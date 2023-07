Rätsel um DFB-Binde bei der Frauen-WM gelöst: Kapitänin Popp setzt Zeichen

Acht Kapitäninnen-Binden standen zur Wahl, Alexandra Popp hat nun verkündet, für welche sich das DFB-Team entschieden hat.

Wyong – In wenigen Tagen beginnt für die DFB-Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland der Traum vom dritten Titel. Offizieller Start des Turniers ist bereits am 20. Juli, für die deutschen Frauen rund um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht es am 24. Juli mit dem Auftaktspiel gegen Marokko los. Um allem möglichen Ärger aus dem Weg zu gehen, hat das Team bereits jetzt eine Entscheidung getroffen, welche Binde Kapitänin Alexandra Popp während des Turniers tragen wird.

Fußball-WM der Frauen 2023: Unruhe aufgrund von Kapitäninnen-Binde vermeiden

Denn bei der Männer-WM im vergangenen Winter in Katar war ein Streit um die sogenannte One-Love-Binde entbrannt, die auch noch nach dem Beginn des Turniers für reichlich Unruhe sorgte. Bei der Fußball-WM der Frauen 2023 sollte alles anders laufen, weshalb die FIFA bereits Anfang Juli acht Binden präsentierte, die Regenbogenbinde – die Popp hatte ursprünglich tragen wollen – ist nicht erlaubt.

Trotz allem zeigte sich die 32 Jahre alte Angreiferin schon damals zufrieden: „Wir können uns auch in den nun festgelegten Motiven für die Kapitänsbinde gut wiederfinden, auch diese spiegeln unsere Werte wider.“ Die Spielerinnen bekamen dazu seitens der FIFA drei Möglichkeiten: Sie können das ganze Turnier über eine Spielführerinnenbinde mit dem Aufdruck „Football Unites the World“ („Fußball vereint die Welt“) tragen, das ganze Turnier lang eine Binde mit der gleichen Botschaft oder eine Binde mit einem bestimmten Thema für jeden Spieltag.

DFB-Team fällt Entscheidung: Diese Binde trägt Alexandra Popp bei der Fußball-WM 2023

Die Entscheidung ist nun auf die Binde gefallen, die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. „Wir werden eine einzige Kapitänsbinde tragen während des ganzen Turniers, und zwar für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen“, sagte Popp am Mittwoch im Teamquartier der deutschen Mannschaft im australischen Wyong.

Popp begründete die Wahl des DFB-Teams für die Binde gegen Gewalt an Frauen damit, dass dies ein „riesengroßes Thema“ sei. „Gerade was häusliche Gewalt angeht, das wollen wir auch ein bisschen entfachen“, sagte sie. (msb/dpa)