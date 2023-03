Deutschland gegen Belgien: Länderspiel heute live im Free-TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Deutschland trifft in einem Testspiel auf Belgien. So sehen Sie das Länderspiel der DFB-Auswahl heute live im Free-TV und im Stream.

Köln - Der Start ins neue Fußballjahr ist der deutschen Nationalmannschaft geglückt. In Mainz gab es gegen Peru einen ungefährdeten 2:0-Sieg, der höher hätte ausfallen können. Mann des Spiels war Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen, der beide Treffer gegen die Südamerikaner erzielte und damit den Erfolg im ersten Test der DFB-Elf 2023 sicherstellte.

„Ich glaube, dass man erkennen konnte, dass die Mannschaft mit sehr viel Dynamik gespielt hat, gerade was die Offensive betrifft. Da war vieles gut, aber noch nicht bei 100 Prozent, wobei man das auch nicht erwarten konnte, da wir wenig trainiert haben. Die Mannschaft hat so in der Form noch nie zusammengespielt, trotzdem waren da einige Situationen, die wir gut rausgespielt haben, wo allerdings noch der letzte Pass gefehlt hat. Wir haben zwei schöne Tore geschossen und hinten zu null gespielt, was für uns ein Schwerpunkt war diese Woche“, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach der Partie im ZDF.

Deutschland gegen Belgien: Duo fehlt der DFB-Auswahl

Im Spiel gegen Belgien muss Flick auf ein Duo verzichten. Kai Havertz verließ das Teamhotel in Frankfurt mit einem grippalen Infekt, Nico Schlotterbeck plagen Muskelprobleme im linken Oberschenkel. Auf Nachnominierungen verzichtete der Bundestrainer aber. „Ich war gerade bei ihm und er hat gesagt, alles in Ordnung. Er ist ein bisschen verkrampft, aber sonst ist alles gut“, sagte Flick direkt nach der Partie gegen Peru über die Verletzung des BVB-Verteidigers.

Die Vorfreude auf die Heim-EM im kommenden Jahr ist groß, wie Flick nochmals betonte. „Argentinien wurde belohnt für die Leistung und den großen Erfolg und wir wünschen uns das natürlich auch. Wir werden uns gut vorbereiten auf das Turnier in Deutschland und freuen uns darauf, diese Aufgabe anzugehen. Es ist natürlich auch eine große Verantwortung, aber natürlich auch schön, wenn man da dabei ist. So etwas erlebt man vielleicht nur einmal im Leben und jeder ist bereit, den entscheidenden Extrameter zu gehen“, so der Bundestrainer.

Das zweite Testspiel der deutschen Nationalmannschaft des Jahres gegen Belgien steigt am Dienstag, 28. März 2023, um 20.45 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Belgien: Testspiel live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Testspiel zwischen Deutschland Belgien am Dienstag, 28.03.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das Testspiel zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Belgien: Testspiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Testspiel zwischen Deutschland und Belgien am Dienstag, 28.03.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das Testspiel zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Testspiel ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

ist nur über RTL+-Premium empfangbar. RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

