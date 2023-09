DFB-Elf: Alptraum im Wachzustand

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Ende Gelände: Nach einer guten Stunde muss Nico Schlotterbeck (re.) das Feld verlassen – Robin Gosens (li.) machte es anschließend nicht viel besser. © dpa

Verteidiger Nico Schlotterbeck erlebt im DFB-Dress erneut einen Abend zum Vergessen – mal wieder auf der linken Abwehrseite.

Hinterher Worte der Kritik an Nico Schlotterbeck zu suchen, nein, das war Hansi Flick zu billig. „Ich werde keinen einzelnen Spieler anprangern“, sagte er auf Nachfrage. Das war eine kluge Antwort, jeder hatte ja gesehen, was multipel geschehen war auf der linken deutschen Abwehrseite. Dort, wo Schlotterbeck in dessen elftem Länderspiel zuständig war, wo er von Serge Gnabry vor ihm mitunter alleingelassen wurde und bald nicht mehr wusste, wie ihm geschah. Wo er einen Alptraum im Wachzustand erlebte. Nach einer guten Stunde endlich hatte Flick ein Einsehen und tauschte den Dortmunder gegen Robin Gosens aus, der seine Arbeit sodann allerdings keinen Deut zufriedenstellender erledigte, als zuvor der heillos überforderte Schlotterbeck es getan hatte.

Der ist eigentlich ein ausgebildeter Innenverteidiger. Flicks Idee, den 23-Jährigen links in der Viererkette zu platzieren, ging schief. Über Schlotterbecks Seite kamen die wieselflinken Japaner fast nach Belieben durch und bereiteten von dort aus zwei Tore vor. Einen weiteren möglichen Gegentreffer nach einem Fehler des längst zum Nervenbündel mutierten Schlotterbeck vereitelte Torwart Marc-André ter Stegen. Vermutlich wäre es zu empfehlen, das Experiment Schlotterbeck auf links nie, nie, nie mehr zu wagen.

Ohnehin hat der selbstbewusste und bestimmt nicht dumme junge Mann bisher eine mehr als unglückliche DFB-Karriere vorzuweisen. Nach fünf Einsätzen im A-Team hatte Schlotterbeck bereits drei Strafstöße verursacht, jeweils auf völlig überflüssige Art und Weise zudem. Auch bei der WM in Katar war Entscheidendes schiefgegangen. Das schmerzliche Tor zum 1:2 im Auftaktspiel gegen Japan verursachte er durch einen Stellungsfehler bei einem langen Pass mit, wenngleich der sanft entschlummerte Niklas Süle zentral ebenso wenig aufpasste und Torwart Manuel Neuer beim Tor ins kurze Eck von Takuma Asano ebenfalls nicht gut aussahen.

Auch da war Schlotterbeck von Hansi Flick links platziert worden. Gelernt hat aus dieser kollektiven Fehlerkette offenbar niemand etwas.