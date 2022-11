Gosens raus, dafür Moukoko dabei: Das ist Flicks DFB-Kader für die WM 2022

Von: Nico Scheck

Bei der WM 2022 will die deutsche Nationalmannschaft die Schmach von Russland vergessen machen. Wen aber nimmt Bundestrainer Hansi Flick mit nach Katar?

Frankfurt – Die Plätze für die WM 2022 sind heiß begehrt. Wenn ab dem 20. November der Ball in Katar rollt, will auch die deutsche Nationalmannschaft ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden. Die Schmach von vor vier Jahren in Russland steckt dem DFB-Team noch immer in den Knochen. Doch wer soll für Wiedergutmachung sorgen?

Wann wird der WM-Kader von Deutschland bekannt gegeben?

Hansi Flick steht vor seiner ersten WM als Bundestrainer. Wen nimmt er mit nach Katar? © Zac Goodwin / PA Wire / dpa

Bundestrainer Hansi Flick darf insgesamt 26 Nationalspieler mit nach Katar nehmen. Die Kader-Aufstockung hatte die FIFA beschlossen. Zuvor waren nur 23 Spieler pro Nation erlaubt gewesen. Flick hat den WM-Kader der DFB-Elf am 10. November bekannt geben. Die WM 2022 startet am 20. November, das Finale steigt am 18. Dezember. Fr.de stellt hier Deutschlands WM-Kader vor.

Hansi Flick auf dem Trainingsplatz mit dem DFB-Team. © Sebastian Gollnow/dpa

DFB-Kader für die WM 2022: Tor

DFB-Kader für die WM 2022: Abwehr

DFB-Kader für die WM 2022: Mittelfeld

DFB-Kader für die WM 2022: Sturm

Alle WM-Spieler für die Nationalmannschaft auf einen Blick

Spieler Alter Position Verein Länderspiele Manuel Neuer 36 Torhüter FC Bayern München 113 Marc-André ter Stegen 30 Torhüter FC Barcelona 30 Kevin Trapp 32 Torhüter Eintracht Frankfurt 6 Niklas Süle 27 Innenverteidiger Borussia Dortmund 42 Matthias Ginter 28 Innenverteidiger SC Freiburg 46 Antonio Rüdiger 29 Innenverteidiger Real Madrid 54 Nico Schlotterbeck 22 Innenverteidiger Borussia Dortmund 5 Armel Bella Kotchap 20 Innenverteidiger FC Southampton 1 Thilo Kehrer 26 Innenverteidiger West Ham United 22 David Raum 24 Außenverteidiger RB Leipzig 11 Lukas Klostermann 26 Außenverteidiger RB Leipzig 18 Christian Günter 29 Außenverteidiger SC Freiburg 6 Joshua Kimmich 27 Mittelfeld FC Bayern München 69 Leon Goretzka 27 Mittelfeld FC Bayern München 44 Ilkay Gündogan 32 Mittelfeld Manchester City 62 Jamal Musiala 19 Mittelfeld FC Bayern München 17 Kai Havertz 23 Mittelfeld FC Chelsea 30 Julian Brandt 26 Mittelfeld Borussia Dortmund 38 Jonas Hofmann 30 Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 15 Mario Götze 30 Mittelfeld Eintracht Frankfurt 63 Thomas Müller 33 Sturm FC Bayern München 118 Leroy Sané 26 Sturm FC Bayern München 47 Serge Gnabry 27 Sturm FC Bayern München 36 Karim Adeyemi 20 Sturm Borussia Dortmund 4 Niclas Füllkrug 29 Sturm Werder Bremen 0 Youssoufa Moukoko 17 Sturm Borussia Dortmund 0

Die Gruppengegner der DFB-Elf bei der WM in Katar

Die WM-Gruppen wurden bereits im Frühjahr ausgelost. Das DFB-Team trifft in der Gruppe E auf Spanien, Japan und Costa Rica. Auch der Spielplan steht bereits fest. Alle Gruppenspiele von Flicks Mannen im Überblick:

23.11.2022, 14.00 Uhr: Japan - Deutschland

27.11.2022, 11.00 Uhr: Spanien - Deutschland

01.12.2022, 16.00 Uhr: Deutschland - Costa Rica

