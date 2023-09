„Der Kinderfußball im DFB wird in schlichter Art und Weise politisiert “

Von: Jan Christian Müller

Viele Beine und ein Ball: Pressingsiutaion im Kinderfußball. © imago/Bildbyran

Experte Matthias Lochmann fragt sich in der die emotionalen Debatte in der Talentförderung des DFB: „Sind wir zu faul bei uns in Deutschland“, die Reformen endlich umzusetzen?

Die Debatte um die Talententwicklung in Deutschland wird heftig geführt. Das Credo von Wissenschaftler Matthias Lochmann: Die Kleinsten sollen statt Sieben gegen Sieben lieber Drei gegen Drei auf kleine Minitore spielen und mit fortschreitendem Alter Fünf gegen Fünf mit Torhütern in Turnierform. Aber es haperte lange an der Umsetzung. Die soll es nun ab der Saison 2024/25 bundesweit geben. Die Krise im deutschen Fußball ist groß, die Widerstände jedoch auch. Lochmann hält dagegen.

Herr Professor Lochmann, Sie haben den Deutschen Fußball-Bund schon vor acht Jahren intensiv darauf hingewiesen, dass im Jugendfußball etwas grundlegend falsch läuft. Warum ist so lange im Grunde nichts passiert?

Ich bin schon 2015 nach Frankfurt zum DFB gefahren und habe dort Kontakt mit dem damals für die Talentförderung zuständigen Ulf Schott aufgenommen. Er hat sogleich darauf hingewiesen, dass es intern jede Menge Kritiker gibt, die Neuerungen ablehnen.

Das hat auch Matthias Sammer erlebt, als er 2006 Sportdirektor wurde. Er brauchte Jahre, um durchzusetzen, dass die zehn- bis zwölfjährigen D-Jugendlichen statt Elf gegen Elf auf fast 8000 Quadratmeter großen Feldern Neun gegen Neun auf etwas kleineren Plätzen spielen. Warum ist das so problematisch im deutschen Nachwuchsfußball?

Mit Sammer habe ich mich beim Trainerkongress 2008 in Wiesbaden unterhalten. Er berichtete mir, wie groß die Widerstände sind. Die D-Jugend hat er hingekriegt. Aber er hat sich eine blutige Nase geholt, als er durchsetzen wollte, dass auch die Jüngeren unbedingt auf kleineren Feldern Fußball spielen sollten. Da wollten schon die Kreisvorsitzenden nicht mitgehen. Also hat es Sammer sein lassen. Leider!

Wie hat Oliver Bierhoff auf Ihre Ideen reagiert, der später für den gesamten sportlichen Bereich im DFB zuständig wurde?

Ich habe mit ihm 2015 auf einem Kongress am Frankfurter Flughafen gesprochen und ihm berichtet, dass es viele strukturelle Hindernisse gibt. Allein die föderalen Strukturen: Es muss immer erst die kleinste Einheit gefragt werden auf Kreisebene, dann kommt der Bezirk, dann die Landesebene und schließlich der DFB. Bekommen Sie in solchen Strukturen mal Konsens hin.

Oh je, klingt furchtbar aufwendig.

Ja, und hinzu kommt: Es gibt im DFB zwei Lager. Das der Sportfachleute und das der Funktionäre. Die Sportfachleute haben keine Entscheidungsgewalt. Das heißt, dass notwendige Maßnahmen nur dann realisiert werden können, wenn die Funktionäre zustimmen. Wenn sie das nicht tun, werden auch dringend erforderliche, sportfachlich korrekte Maßnahmen nicht umgesetzt.

Jetzt soll es ab 2024 doch so weit kommen, dass 90 Prozent dessen, was Sie schon vor fast zehn Jahren auf der Basis der Ideen von Kinderfußballpionier Horst Wein entwickelt haben, im DFB tatsächlich bundesweit umgesetzt wird. Was ist der Vorteil daran, dass Kinder von vier bis zehn in kleineren Gruppen auf kleineren Spielfeldern spielen?

Sehen Sie: Bisher ist es so, dass schon die ganz Kleinen in der G-Jugend ab vier Jahren bis zur E-Jugend mit am Ende zehn Jahren Sieben gegen Sieben spielen. Das heißt: Die Kinder verbringen sechs Jahre im gleichen Setup. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, Kinder nach der Einschulung sofort in die vierte Klasse zu stecken. Kein Vater würde einem Kind, das Schuhgröße 32 hat, Schuhe in Größe 40 kaufen, weil es in sechs Jahren so große Schuhe benötigt.

Klingt logisch.

Wir passen in vielen Lebensbereichen die Umgebung an der Entwicklungsstand unserer Kinder an. Und das ist auch richtig so. In der Schule lernen Kinder erst die Buchstaben, dann Wörter, dann Sätze, dann Grammatik. Nur im Fußball konfrontieren wir sie mit Aufgaben, denen die wenigsten gleich gerecht werden können. Dann beobachten wir die Kinder und wundern uns, dass zu viele permanent versagen.

Zur Person Matthias Lochmann ist Professor für Sportbiologie und Bewegungsmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Der 52-Jährige war einst Innenverteidiger auf gehobenem Niveau in der Jugend von Darmstadt 98 und drei Jahre lang Juniorentrainer im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05. Die Vorträge des A-Trainerlizenzinhabers zu Reformen im Kinder- und Jugendfußball sind auf Wissenschaftskongressen des DFB und bei Trainertagungen vielbeachtet. jcm

Aber Toptalente können natürlich schon früher auf großen Feldern unterwegs sein. Das monieren die Kritiker besonders.

Ja, aber wir müssen ein Wettkampfsystem etablieren, in dem alle Beteiligten profitieren, nicht nur eine Teilgruppe. Wir verlieren sonst derart viele Spieler per Dropout, weil sie keine Lust mehr haben, dass nachher das ganze System kollabiert.

Ist es schon soweit?

Viele Kreise haben nicht mehr genügend C-Jugendmannschaften, noch schlimmer sieht es bei den über 14-Jährigen aus. Die Anzahl der Spielgemeinschaften explodiert geradezu. Die Höchstleister haben überhaupt keine Umgebung mehr, in der sie top ausgebildet werden können.

Aber ist es nicht so, dass die Toptalente in ihrer Entwicklung gehemmt werden, wenn sie statt Sieben gegen Sieben nun Drei gegen Drei spielen sollen und zu viel Rücksicht auf die Schwächeren nehmen müssen?

Nein. Das, was derzeit als Kritik in den Medien zirkuliert…

… von Leuten wie BVB-Chef Aki Watzke, Kölns Trainer Steffen Baumgart, Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick oder Ex-Profis wie Thomas Helmer…

… ärgert mich wirklich. Unsere Zahlen sagen genau das Gegenteil. Das Thema wird in schlichter Art und Weise politisiert. Mit extrem falschen Aussagen, der Wettbewerb würde eingestellt, weil es keine Tabellen mehr gäbe.

Alles Unfug?

Ja. Ob etwas falsch oder richtig ist hängt nicht davon ab, ob es ein Ex-Profi, Professor oder Malermeister sagt. Und wenn etwas falsch ist, wird es auch nicht dadurch richtiger, weil es von einem ehemaligen Nationalspieler oder einem schlecht informierten Trainer verkündet wird.

Können Sie das näher erläutern?

Gern. Die leistungsfähigsten Kinder können im neuen System in den kleineren Einheiten mit anderen Hochleistern zusammenspielen. Diejenigen Kinder, die wesentlich stärker abfallen, spielen untereinander, werden so nicht ständig überfordert oder bei Sieben gegen Sieben gar missachtet, die Höchstleister nicht ständig unterfordert und ausgebremst. Beides ist im alten System ein Riesenproblem. Es versagt hinsichtlich der notwendigen Individualisierung total.

Warum noch?

Auch deshalb, weil es nach unseren Auswertungen in mehr als 50 Prozent der Spiele zu Resultaten mit mehr als vier Toren Abstand kommt: 4:0, 8:1, 12:0. Oft zu noch viel höheren, gar regelmäßig zweistelligen Ergebnissen.

Klingt nicht so spannend.

Ja, und wenn wir die Kinder mit GPS und Herzfrequenzmessern begleiten, sehen wir, wie viel höher die Intensität bei knappen Ergebnissen sich darstellt.

Sie haben das gemessen?

Genau das haben wir gemacht. Alles, was ich Ihnen vortrage, ist wissenschaftlich mit empirischen Daten aus sechs unterschiedlichen Universitäten begründbar.

Warum ist das neue System außerdem besser als das alte?

Weil das Feedback für die Leistungen unmittelbar an die Kinder weitergegeben wird. Auch hier versagt das alte System. Dort haben wir einmal wöchentlich beim Spiel eine Messung der Teamleistung in Form des Spielergebnisses. Viele Trainer setzen die meisten Kinder so ein, dass sie dem Spielziel, zu gewinnen, nicht großartig im Weg stehen. Das heißt Nichtnominierung zum Spieltag, Ersatzbank, Positionsfixierung, permanente Instruktion.

Das wird künftig besser?

Ja, denn wir haben dann sieben Spiele in Turnierform an einem einzigen Nachmittag. Sieben Minuten Spiel, drei Minuten Pause, nächstes Spiel. Kurze Spielzeiten, viele Tore, unmittelbares Ergebnis- und Trainerfeedback. Und natürlich zählen wir die Tore und haben Wettbewerb.

Es wurde ja behauptet, es gäbe keine Siege und Niederlagen mehr und das Leistungsprinzip würde abgeschafft.

„An der Basis komplett gescheitert“ Es gibt Fundamentalkritiker an der DFB-Reform. Zum Beispiel Walter Zitzlsperger vom RSV Walchsing , ehemaliger Kreisauswahlspieler, und Robert Rothmeier, vormals Jugendleiter, Nachwuchstrainer und Männercoach beim FC Künzing. Die beiden niederbayerischen Rebellen des Amateurfußballs, 58 und 59 Jahre alt, sehen „so viele Probleme“ im deutschen Fußball, jedes einzelne sei ein „Sargnagel“ für die Basis. Zitzlsperger gerät in Wallung , wenn er die jüngst geäußerte kritische Reaktion des Bayerischen Fußballverbandes auf Vorhaltungen von Ralf Rangnick, Steffen Baumgart und Thomas Helmer am neuen Kinderfußball liest. Zitzlsperger: „Das ist an Respektlosigkeit nicht mehr zu überbieten.“ Die Verbandsspitze habe „den letzten Rest an Achtung an der Basis verloren“, als sie äußerte, die Expertenmeinung stoße ihr „sauer auf“. Die vom DFB eingeführte - vor allem in Brasilien, Spanien und Portugal sehr erfolgreiche - weitgehend körperlose Hallenvariante Futsal sei hierzulande schon gescheitert, so Zitzlsperger. „Futsal ist der größte Schwachsinn, den ich jemals auf Gottes Erdboden gesehen habe“, sagt Kumpel Rothmeier. Ähnlich, so Zitzlsperger, werde es dem Minifußball ergehen, der „an der Basis schon komplett gescheitert“ sei. „Der schlechte Witz ist eigentlich, das Vier- bis Sechsjährige überhaupt einen geregelten Spielbetrieb haben, egal ob Minifußball oder Kleinfeld“, findet Zitzlsperger. Minifußball könne man „im Training machen. Drei gegen Drei, kleine Tore. Super. Toll. Aber muss ich diese Spielform als alternativen Wettkampf am Spieltag haben? Wie ist Fußball zu dem geworden, was er ist? Sicher nicht so. Diese Sportart muss sich nicht neu erfinden, sondern sollte sich an seinen ursprünglichen Ideen orientieren.“ Konkret kritisieren die beiden am neuen Konzept: „Hier sortieren wir die Schwächeren noch mehr, und wir machen noch mehr Egoisten aus den Stärkeren.“ Und überhaupt: „Wie kann man mit vier bis acht Jahren sagen, ob einer gut oder schlecht ist?“ Ergo, lieber in größeren Teams agieren, denn: Es müssten unbedingt „die Schwächeren von den Guten lernen können, die Guten müssen lernen, auch teilweise die Aufgaben von Schwächeren mitzutragen“. Die Nachwuchsleistungszentren und DFB-Stützpunkte sollten erst ab 14 Jahren Kinder aufnehmen dürfen. „Dann wäre der Jugendwahn eingedämmt.“ Eltern und Kindern würde nicht viel zu früh „der Kopf verdreht“ und „kleine Vereine hätten wieder Möglichkeiten, selber Mannschaften zu formen“. jcm

Das ist, mit Verlaub, Bullshit. Wir haben ein System entwickelt, das für die Kinder sofort erlebbar ist. Siegermannschaften rücken auf zum nächsten Platz. Verliererteams rutschen ein Feld runter. Die „Strafe“ oder „Belohnung“ steht also im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis. Die Frequenz der Ergebnisse ist sieben Mal höher als im alten System. Das ist lernpsychologisch viel wirksamer als nur ein Ergebnis.

Es ist also genau umgekehrt? Der Wettbewerb wird größer, nicht kleiner?

Richtig, und möglich ist sogar, die Erstplatzierten eines jeden Turniers am Wochenende danach an einem Ort zu einem weiteren Turnier zu versammeln. Die Besten spielen gegen die Besten. Es gibt Turniervarianten mit Tabellen für das Wochenende, die danach wieder auf null gestellt werden.

Warum aber nörgeln dann so viele Experten laut hörbar und bekommen Beifall dafür?

Nehmen wir Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick…

… der kritisierte, es würde ohne Tabellen „am völlig falschen Rad“ gedreht.

Genau. Ich habe kürzlich beim Trainerkongress neben den Kollegen aus der Schweiz und Österreich gesessen. Dort werden schon seit Jahren keine Tabellen im Kinderfußball mehr geführt. Im österreichischen Verband wurde das Herrn Rangnick dann auch mitgeteilt. Wenn er seine Selbstreflektionsfähigkeit nicht völlig verloren hat und seine auch von mangelnder Sachkenntnis gekennzeichneten Aussagen überdenkt, dann sehe ich für ihn noch Chancen zu erkennen, dass es sich um eine sehr durchdachte Reform handelt – sowohl seitens der Trainingslehre, der Sportmedizin, der Sportpsychologie wie auch der Entwicklungspsychologie. Hier sollten Fakten entscheiden, statt gefühlte Wahrheiten.

Interessant ist ja aber vor allem, was Eltern und Coaches an der Basis dazu sagen. Ein Vater berichtete neulich, seine Tochter hätte im Minifußball erstmals zwei Tore geschossen. Das hätte sie im Sieben gegen Sieben nie erlebt. Sie sei an den Toren gewachsen und hätte neuen Spaß am Spielen gewonnen.

Das deckt sich mit dem, was ich 2015 erlebt habe, als wir das Pilotprojekt in Erlangen gestartet haben. Es kamen Eltern zu mir und sagten: „Herr Lochmann, mein Sohn spielt seit zwei Jahren im Verein Fußball. Jetzt hat er das erste Mal in seinem Leben ein Tor geschossen.“

Wie haben Sie reagiert?

Ich war gerührt und ich habe mich sehr gefreut, welche Wirkung die kleineren Spielformen für kleinere Kinder entfalten. Auch, weil ich weiß, was ein Tor für die Kinder bedeutet, wie viel Dopamin da ausgestoßen wird, entscheidend für die Bindung zum Sport.

Haben Sie Zahlen, die das untermauern?

Natürlich. Die Ballkontaktanzahl sowohl für Höchstleister als auch für die Unterperformer explodiert beim Drei gegen Drei auf vier Tore im Vergleich zum Sieben gegen Sieben auf zwei Tore.

Was ist noch zu erkennen?

Es gibt fast viermal häufiger Torschüsse, doppelt so viele Pässe, viel mehr Dribblings, genau das also, was gewollt ist. Und auch die Kondition wird mehr gefordert. Das sind die wissenschaftlich belegten Tatsachen. Es ist auch ein System zur Gesundheitsförderung von Millionen von Kindern. Im alten System haben viele Kinder doch nur rumgestanden. Das Leistungsprinzip ist nicht abgeschafft, sondern es ist genau andersherum. Was Leute wie Baumgart und Watzke von sich geben, ist inkompetent.

Der Vorwurf lautet unter anderem ja: Die Kinder lernen keinen Kopfball und keinen Fallrückzieher mehr.

Was Kopfbälle angeht: Die sind in England beispielsweise für Kinder verboten. Denn es wurde medizinisch gut abgesichert festgestellt, dass neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer bei Innenverteidigern drei bis fünfmal so wahrscheinlich sind wie im Schnitt der Bevölkerung. Vorteil für den DFB beim Minifußball: Er muss keine Kopfballverbote für die Vier- bis Zehnjährigen aussprechen, das regelt sich von selbst, weil kaum noch hohe Bälle gespielt werden.

Und das Argument mit den Fallrückziehern?

Zieht auch nicht unbedingt. Denn natürlich kann nach wie vor auch regelmäßig Fünf gegen Fünf oder Sechs gegen Sechs gespielt werden. Das sieht das Modell ab der F-Jugend sogar vor. Es kann auch nebeneinander auf zwei Spielfeldern hier Drei gegen Drei auf Minitore und dort Fünf gegen Fünf auf Kleinfeldtore mit Torwart gespielt werden. Hauptsache, alle Kinder haben viel spielbezogene Ballkontakte.

Praktiker kritisieren, ein Spielenachmittag mit drei, vier oder fünf Vereinen mit je zwei oder drei Mannschaften sei viel zu kompliziert zu organisieren. Haben die nicht Recht?

Es stimmt: Der Organisationsaufwand ist höher, dennoch beherrschbar. Aber wenn man diesen Aufwand in Relation bringt zu den vielen Kindern, die man damit zum Spielen bringt, lohnt es sich.

Es ist aber ja so: Beim Spiel Sieben gegen Sieben auf zwei Tore stellt man die Tore auf und los geht’s. Bei einer Turnierform mit vielen Mannschaften und pro Feld vier Minitoren ist das viel komplizierter.

Es geht natürlich auch darum, sich auf Neuerungen einzulassen und nicht von vorne herein eine Abwehrhaltung zu entwickeln. Es geht um die Geisteshaltung, zum Lernen bereit zu sein. So kann zum Beispiel jeder Verein Minitore mit zu den Turnieren bringen, genau wie er das mit den Trikots tut. Dafür sind Pop-up-Tore bestens geeignet.

Was muss der DFB jetzt machen, damit er die Leute an der Basis mitnimmt?

Die Türen sind leider nicht überall offen. Wir sehen auf Social Media, dass es erhebliche Widerstände gibt, auch, weil Leute, die eine hohe Reichweite haben, sich äußern, ohne wirklich Bescheid zu wissen. Es wurde jahrelang über den DFB gemeckert, dass er nichts tut. Jetzt tut er was auf extrem guten Level, und es wird weiter gemeckert, ohne eigene neue Vorschläge einzubringen.

Was hört man denn zum Beispiel vom Bundestrainer?

Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass Hansi Flick die Reform begrüßt, Aber wo sind die Bundesligatrainer mit intellektueller Reichweite und wo sind die ehemaligen Bundesligaprofis, wie Per Mertesacker, der bei Hannover 96 den Ansatz beim Kindertrainertag unterstützt hat? Ich erwarte vom DFB, dass er eigene Nationalspieler aufbietet als Influencer, um proaktiv Wahrhaftigkeit in die Diskussion zu bringen.

Auf Sie, Herr Lochmann, hören zu wenige?

Es werden zum Wohl der Kinder zunehmend mehr, allerdings macht es einen gravierenden Unterschied, ob Philipp Lahm etwas sagt oder ich. Zwar nicht in der Sache, aber in der Reichweite. Warum macht man das nicht? Das ist ein elementarer Fehler in der Kommunikationsstrategie, der umgehend adressiert werden muss. Fachleute, die im Fußball in Deutschland Innovationen umsetzen wollen, haben jetzt Menschen an der Backe hängen, die genüsslich auf Watzke, Helmer, Baumgart, Rangnick und so weiter hinweisen – auch wenn deren Ausführungen fachlich nicht fundiert und empirisch widerlegbar sind. Der DFB muss gegen diese Verunglimpfung seiner Arbeit aktiv ankämpfen.

Was kann er tun?

Er sollte gemeinsam mit seinen Partnern Volkswagen und Adidas Minitore und Kleinfeldtore an die Vereine verteilen. Der österreichische Verband hat das mithilfe von Sponsoren geschafft, der Schweizer Verband ebenso. Ich verstehe nicht, warum das in Deutschland noch nicht passiert ist. Es wäre eine wirksame Imagekampagne, die die Förderung von Höchstleistung und Gesundheit von Millionen von Kindern in Deutschland zum Inhalt hätte.

Was empfehlen Sie noch?

Das Thema Digitalisierung ist ganz wichtig! Wir haben mit zwei Programmierern 2015 die Software kickplan.de entwickelt, die kostenfrei im Internet verfügbar ist und Ausrichter komplett durch die Turniermodi navigiert. Die App pfeift sogar die Spiele an und ab und spielt in den letzten 30 Sekunden bei Bedarf Musik ein. Der DFB ist mit seiner Software bedauerlicherweise noch nicht so weit.

Sind Sie sicher, dass die besten deutschen Spieler wieder besser werden, als sie derzeit sind, wenn die angestoßenen Reformen umgesetzt werden?

Ja, das passiert dann zwangsläufig. Das kann ich versprechen. Wir bekommen dadurch ganz sicher mehr bessere Fußballer und eines Tages auch wieder international Anschluss an die Spitze.

Und wenn nicht?

Wir könnten natürlich auch sagen: „Nein, wir sind zu faul bei uns in Deutschland, für unsere Kinder Bedingungen zur optimalen Potentialentwicklung zu schaffen.“ Das wäre fatal. Aber das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen.

Mastermind für Nachwuchsfußball: Matthias Lochmann. © imago sportfotodienst