Deutschland und die EM: Gedämpfte Vorfreude

Von: Frank Hellmann

Teilen

Begeisterung sieht anders aus: Noch hält sich die EM-Vorfreude bei den Fans in Grenzen. © Imago

Es gibt vielfältige Ursachen, dass die in einem Jahr startende Heim-EM 2024 noch keine Begeisterung auslöst.

Natürlich werden viele wohlfeile Worte erklingen, wenn die Prominenz aus Fußball und Politik am Mittwochmorgen im Kanzlergarten in Berlin zusammenkommt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) empfangen die Organisatoren der Heim-EM 2024, angeführt von Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Celia Sasic. In genau einem Jahr, am 14. Juni 2024, wird in München das Eröffnungsspiel angepfiffen. Genau der Ort, an dem einst der junge Linksverteidiger den Ball so kunstvoll beim Auftakt der WM 2006 gegen Costa-Rica in den Giebel schlenzte, dass darüber ganz Deutschland jubelte.

Startschuss für ein Sommermärchen, und natürlich wünscht sich der 39-Jährige, dass so etwas wieder passiert. So wie damals die „Welt zu Gast bei Freunden“ war, heißt es jetzt: „Vereint im Herzen Europas“. Lahm hat den Auftrag so formuliert: „Wir wollen uns als offenes und als vielfältiges Land präsentieren. Wir haben die große Chance zu zeigen, was unsere Werte sind.“ Auch er spürt natürlich, dass die Bevölkerung längst nicht auf dieses Ereignis so hinfiebert, selbst Fußballinteressierte haben das Event noch gar nicht abgespeichert. Die Leichtigkeit im Land ist seit geraumer Zeit dahin – im Grunde war die WM 2014 schon das letzte Lagerfeuer dieser Art.

Die weltweiten Krisen drücken aufs Gemüt, die gesellschaftlichen Fliehkräfte sind groß. Dazu hat der DFB hat viel an Ansehen eingebüßt – und die Nationalmannschaft drei Turniere in den Sand gesetzt. Es gibt erste Stimmen, die gar nicht ein „Sommermärchen 2.0“ auflegen wollen. Wer kann denn garantieren, dass wie damals fast vier Wochen am Stück von Hamburg bis München die Sonne scheint? Und es gibt auch keine Gewissheit, dass sich die Abertausende Anhänger aus aller Herren Ländern erneut weitgehend friedlich begegnen.

Sylvia Schenk, Vorstand Transparency Deutschland, hat daher im Fachmagazin „Kicker“ empfohlen, Erwartungsmanagement zu betreiben, „statt in Superlativen zu schwelgen“. Der Frankfurter Juristin ist im Vorlauf erkennbar zu wenig passiert, was ihren Bereich betrifft: „Es ist halt sehr viel leichter, andere Ausrichter zu kritisieren, als selbst Verantwortung für prekäre Arbeitsverhältnisse, Defizite bei Diversität, für verschiedene Ausprägungen von Diskriminierungen im eigenen Land und für die Lieferketten zu übernehmen.“

Doch anders als bei der höchst umstrittenen WM in Katar müssen hierzulande ja keine Stadien von Arbeitsmigranten aus dem Boden gestampft werden. Die zehn ausgewählten EM-Spielstätten in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart sind größtenteils für die WM 2006 entstanden, als noch Hannover, Kaiserslautern und Nürnberg dabei waren – nicht aber Düsseldorf. Größere Umbauten wie bei der Stuttgarter Arena sind jetzt Ausnahme. Um die Nachhaltigkeit zu stärken, werden im Spielplan so genannte „Cluster“ gebildet: Deutschland spielt beispielsweise in München, Stuttgart und Frankfurt.

Streit ums Geld

Von den 2,7 Millionen Tickets gehen immerhin 85 Prozent ab dem 3. Oktober in den freien Verkauf. Die billigsten Eintrittskarten sollen um die 30 Euro kosten. Stehplätze sind aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen, obwohl die Europäische Fußball-Union (Uefa) in den Europapokalwettbewerben damit keine schlechten Erfahrungen gemacht hat und durch den Verkauf der Medienrechte ohnehin einen Gewinn einfährt. Die Fäden der Organisation mit einem Team von bald 650 Köpfen laufen in der EURO 2024 GmbH zusammen, ein Joint Venture von Uefa und DFB. Der Etat der Veranstaltung liegt bei 660 Millionen Euro.

Fraglich ist, wie Kulturprogramme und andere Events in den Ausrichterstädten finanziert werden. 13,2 Millionen Euro hat die öffentliche Hand an Unterstützung eingeplant. Von Seiten der Bundesregierung werde die Chance verkannt, „die mit dem Turnier einhergeht“, kritisierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der die Summe als viel zu gering erachtet. Das Bundesinnenministerium verweist auf Programme zur Qualifizierung der 16 000 Volunteers. Faeser will „das präsentieren, wofür Deutschland steht: ein offenes Land mit einer vielfältigen und gastfreundlichen Gesellschaft“. Neben „eindrucksvollen Stadien“ solle auch eine „gute und verlässliche Infrastruktur“ sichtbar werden.

Doch die könnte zum Problem werden. Die vielen Baustellen auf den Autobahnen, nicht gelöste Probleme wie am Frankfurter Flughafen bei der Gepäckausgabe und die notorisch unpünktliche Deutsche Bahn machen Sorgen. Vor der WM 2006 wurden extra Verkehrsprojekte aufgelegt, davon kann jetzt keine Rede sein.

Der Schweizer Martin Kallen, CEO für Uefa Events, war in Katar beeindruckt, wie reibungslos An- und Abreise mit Metro oder Bussen verlief. Aus seinem Team hieß, dass es für die EM 2024 schon ein Erfolg wäre, wenn der Transport nur halb so gut laufe. Es wird damit gerechnet, dass die deutschen Verkehrssysteme bei dem Ansturm der Fußballfans aus ganz Europa mindestens am Anschlag sein werden.