Deutsche Brauerei erhält Zuschlag als Bier-Partner für EM 2024

Von: Korbinian Kothny

Bitburger wird offizieller Bier-Partner der UEFA Europameisterschaft in Deutschland. Bei den deutschen Fans trifft die Wahl nicht nur auf Zustimmung.

München – Fußball. Bier. Bratwurst. Über die Richtigkeit der Reihenfolge lässt sich zwar streiten, für viele Fußball-Fans in Deutschland steht aber fest: Das Eine geht nicht ohne das Andere. Das Gute gleich vorweg: Bei der Fußball-EM 2024 in der Bundesrepublik muss auf nichts davon verzichtet werden.

EM 2024 Austragungsort: Deutschland Teilnehmende Mannschaften: 24 Zeitraum: 14. Juni – 14. Juli

Bitburger wird offizieller Bier-Partner der EM 2024

Das war bei der WM 2022 in Katar noch anders. Aufgrund des strengen Umgangs mit Alkohol im Wüstenstaat war der Ausschank von Bier in den WM-Stadien verboten. Lediglich in ausgewiesenen Fan-Zonen durften sich die Besucher aus aller Welt mit dem Gerstensaft versorgen – allerdings mit Obergrenze.

Die gibt es in Deutschland nicht. Jetzt hat die UEFA auch einen offiziellen Bier-Partner für die EM gefunden. Wie der Fußball-Verband am Montag bekannt gab, wird Bitburger das offizielle Bier der EM-Endrunde bereitstellen.

Bei der EM 2024 wird wieder Bier im Stadion ausgeschenkt. © Imago

Nicht alle Fans von Bitburger begeistert

Dabei wird Bitburger nicht nur in den Stadien, sondern auch in den offiziellen Fanzonen und bei Veranstaltungen rund um die UEFA EURO 2024 in den Austragungsstädten ausgeschenkt. Überraschend ist die Wahl der Brauerei dabei nicht: Auch beim DFB ist Bitburger der offizielle Bier-Sponsor, und bei der WM 2006 wurde das Bier der deutschen Brauerei ebenfalls ausgeschenkt.

Bei den Fans stößt die Bier-Wahl nicht nur auf Gegenliebe. Auf X (vormals Twitter) schreibt ein User: „Wenn wir die EM schon nicht gewinnen können, dann können wir die Gäste immerhin mit Bitburger quälen.“ Auch ein anderer Fan kann wenig mit dem Bier der Brauerei anfangen: „Man hatte die Möglichkeit auf ein gutes Bier und wählt Bitburger.“

Nach den Ausschank-Regularien in Katar dürften die meisten Fans, aber einfach nur froh sein, wieder Bier im Stadion genießen zu dürfen. (kk)