verlauten: „Gendern ist nicht mein Ding“. (ck)