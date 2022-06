Deutschland gegen Italien: Hier sehen Sie die Nations League live im TV und Live-Stream

Deutschland trifft in der Nations League auf Italien. © Frank Hoermann / Sven Simon / Imago Images

Deutschland trifft am 4. Spieltag der Nations League auf Italien: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Mönchengladbach – Deutschland empfängt am 4. Spieltag der Nations League den amtierenden Europameister Italien. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat nach drei Spielen erst drei Punkte auf dem Konto. Im Hinspiel in Italien, gegen England und in Ungarn gab es jeweils ein 1:1-Unentschieden. Der Coach und die Spieler sind wegen des Abschneidens enttäuscht und wollen im letzten Länderspiel vor der Sommerpause unbedingt einen Sieg landen.

Italien befindet sich nach dem Verpassen der WM 2022 in Katar im Umbruch und setzt auf eine Vielzahl von jungen Profis. Im Hinspiel, das im italienischen Bologna stattfand, agierte die „Squadra Azzurra“ gegen die DFB-Auswahl auf Augenhöhe und holte am Ende ein verdientes Remis. Nach der Führung Mitte der zweiten Halbzeit, sorgte Joshua Kimmich nur wenige Minuten später für den 1:1-Endstand in einer abwechslungsreichen, aber selten hochklassigen Partie.

Deutschland gegen Italien: Enge Tabelle in der Liga A, Gruppe 3

In der Tabelle der Liga A, Gruppe 3, liegt Italien mit fünf Punkten an der Spitze. Dahinter folgt Ungarn mit vier Punkten und Deutschland mit drei. Am Ende des Tableaus befindet sich England, das bislang lediglich zwei Zähler verbuchen konnte. Mit einem Sieg gegen Italien, würde die DFB-Elf zur Mannschaft von Trainer Mancini aufschließen und hätte vor den abschließenden beiden Partien in England und gegen Ungarn, alle Chancen auf den Gruppensieg.

Gegen Italien „zählt es nochmal, da wollen wir alle Körner drin haben“, sagte Bundestrainer Hansi Flick, er erneuerte seine klare Ansage, gewinnen zu wollen. „Mir tun die vier Unentschieden...“, brach er seinen Satz ab, um dann fortzufahren „... ich finde das einfach nicht gut, weil ich gewinnen möchte.“ Mit aller Macht soll der erste Sieg in der diesjährigen Nations League her. „Elementar ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wäre schön, wenn wir für unseren Aufwand belohnt werden. Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser“, so Flick weiter.

Anpfiff des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und Italien ist am Dienstag, 14. Juni 2022, um 20.45 Uhr in Mönchengladbach. Wir sagen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Italien: Länderspiel live im Free-TV vom ZDF

Die gute Nachricht: Die Partie zwischen Deutschland und Italien am Dienstag, 14.06.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Dienstag, 14.06.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr auf dem TV-Sender ZDF.

auf dem Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Italien: Länderspiel im Live-Stream vom ZDF

Die Partie zwischen Deutschland und Italien am Dienstag (14.06.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream vom ZDF angeschaut werden.

am Dienstag (14.06.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream vom ZDF angeschaut werden. „ZDF“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

Deutschland gegen Italien: Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Länderspiel zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN eine Stunde nach der Partie die Highlights an.

an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

