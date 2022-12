Ballack zerreißt DFB-Team: „Kommen mit dieser Art Fußball nicht weit“

Von: Philipp Kuserau, Christoph Gschoßmann

Die deutschen Spieler sind nach dem WM-Aus enttäuscht. © KARIM JAAFAR / AFP

Für Deutschland ist die WM 2022 nach der Vorrunde beendet. Michael Ballack lässt als Experte von Magenta TV kein gutes Haar am DFB-Team.

Update am 1. Dezember, 22.26 Uhr: Deutschland ist augeschieden - und die Enttäuschung bei Akteueren und Experten ist riesengroß. Bei MagentaTV sagte Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack: „Wir hätten uns sicher von den Spaniern Schützenhilfe erwartet. Auch wenn‘s kein gutes Spiel war, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Trotzdem sind wir ausgeschieden. Das ist ernüchternd.“

Der Ex-Mittelfeldstratege weiter: „Das ist sinnbildlich, wie wir in den letzten Jahren Fußball spielen, versuchen Fußball zu spielen. Da gilt‘s anzusetzen. Es gilt zu hinterfragen: ist das die Art Fußball, die wir spielen wollen. Wir müssen Ansätze finden, um an unseren Stärken, die wir schon mal hatten, unseren Fußball daran auszurichten, dass er erfolgreich ist. Das haben uns die letzten drei Turniere gezeigt: dass wir mit dieser Art Fußball nicht weit kommen. Wir sehen es an den Mannschaften, die weniger talentiert sind, die uns aber vor Probleme stellen.“

Meldung vom 30. November, 14.07 Uhr: Doha - Nach der enttäuschenden Pleite gegen Japan im Auftaktspiel sah es um die Achtelfinal-Chancen Deutschlands düster aus. Nur vier Jahre nach dem desaströsen Vorrunden-Aus in Russland drohte auch bei der WM 2022 der vorzeitige K.o. in der Gruppenphase. Dann jedoch folgte der überraschende 1:0-Sieg Costa Ricas gegen Japan und urplötzlich scheint ein deutsches Weiterkommen wieder möglich - besser noch: wahrscheinlich.

Begegnung Costa Rica - Deutschland Anpfiff 1. Dezember, 20 Uhr Stadion Al Bayt Stadium (Al Khor)

Deutschland - Costa Rica: Die Aufstellungen sind da

Beide Mannschaften haben ihre Startaufstellungen veröffentlicht. Hansi Flick stellt dabei etwas um und setzte Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Position. Leon Goretzka ist dafür neben Ilkay Gündogan im zentralen Mittelfeld. Die Aufstellungen im Überblick:

Deutschland: Neuer – Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum – Gündogan, Goretzka – Gnabry, Musiala, Sané – Müller

Costa Rica: Navas - Duarte, Waston, Vargas - Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo - Aguilera, Campbell - Venegas

WM 2022: So kann Deutschland gegen Costa Rica heute das Achtelfinale erreichen

Der starke Auftritt des DFB-Teams im Duell gegen Spanien (1:1) dürfte den deutschen Kickern zudem Selbstvertrauen gegeben haben. Das Remis hat gezeigt, dass Deutschland durchaus mit Titelfavoriten wie Spanien mithalten kann. Mit etwas mehr Entschlossenheit wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Durch den Punktgewinn gegen Spanien und der Niederlage Japans gegen Costa Rica ist die K.o.-Runde wieder zum Greifen nahe.

Sollte Spanien im Parallelspiel gegen Japan gewinnen, würde Deutschland ein einfacher Sieg über Costa Rica reichen. Teilen sich Spanien und Japan die Punkte, dann müsste die DFB-Elf schon mit zwei Toren Abstand gewinnen, um weiterzukommen. Etwas komplizierter werden die Rechenspiele, wenn Japan tatsächlich Spanien besiegen würde. Dann bräuchte der Weltmeister von 2014 viele Tore gegen Costa Rica, um die Spanier tabellarisch noch zu überholen und das Achtelfinale zu erreichen. Alle Tabellen und Gruppen in der Übersicht finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Spanien 2 8:1 4 2. Japan 2 2:2 3 3. Costa Rica 2 1:7 3 4. Deutschland 2 2:3 1

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Costa Rica gegen Deutschland übertragen?

Das Deutschland-Spiel ist am Donnerstagabend live bei der ARD zu sehen. Moderatorin Jessy Wellmer und ihre Expertenrunde um Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira melden sich bereits um 18.30 Uhr zu den Vorberichten. Neben der TV-Übertragung wird es auch wieder einen kostenlosen Live-Stream geben.

Das Parallelspiel zwischen Japan und Spanien wird nicht im Free-TV gezeigt. Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV laufen, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams in der Übersicht.

Costa Rica gegen Deutschland: Die WM 2022 heute live bei Magenta TV

Auch Magenta TV überträgt das Match zwischen Costa Rica und Deutschland in voller Länge. Hier beginnen die Vorberichte um 19.15 Uhr. Wolff Fuss wird die Partie als Kommentator begleiten. Zudem wird es bei Magenta TV eine Konferenz mit dem Parallelspiel der Spanier gegen Japan geben. Für den Empfang von Magenta TV ist ein gültiges Abo erforderlich. MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Costa Rica gegen Deutschland im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

Deutschland kämpft gegen Costa Rica ums Achtelfinale: Die WM 2022 heute im Live-Ticker bei tz.de

Alle Infos zur deutschen Nationalmannschaft und WM 2022 finden Sie bei tz.de. Zudem berichten wir in unserem Live-Ticker vom deutschen Entscheidungsspiel gegen Costa Rica. Hier verpassen Sie keine wichtige Szene!

Wer ist heute Schiedsrichter?

Das deutsche Duell mit Costa Rica bei der WM wird Schiedsrichterin Stephanie Frappart (Frankreich) leiten. Ihr assistieren Neuza Back (Brasilien) und Karen Diaz Medina (Mexiko) sowie Said Martinez (Honduras) als Vierter Offizieller. Das Schiri-Gespann wird dabei Geschichte schreiben. (kus)