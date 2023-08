Der wilde Tanz der „Reggae Girlz“

Von: Frank Hellmann

Jamaikas Einzug ins Achtelfinale beim 0:0 gegen Brasilien die Sensation dieser WM - aber es gibt noch viel zu tun.

Spielerinnen, die wie kleine Kinder zu Reggae-Klängen auf dem Rasen umherspringen und tanzen, eine Stürmerin, die in der Mixed Zone Jamaikas heimliche Hymne „Everything’s Gonna Be Alright“ von Bob Marley trällert und ein Coach, der im Rectangular Park von Melbourne locker mit den Journalist:innen schäkert – der krasse Außenseiter Jamaika feierte das Erreichen der Runde der letzten 16 durch ein 0:0 gegen Brasilien ausgelassen. Jamaikas Einzug ins Achtelfinale ist zweifelsohne die Sensation bei dieser WM. Kein Gegentor in dieser Gruppe gegen die (vermeintlichen) Großmächte Frankreich und Brasilien kassiert zu haben, kann nicht hoch genug bewertet werden. Die „Reggae Girlz“ sind mit Nigeria und Südafrika ein Farbtupfer der K.o.-Runde, spielen nun am Dienstag wieder in Melbourne. Für das ansonsten hochkarätig besetzte Achtelfinale ist das eine Bereicherung.

Schon die zweite WM-Teilnahme 2019 in Frankreich, als sie zwar ausschieden, aber teilweise mit munteren Spielen wie gegen Australien (1:4) vor den Augen von Fifa-Präsident Gianni Infantino in Grenoble viele Sympathien sammelten, ist eine kleine Überraschung gewesen: Ohne die finanzielle Unterstützung 2008 von Cedella Marley, der Tochter von Reggae-Legende Bob Marley, gäbe es die Frauen-Nationalmannschaft wohl nicht mehr. Nun weinte Cedella Marley vor Freude. „So stolz. Drei Spiele gespielt. Nicht ein einziges Tor zugelassen“, schrieb die Musikerin. Sie zitierte außerdem einen berühmten Spruch ihres Vaters: “#fußballistfreiheit“. Neben Premierminister Andrew Holness mischte sich auch Sprintstar Usain Bolt unter die vielen Gratulanten.

Kritik am Verband

Doch noch immer fehlt es an Rückendeckung durch den Fußball-Verband von Jamaika (JFF). Mitte Juni erst beklagten die Spielerinnen in einem offenen Schreiben „unprofessionelle Trainingsbedingungen, mangelnde Unterstützung und unzureichende Planungen“ vorgeworfen. Um die Kosten der Reise nach Australien zu decken, organisierte die Mutter der Mittelfeldspielerin Havana Solaun eine Crowdfunding-Kampagne, bei der bislang rund 50 000 Dollar zusammenkamen. Eine wirkliche Vorbereitung hatte das Team von Trainer Lorne Donaldson nicht.

Doch lieber wollte der Coach mit der glänzenden Glatze nach dem Coup erst mal lieber über die Mentalität seiner Spielerinnen reden: „2019 hat niemand gedacht, dass wir uns qualifizieren. Wir haben wieder an uns geglaubt. In Jamaika werden sicher alle so feiern, wie Sie es sich nicht vorstellen können.“ Die meisten seiner Spielerinnen sind keine Vollprofis. Anders als Melanie Leupolz bei der deutschen Mannschaft, musste sich zum Beispiel Mittelfeldspielerin Cheyna Matthews Gedanken machen, wer ihre Kinder in den USA während der WM betreut; es sind ihre Eltern und Schwiegereltern.

Das größte Geheimnis ist wohl der Zusammenhalt, die Lockerheit, die das Team aus der Karibik ausstrahlt und sie zu Vorbildern einer ganzen Region macht und Geschichte geschrieben hat: Jamaika ist die erste karibische Nation, die sich bei einer WM, Männer und Frauen, für eine K.-o.-Runde qualifiziert. „Wir sind ein Vorbild für karibische Spielerin, die nun zu uns aufschauen können, was jamaikische Spielerinnen zu leisten im Stande sind“, sagte die für Tottenham Hotspur spielende Torhüterin Rebecca Spencer, die noch kein Gegentor kassiert hat.

Eine große Hilfe ist die Auslandserfahrung einiger Stammkräfte wie der früheren Bundesligastürmerin und ehemaligen kanadischen Nationalspielerin Tiffany Cameron (Hoffenheim, Mönchengladbach und Jena), die mittlerweile bei Real Betis Sevilla unter Vertrag steht. Unverzichtbar ist auch die für Tottenham Hotspur spielende Drew Spence, die als kluge Strategin gefällt. Hingegen war Torjägerin Khadija Shaw von Manchester City bislang noch gar kein Faktor.

Nach ihrer Gelb-Roten gegen Frankreich (0:0) fehlte die auf der Insel gut bezahlte Starstürmerin im zweiten Gruppenspiel gegen Panama (1:0), gegen Brasilien lag sie häufig auf dem Boden und schimpfte viel. Hinterher sprach die 26-Jährige lange mit der fassungslosen Marta, die ihren bitteren Abschied kaum fassen konnte, während Shaw sagen sollte: „Marta war und ist für mich, aber auch viele junge Mädchen in der Karibik, ein Vorbild, eine Inspiration.“ Doch diesmal sind die „Reggae Girlz“ an ihrem Idol vorbeigezogen.