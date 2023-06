Ach du lieber Gott - Felix Nmecha beschäftigt auch den DFB

Von: Jakob Böllhoff

Felix Nmecha sorgt bei Instagram für Irritationen. © IMAGO/Nordphoto

Wie Nationalspieler Felix Nmecha sich mit queerfeindlichen Beiträgen unmöglich macht. Der DFB sucht das persönliche Gespräche mit dem Wolfsburger Fußballprofi.

Felix Nmecha ist ein begehrter Fußballprofi. Newcastle United scheint Interesse am 22-jährigen Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg zu haben, der neureiche Champions-League-Teilnehmer in Besitz des saudi-arabischen Staatsfonds PIF bereite ein Angebot vor, heißt es. In der Bundesliga hat Meldungen zufolge vor allem Vizemeister Borussia Dortmund Gefallen an der Idee gefunden, Nmecha zur kommenden Saison unter Vertrag zu nehmen, als Nachfolger des zu Real Madrid gewechselten Leistungsträgers Jude Bellingham.

BVB-Fans wollen ihn nicht

Die Dortmunder Fans haben das natürlich mitbekommen, doch viele von ihnen zeigen sich gar nicht begeistert von dem Gedanken, Nmecha könnte bald das schwarz-gelbe Trikot tragen. Sportliche Gründe hat das nicht. Nmecha ist zweifelsfrei ein großes Talent, einmal hat er bereits für die deutsche Nationalmannschaft gespielt.

Das Problem bei Nmecha ist möglicherweise seine Gesinnung. Denn das Auftreten des strenggläubigen Christen in den Sozialen Medien legt eine homo- und transphobe Haltung nahe.

Der queere Dortmunder Fanclub „Rainbow Borussen“ hat deshalb nun sogar einen Offenen Brief an die Vereinsführung verfasst, in welchem die Mitglieder „größte Bedenken“ bezüglich einer möglichen Verpflichtung des Spielers zum Ausdruck bringen. „Nmecha ist queerfeindlich eingestellt und fällt immer wieder mit dieser Einstellung auf.“ Ein Profi mit „einer derartigen Einstellung“ passe „nicht zu einem Verein, der sich selbst einer offenen und toleranten Gesellschaft verschrieben hat“, schrieben die BVB-Anhänger.

„Rainbow Borussen“-Mitglied Sebastian Kropp, der den Offenen Brief auf seinem Twitteraccount teilte, erklärte den „Ruhr Nachrichten“: „Als queerer Fanclub haben wir uns in der Pflicht gesehen, aktiv zu werden. Ein solcher Transfer würde dem Grundwertekodex des Vereins widersprechen.“ Tatsächlich steht in dem im November 2022 auf der Mitgliederversammlung des BVB verabschiedeten Kodex: „Wir werden uns stets für das gesellschaftliche Gelingen einsetzen. Darunter verstehen wir ein Vereinsleben und eine Gesellschaft ohne Rassismus, Antisemitismus, LSBTI+ Feindlichkeit, Sexismus, Gewalt und Diskriminierung.“

Sätze, die nur schwer in Einklang zu bringen sind mit manchen Inhalten, die Felix Nmecha bei Instagram propagiert. So hatte er zu Beginn des Pride-Monats Juni ein Video des Accounts „Reformedbychrist“ geteilt, der das Wort Pride dem Teufel zuordnet. Im Februar hatte er seinen fast 60 000 Followern einen Beitrag des offen transfeindlichen Rechtsaktivisten Matt Walsh ans Herz gelegt, in dem dieser den Vater eines Trans-Kindes und das Kind selbst verspottet. Der US-Amerikaner Walsh bezeichnet sich als „theokratischen Faschisten.“ Auch davor schon unterstützte Nmecha, der in jedem Posting Bezug auf Gott oder Jesus nimmt, immer wieder christlich fundamentalistische Beiträge.

Was nun? Borussia Dortmund prüft einen möglichen Wechsel des dynamischen Mittelfeldspielers, will aber erst einmal persönlich mit ihm reden. Über alles. Wie auch der Deutsche Fußball-Bund, dessen Ethik-Kodex sich mit Nmechas Ansichten beißt. Dass er für die laufende Länderspielphase genauso wenig nominiert wurde wie für die anstehende U21-EM, hat aber einen anderen Grund: Nmecha ist am Knöchel verletzt.