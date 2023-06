Der VfB Stuttgart und die „destruktiven Einflüsse“

Von: Jan Christian Müller

Spieler und Fans feiern sich und den VfB Stuttgart nach dem Klassenerhalt im Volksparkstadion. © dpa

Beim VfB Stuttgart wollen sie nach dem Klassenerhalt am Mittwoch besprechen, wie in Zukunft vieles besser werden soll. Trainer Sebastian Hoeneß spricht nach Sieg beim Hamburger SV von „brutal intensiven Wochen“

Fabian Wohlgemuth sah nach dem Klassenerhalt mehr erleichtert denn begeistert aus. Der Sportdirektor des VfB Stuttgart wusste ja, was ein Abstieg bedeutet hätte. „Ich freue mich für unsere nimmermüden Fans und für Mitarbeiter, die jetzt ein bisschen ruhiger schlafen können.“ Denn der Umsatzeinbruch in der zweiten Liga wäre immens gewesen, Einschnitte unvermeidlich. 40 Millionen Euro hätten in der Kasse gefehlt. Das Schlimmste ist abgewendet.

Krisensitzung beim VfB Stuttgart am Mittwoch

Am Mittwoch setzen sich die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart mehrere Stunden lang zusammen und reden über das, was sie erreicht haben in der nun endlich abgelaufenen Saison. Und vor allem: Was sie nicht erreicht haben. „Es war insgesamt alles sehr zäh. Uns ist es in der letzten Halbzeit der Saison gelungen, in der Liga zu bleiben.“ Wohlgemuth möchte natürlich nicht, dass der VfB „zum Experten für Last-Minute-Rettungen“ wird.

Das 6:1 (3:0 und 3:1) in den beiden Relegationsspielen gegen den Zweitligisten Hamburger SV offenbarte, wozu die Schwaben in der Lage sein können. Wenn sie gemeinsame Sache machen, was in Stuttgart beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Wohlgemuths Worte wiesen darauf hin: „Ich habe es als meine Hauptaufgabe gesehen, die destruktiven Einflüsse, die sich über die Jahre hier entwickelt haben, von der Mannschaft wegzuhalten.“

Der VfB Stuttgart brauchte vier Trainer

Der erst seit einem halben Jahr im Amt befindliche 44-Jährige dürfte das bei der Sitzung am Mittwoch präzisieren, dass beim VfB nicht alle am selben Strang in die dieselbe Richtung ziehen, ist schon lange kein Geheimnis. Am Ende brauchte der Traditionsklub, dessen wirtschaftliches Umfeld und Fans (wie auch in Hamburg) gut genug für Spitzenfußball in Deutschland sind, vier Trainerbinnen einer Saison, um in Liga eins zu überleben.

Sebastian Hoeneß war Anfang April, als er die Mannschaft auf Platz 18 übernahm, nicht als klassischer Rettertrainer - wie sein betriebsamer, aber glückloser Vorgänger Bruno Labbadia - geholt worden. Sondern vor allem auch als ein Mann, der die Zukunft gestalten soll. Zu wenig von unten aus dem eigenen, einst republikweit führenden Nachwuchs ist in Stuttgart oben angekommen. Auf den Platz brachte der VfB in der Bundesliga viel zu oft nur Bruchteile der Summe des individuellen Talents, das die junge, weitgehend von Wohlgemuths Vorgänger Sven Mislintat zusammengestellte Kader, versprach.

Sebastian Hoeneß spürte den Druck

Unter Hoeneß wurde in neun Spielen bei nur einer Niederlage in Bundesliga und Relegation sichtbar, was in dieser schwer erziehbaren Mannschaft steckt, die zu selten wie ein Team agierte, zum Ende hin aber dem immensen Druck standhielt.

Hoeneß, 41, hat alles aus der Mannschaft herausgeholt. Und alles aus sich selbst. Er sprach vom „Druck der brutal intensiven Wochen“, dem letzten Auswärtsspiel in Mainz, als ein Sieg gebraucht wurde, der sie dann auch gemeinsam schafften, dem letzten Heimspiel gegen Hoffenheim, als ein Sieg gereicht hätte, aber nicht gelang, und Hoeneß alle Kraft darauf verwenden musste, „dass die Stimmung nicht kippt“.

Schließlich das Rückspiel der Relegation in Hamburg, als nach dem 3:0 im Hinspiel die Gefahr groß war, dass die letzte Körperspannung fehlen könnte im Rückspiel angesichts des vermeintlich sicheren Vorsprungs, dann der frühe Rückstand nach nur sechs Minuten in Hamburg, „da ist das Stadion explodiert, da war richtig Druck drauf“, stöhnte Hoeneß, „das war beeindruckend, aber das kann auch richtig beängstigend sein.“.

Der VfB Stuttgart dreht das Spiel

Aber dann haben sie sich mit einem 0:1 in die Pause gerettet, Hoeneß hat den Spielern Mut gemacht, sich mehr zu trauen am Ball, denn am Ball sind die Schwaben gut, und dann haben sie binnen 20 Minuten zwei Fehler des HSV gnadenlos in Person des erst 20 Jahre alten Franzosen Enzo Millot bestraft, ehe der eingewechselte Silas den Deckel draufmachte und die Fans zu einer Feierorgie animierte, die für viele erst im Morgengrauen in fremden Gassen Hamburgs zu Ende ging.

Das Beispiel Enzo Millot, dem Hoeneß offenbar ein paar Flausen austrieb, zeigt, dass die konsequent auf jugendliches Talent ausgerichtete Transfertätigkeit von Sven Mislintat zwar nicht sofort verfing, aber zumindest zukunftsträchtig gewesen ist. Millot kostete als seinerzeit 19-Jähriger lediglich 1,5 Millionen Euro, als der VfB den offensiven Mittelfeldspieler vom AS Monaco verpflichtete. In den beiden Relegationsspielen war der leichtfüßige Techniker nach einer uninspirierten Saison insgesamt der beste Mann beider Mannschaften.

Sebastian Hoeneß klang jedenfalls nicht so, als müssen nun ein größerer Umbruch her: „Wir haben einen richtig guten Spirit in der Mannschaft. Hier passt viel.“