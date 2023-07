Zweiter DFB-Auftritt

Von Marius Epp schließen

Der WM-Auftaktsieg gegen Marokko war fulminant. Können die DFB-Frauen daran anknüpfen? Alle Infos zur TV- und Live-Stream-Übertragung der Partie gegen Kolumbien.

Sydney – Gelingt den DFB-Frauen in diesem Jahr der große Coup? Nachdem sie 2022 Vize-Europameister wurden, strebt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland die ersehnte Rückkehr auf den Thron an. Im zweiten Gruppenspiel geht es nun gegen Kolumbien.

Deutschland gegen Kolumbien live im TV und Stream: Hier sehen Sie die Frauen-WM

Die Partie zwischen Deutschland und Kolumbien steigt am 30. Juli . Anstoß ist um 11.30 Uhr .

. Anstoß ist um . Das WM-Spiel wird live in der ARD übertragen.

übertragen. Außerdem wird die Begegnung im Live-Stream bei sportschau.de gezeigt.

Der letzte WM-Triumph liegt schon einige Jahre zurück. 2007 hieß es letztmalig: Deutschland ist Weltmeister im Frauenfußball. Doch der Weg zum Finale wird kein leichter sein, denn erstmals haben sich 32 Teams für die Endrunde qualifiziert.

Frauen-WM 2023: Der Modus des Turniers

Die neunte Ausgabe der Frauen-Fußball-WM im Jahr 2023 folgt dem bereits bekannten Modus der Männer-Endrunde: 32 Mannschaften kämpfen in acht Gruppen mit je vier Teams um den Einzug in die K.o.-Phase.

Kurz vor der Abreise des DFB-Teams hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den endgültigen Kader bekanntgegeben. 23 Spielerinnen werden antreten – und es gibt eine besondere Entscheidung. Da die WM in Australien und Neuseeland stattfindet, hat die 55-jährige Trainerin beschlossen, eine mögliche Nachrückspielerin direkt mit ins Team zu nehmen. Die Anreise wäre ansonsten zu weit im Fall einer Nachnominierung.

Deutschlands Kader bei der Fußball-WM der Frauen 2023 Tor: Merle Frohms, Ann-Katrin Berger, Stina Johanne Abwehr: Sara Doorsoun, Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch Mittelfeld/Sturm: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Sophie Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller

Wo läuft die Fußball-WM der Frauen 2023 live im TV?

Die Fußballfans in Deutschland können aufatmen. Nach langem Streit um die TV-Rechte steht fest: Alle 64 Spiele der Frauen-Fußball-WM 2023 werden live in ARD und ZDF sowie in deren Online-Streams übertragen. Das ZDF wird das erste Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Marokko sowie das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea übertragen.

Frauen-Fußball-WM 2023 Datum: 20. Juli - 20. August Austragungsort: Austragungsort: Australien und Neuseeland Finale: 20. August um 12:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit Übertragung: ARD und ZDF Titelverteidiger: USA

In der ARD ist das Aufeinandertreffen mit Kolumbien am 30. Juli zu sehen. Sollte sich Deutschland für die K.o.-Phase qualifizieren, werden ARD und ZDF abwechselnd alle weiteren Spiele übertragen. Das ZDF übernimmt die Übertragung des Finales am 20. August um 12.00 Uhr im Stadium Australia in Sydney.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft.