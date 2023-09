Deschamps hat alles im Griff

Von: Frank Hellmann

Französischer Trainer ist eine Konstante, Autorität und Institution, nach der sich Deutschland gerade sehnt.

Dass hätte sich wohl auch Didier Deschamps nicht vorstellen können: Als Nationaltrainer der Equipe Tricolore am Spielfeldrand noch mal Rudi Völler zu begegnen. Zum Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Dortmund (Dienstag 21 Uhr/ARD) läuft unweigerlich noch mal die Zeitmaschine, weil beide vor drei Jahrzehnten gemeinsam auf deutschem Boden ihren größten Triumph auf Vereinsebene feierten. Am 26. Mai 1993 empfing Deschamps im Münchner Olympiastadion strahlend den Henkelpott, während hinter ihm Völler auf die Silberware wartete. Deschamps gab damals den jungen Kapitän einer vom Skandalpräsidenten Bernard Tapie zu Olympique Marseille gelockten Weltauswahl. Völler hat schon damals die Führungsqualitäten eines Mannes bewundert, der inzwischen als Spieler wie Trainer fast Legendenstatus besitzt.

Pragmatischer Ansatz

Deschamps steht seit 2012 der französischen Auswahl als Sélectionneur vor. Der 54-Jährige verkörpert eine Konstante, Autorität und Institution, nach der sich Deutschland gerade sehnt, auch wenn Deschamps den Gastgeber in seiner größten Krise ein bisschen beruhigt: „Deutschland bleibt Deutschland, ist immer ein Favorit.“ Und als Gastgeber der EM 2024 könne der Heimvorteil helfen. „Es ist nach wie vor eine der besten Mannschaften in Europa.“

Eine höfliche Verbeugung vor dem fußballerisch ins Mittelmaß gerutschten Nachbarn. Es ist nämlich schon frappierend, wie „Les Bleus“ nach dem verlorenen WM-Viertelfinale 2014 gegen den späteren Weltmeister (0:1) unter seiner Regie seitdem die Kräfteverhältnisse umgekehrt haben.

Der WM-Triumph 2018 war auch das Werk eines 20 Jahre zuvor als Spieler bereits Weltmeister gewordenen Fußballlehrers, der sich vor einem pragmatischen Ansatz nicht scheute: Ordnungsliebhaber Deschamps baut Erfolge über eine grundsolide Defensive auf. In der EM-Qualifikation führt sein Team mit fünf Siegen aus fünf Spielen – bei einem Torverhältnis von 11:0. Ballbesitz ist ihm nicht wirklich wichtig. Die Balance muss stimmen. Und das Resultat. Von den vergangenen neun Länderspielen hat eine pragmatisch veranlagte Deschamps-Elf nur das WM-Finale 2022 gegen Argentinien nicht gewonnen.

Fast jede Position ist zwei- oder dreifach mit Weltklasse besetzt. Auf der Sechs balgen sich mit Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga (beide Real Madrid) zwei der hoffnungsvollsten Mittelfeldspieler der Welt um einen Platz. Vorne könnten - neben Superstar Kylian Mabappé - gegen die DFB-Auswahl die ehemaligen Bundesligastürmer Randal Kolo Muani (Paris St. Germain), Marcus Thuram (Inter Mailand) und Kingsley Coman (Bayern München) zum Zuge kommen.

Nach dem Sieg in der EM-Qualifikation gegen Irland (2:0) will Deschamps nämlich rotieren: „Ich werde einige Änderungen vornehmen – beim Personal, aber auch in der Positionierung.“

Über allem steht der nächste Sommer: Nachdem bei der Heim-EM 2016 das Finale gegen Portugal noch verloren ging, will Deschamps in Deutschland nämlich als Trainer bewerkstelligen, was ihm als Spieler schon glückte: Welt- und Europameister zu werden.