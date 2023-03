Deutschland gegen Rumänien: U21-Länderspiel live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in einem Testspiel auf Rumänien. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Frankfurt - Im ersten Spiel des Jahres reichte es für die deutsche U21-Nationalmannschaft zu einem 2:2-Unentschieden gegen Japan. Ohne mehrere fehlende Stammspieler tat sich die Truppe von Trainer Antonio Di Salvo lange Zeit sehr schwer und zeigte defensiv einige Unsicherheiten. Jessic Ngankam von Hertha BSC und Denis Huseinbasic vom 1. FC Köln erzielten die beiden Treffer für die DFB-Auswahl.

Ngankam kassierte nach der Partie ein Extralob seines Trainer. „Jessic macht einen extrem aufgeräumten Eindruck. Er zeigt keine Anzeichen, dass ihn das groß beschäftigt oder dass er abhebt. Man hat gesehen, welche Qualitäten er hat. Er hat alle Attribute, die man als Mittelstürmer braucht“, sagte Di Salvo über den Angreifer der Berliner Hertha.

Rumänien gegen Deutschland: U21 testet ein weiteres Mal

Gegen Rumänien muss der U21-Coach auf ein Trio verzichten. Tom Krauß (FC Schalke 04), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg) und Simon Asta (Greuther Fürth) sind angeschlagen und bereits abgereist. „Allzu viel möchte ich nicht ändern, weil ich eine gewisse Stabilität für wichtig erachte“, so di Salvo, der nicht viel tauschen will in der Startelf.

Die deutsche U21 trifft auf Rumänien. © IMAGO/Revierfoto

Gegen Rumänien, Co-Gastgeber der im Sommer stattfindenden EM, erwartet di Salvo ein hartes Match. Es ist aber eine gute Gelegenheit, sich für die Europameisterschaft einzuspielen. Ziel der deutschen U21-Nationalmannschaft ist die Titelverteidigung und die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Anpfiff des U21-Länderspiels zwischen Rumänien und Deutschland ist am Dienstag, 28. März 2023, um 18.00. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Rumänien gegen Deutschland live im Free-TV von ProSieben Maxx

Das U21-Länderspiel zwischen Rumänien und Deutschland am Dienstag, 28. März 2023 , wird live und in voller Länge im Free-TV von ProSieben Maxx übertragen.

zwischen am , wird live und in voller Länge von übertragen. Die Übertragung beginnt ab 17.30 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 18.00 Uhr

Rumänien gegen Deutschland im Live-Stream von Ran.de

Das U21-Länderspiel zwischen Rumänien und Deutschland am Dienstag (28.03.2023) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von Ran.de angeschaut werden.

zwischen am (28.03.2023) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von Ran.de angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)