Deutschlands mögliche Gegner im WM-Achtelfinale: Drei Nationen denkbar

Von: Alexander Kaindl

Deutschland hat bei dieser WM erst einen Punkt geholt, ein Achtelfinale ist trotzdem noch möglich. Wir listen die möglichen Gegner auf.

Al-Shamal - „Wir sind hier noch nicht fertig“, postete der DFB unmittelbar nach dem 1:1 gegen Spanien auf seinen Social-Media-Kanälen. Der erste Punkt bei der WM 2022 bedeutet, dass Deutschland noch Chancen auf das Achtelfinale hat. Doch welcher Gegner würde dann warten?

Vor dem zweiten Spieltag in der Gruppe E war die Situation ziemlich heikel. Dass Costa Rica gegen Japan gewinnt, war ob der dürftigen Leistung der Mittelamerikaner zum Auftakt gegen Spanien (0:7) nicht zu erwarten. Die Überraschung gelang aber - Costa Rica besiegte Japan und wirbelte die Konstellation somit durcheinander. Vor dem dritten Spieltag sieht es nun wie folgt aus:

Gruppe E bei der WM 2022: Ausgangssituation vor dem dritten Spieltag

Land Punkte Torverhältnis 1. Spanien 4 8:1 (+7) 2. Japan 3 2:2 (0) 3. Costa Rica 3 1:7 (-6) 4. Deutschland 1 2:3 (-1)

Am letzten Gruppenspieltag treffen Spanien und Japan sowie Deutschland und Costa Rica aufeinander - und zwar gleichzeitig am Donnerstagabend um 20 Uhr. Wir erklären hier, wie Deutschland ins Achtelfinale kommt. Am Ende zählt das Torverhältnis bei Punktgleichheit mehr als der direkte Vergleich. Vor der dramatischen Situation vor dem Gruppenfinale ist das natürlich eine wichtige Zusatzinfo.

Wenn man den Wettquoten glaubt, kommen Spanien und Deutschland in die nächste Runde. Ein deutscher Sieg gegen Costa Rica hat bei den Anbietern eine Quote von 1.10, ein Spanien-Sieg gegen Japan wird mit 1.43 bewertet.

Deutschland im möglichen WM-Achtelfinale: Es ginge gegen Kroatien, Marokko oder Belgien

Tritt das wahrscheinlichste Szenario ein, dass Deutschland Costa Rica besiegt und Spanien gegen Japan gewinnt, sind die Iberer als Gruppenerster und die DFB-Elf als Gruppenzweiter weiter. Ein deutscher Sieg und ein Unentschieden zwischen Japan und Spanien würde dem Flick-Team auch reichen, wenn man dann mit zwei Toren Vorsprung gegen Costa Rica gewinnt.

Auf welche Gegner Spanien und Deutschland dann im WM-Achtelfinale treffen, hängt von der Gruppe F ab. Möglich sind Kroatien, Marokko und Belgien, wie tz.de berichtet. Die Tabelle sieht dort vor dem finalen Gruppenspieltag wie folgt aus:

Gruppe F bei der WM 2022: Ausgangssituation vor dem dritten Spieltag

Land Punkte Torverhältnis 1. Kroatien 4 4:1 (+3) 2. Marokko 4 2:0 (+2) 3. Belgien 3 1:2 (-1) 4. Kanada 0 1:5 (-4)

In der Gruppe F kommt es am Donnerstag um 16 Uhr zu den letzten beiden Gruppenspielen. Kroatien trifft auf Belgien und Kanada auf Marokko. Es steht also schon vor dem Abschluss in der deutschen Gruppe E fest, wer der mögliche Achtelfinal-Gegner für die DFB-Elf werden könnte.

Kroatien und Belgien sind rein vom Namen her die stärksten Mannschaften, Kanada ist bereits ausgeschieden und gilt als Außenseiter. So könnte sich Marokko etwas überraschend durchsetzen. Tatsächlich gelten die Nordafrikaner bei der aktuellen Ausgangslage als wahrscheinlichster Achtelfinal-Teilnehmer dieser Gruppe.

WM-Achtelfinale: Deutschland könnte auf Marokko treffen

Ein hoher marokkanischer Sieg gegen Kanada könnte wegen eines sehr guten Torverhältnisses letztlich sogar Platz eins bedeuten. Zwischen Kroatien und Belgien dürfte es enger werden. Es wäre, zumindest in der Theorie, also durchaus möglich, dass Marokko die Gruppe als Erster abschließt und Kroatien Zweiter wird.

Würde bedeuten: Deutschland bekäme es im Achtelfinale mit Marokko zu tun, Spanien hätte Kroatien als Gegner. Aber natürlich wären auch die Paarungen Deutschland gegen Kroatien oder Deutschland gegen Belgien möglich.

So oder so: Am 5. und 6. Dezember kommt es jeweils um 16 Uhr zu den Achtelfinals (Spielplan zur WM 2022) zwischen den vier erfolgreichsten Mannschaften der Gruppen E und F. Möglicherweise dann auch mit Deutschland. (akl)