Matthäus fordert neue DFB-Position für Kimmich: Flick würde damit ein Luxusproblem lösen

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Wie geht es weiter mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Rekordspieler Lothar Matthäus hat einen Kimmich-Rat für Bundestrainer Hansi Flick.

Frankfurt – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land einfach nicht ins Rollen. Nach dem Fast-Debakel gegen die Ukraine folgte nun eine 0:1-Pleite in Polen. Zum Abschluss der Juni-Länderspiele testet die DFB-Auswahl am Dienstag gegen Kolumbien.

EM 2024 Ort: Deutschland Teilnehmende Teams: 24 Zeit: 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024

Deutschland kommt ein Jahr vor der EM 2024 einfach nicht in Fahrt

Was wird also aus dem viermaligen Weltmeister beim nächsten großen Turnier? Doppeltes Vorrunden-Aus bei der WM 2018 und 2022, bei der letzten EM das Achtelfinal-Aus gegen England – bei Schwarz-Rot-Gold läuft einfach nichts mehr zusammen. Und das, obwohl man nach der Ära Löw mit Hansi Flick einen Heilsbringer als neuen Bundestrainer gefeiert hatte.

Flick startete zwar furios, aktuell hat er aber die Probleme, die auch schon Löw nicht bewältigen konnte. Probleme auf den Außenverteidiger-Positionen, fehlende Durchschlagskraft in der Offensive, eigentliche Topspieler mit fehlender Leistung. Flick musste sich nach den jüngsten Auftritten enorme Kritik gefallen lassen.

Lothar Matthäus (l.) gibt Bundestrainer Hansi Flick (r.) einen Rat – es geht um die Position von Joshua Kimmich. © Sportfoto Rudel / Ulrich Hufnagel / Schüler / Imago

Kritik an Bundestrainer Hansi Flick: Auch Lothar Matthäus wird deutlich

Einer, der ihn seit Jahrzehnten kennt, macht da keine Ausnahme: Lothar Matthäus hat in seiner Sky-Kolumne deutliche Worte gefunden: „Der Bundestrainer muss jetzt liefern! Ich kann das Testen, Ausprobieren und Hin- und Herschieben von Spielern und Positionen langsam nicht mehr hören und sehen.“

Und weiter: „Die DFB-Elf muss anfangen, überzeugend zu spielen und Ergebnisse zu liefern. Diese Mannschaft ist nicht eingespielt und ihr läuft die Zeit davon. Ein Jahr vor der Heim-EM muss der Funke vom Rasen auf die Ränge überspringen und eine Euphorie erzeugt werden, die ihren Höhepunkt beim Turnier erlebt.“

Lothar Matthäus fordert neue DFB-Position für Joshua Kimmich

Darüber hinaus hat sich Matthäus einmal mehr zur Rolle von Joshua Kimmich geäußert und eine neue Position beim DFB für den Leistungsträger des FC Bayern München gefordert: „Da wir hinten rechts offensichtlich keine wirklich gute Alternative haben, bin ich ganz klar dafür, dass Kimmich wieder dort spielt. Da gibt‘s für mich gar keine Diskussion.“

Mit Kimmich als Rechtsverteidiger würde Flick auch für den bei Manchester City überragenden Ilkay Gündogan endlich einen Platz finden. Der Triple-Gewinner ist im zentralen Mittelfeld zuhause – eine Position, die mit Kimmich, Leon Goretzka und früher Toni Kroos seit Jahren exzellent besetzt ist und Gündogan immer wieder auf die Bank zwang. Ein Luxusproblem im DFB-Team – Gündogan zählt seit Jahren zu den besten Mittelfeldspielern der Welt, bekommt in der Nationalmannschaft aber zu selten die Wertschätzung, die er für sein Können eigentlich verdient hätte.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Matthäus fordert neue DFB-Position für Kimmich: Flick würde damit ein Luxusproblem lösen

Matthäus meint dazu: „Nach dieser Saison muss Gündogan in die erste Elf und er ist ein klarer Achter. Musiala ist die Zehn und als aggressiven Sechser sehe ich Emre Can. Somit bin ich eindeutig dafür, Kimmich wieder nach hinten zu ziehen.“ Möglicherweise wird Flick ja schon am Dienstag genau diese Matthäus-Gedanken auf den Platz bringen, wenn Deutschland in Gelsenkirchen gegen Kolumbien testet (alle TV-Infos zur Übertragung). (akl)