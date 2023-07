Wunderkind der Frauen-WM trifft gegen Deutschland: Vor drei Tagen brach sie noch zusammen

Kolumbiens Wunderkind Linda Caicedo trifft gegen Deutschland zur Führung. Die 18-jährige Dribbelkünstlerin erlitt erst vor drei Tagen einen Zusammenbruch.

Update vom 30. Juli, 12.55 Uhr: Sie trifft auch gegen Deutschland. Kolumbiens Wunderkind Linda Caicedo hat bei der Frauen-WM im zweiten Gruppenspiel gegen die DFB-Elf den 1:0-Führungstreffer erzielt. In der 53. Minute kam die 18-Jährige von Real Madrid links im Strafraum an den Ball, wackelte mit einer blitzschnellen Körpertäuschung Svenja Huth und Sara Däbritz aus und schlenzte das Leder traumhaft rechts oben in den Knick. Dabei war Caicedo erst drei Tage zuvor im Training zusammengebrochen (siehe Erstmeldung).

Kolumbiens Wunderkind Linda Caicedo trifft bei der Frauen-WM gegen Deutschland. © Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago

Erstmeldung vom 27. Juli: Sidney – Schock bei der Frauen-WM: Die Kolumbianerin Linda Caicedo brach beim Training am Donnerstag zusammen, konnte die Einheit nach einer kurzen Behandlungspause aber fortsetzen. Dies berichteten mehrere kolumbianische Medien übereinstimmend. Kolumbien ist am Sonntag der zweite Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft.

Vor Deutschland-Duell: Kolumbiens Linda Caicedo fasst sich an die Brust und sinkt zu Boden

Videoaufnahmen zeigen Caicedo beim leichten Joggen mit Teamkolleginnen, als sie sich plötzlich an die Brust fasst und kontrolliert auf den Rasen sinken lässt. Drei besorgte Mitspielerinnen sind sofort bei ihr und rufen ärztliche Hilfe herbei. Während die 18-Jährige behandelt wird, bilden weitere Kolleginnen einen Sichtschutz um sie. Nach einer Weile setzt sie sich aber wieder auf.

„Sie ist nicht ohnmächtig geworden“, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP und versicherte: „Sie war nur müde, es geht ihr gut.“ Die Seleccion ist am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) zweiter Gruppengegner der DFB-Auswahl. Ob Caicedos Einsatz nach dem Zusammenbruch gefährdet ist, war zunächst nicht bekannt. Auch der deutschen Nationalmannschaft droht ein Ausfall.

Die Kolumbianerin Linda Caicedo, nächster Deutschland-Gegner, brach im Training zusammen. © Danish Ravi/Imago

Herz-Drama bei Frauen-WM: Wunderkind bricht vor Deutschland-Spiel zusammen

Caicedo ist gesundheitlich vorbelastet. Vor fast genau einem Jahr hatte es nach ihrer Auswechslung beim Spiel der Copa América gegen Chile einen ähnlichen Vorfall gegeben, Caicedo musste ärztlich behandelt werden. Damals erklärte Trainer Nelson Abadía, dass es sich um eine „Dekompensation“ handele.

Bei der kardialen Dekompensation sind alle Fähigkeiten des Körpers, die Herzschwäche auszugleichen, erschöpft. Die Leistung des Herzens reicht nicht mehr aus, um genügend Blut aufzunehmen und in den Körper auszuwerfen.

DFB-Gegnerin Linda Caicedo überwand Eierstockkrebs

Das Wunderkind von Real Madrid ist nicht nur die wichtigste Spielerin Kolumbiens, sie hat auch eine ganz besondere Krankenakte. 2020, da war Caicedo gerade mal 15 Jahre alt, wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. „Damals dachte ich, ich würde nie wieder professionell Fußball spielen können“, sagte die Stürmerin einmal, „das war mental eine sehr schwierige Zeit“.

Caicedo kämpfte sich nach einer erfolgreichen Operation durch eine mehrwöchige Chemotherapie – und zurück auf den Platz. Doch seither steht sie nicht nur wegen ihrer herausragenden Fähigkeiten im Fokus, sondern eben auch aus gesundheitlichen Gründen.

Deutschland-Schreck Caicedo: Kolumbien siegte schon bei der U20-WM

Caicedo mag eine Teenagerin sein, doch sie ist längst Schlüsselspielerin und Superstar bei dieser Frauen-WM. „Linda Caicedo erinnert mich an die Besten von uns“, sagte Ikone Carlos Valderrama 2022, „vor allem an Fausto Asprilla.“ Mit damals 17 führte Caicedo, Spitzname „La Neymar“, Kolumbien bei der Copa im eigenen Land ins Finale und wurde zur besten Spielerin des Turniers gekürt.

Einen Monat später schalteten Caicedo und Kolumbien bei der U20-WM in der Gruppenphase die DFB-Juniorinnen aus, im Oktober 2022 schoss sie auch die U17 ins WM-Endspiel. Beim Auftakt der Erwachsenen-Endrunde traf sie gegen Südkorea zum 2:0-Endstand. Assistenztrainer Angelo Marsiglia schwärmte danach, die „einzigartige“ Caicedo stamme „von einem anderen Planeten“.

Deutschland-Gegnerin Caicedo auf den Spuren von Brasilien-Legende Marta

In Australien ist Caicedo mit nun 18 Jahren und 153 Tagen die zweitjüngste WM-Debütantin Südamerikas überhaupt – nach einer gewissen Marta. Die Brasilianerin war sechsmal „Weltfußballerin des Jahres“ und ist mit 37 immer noch dabei. Die deutsche Mannschaft dürfte gewarnt sein.

„Linda ist eine herausragende Spielerin, die auch hier für Furore sorgen kann. Wir müssen im Team gut gegen sie verteidigen. Das wird eine alleine nicht schaffen. Wir müssen auf der Hut sein“, warnte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim DFB. Eine Gegenspielerin für Caicedo könnte Verteidigerin Sjoeke Nüsken sein: Deutschlands Multitalent war früher das Tennis-Wunderkind der Nation, heute spielt sie Frauenfußball-WM. (ck/sid/dpa)