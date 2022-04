Der HSV greift durch: Tim Walter suspendiert auch Torwart

Der nächste HSV-Profi wurde von Trainer Tim Walter suspendiert. © Michael Schwarz/Imago

Der HSV greift durch! Nach Mikkel Kaufmann wurde nun auch der Torwart des HSV von Trainer Tim Walter suspendiert. Was ist passiert?

Hamburg – Der HSV spielt am Sonntag, 10. April 2022, in Kiel um den Anschluss an die Aufstiegsränge in der zweiten Liga. Doch schon vorher macht der Verein aus Hamburg wieder News abseits des Feldes. Nachdem vor einigen Wochen schon Stürmer Mikkel Kaufmann von Trainer Tim Walter suspendiert und aus dem Kader gestrichen wurde, erwischt es nun auch den Torwart der Rothosen. Bei ihm scheint es ein Problem mit der Mentalität zu geben.

Wieso Tim Walter seinen Torwart suspendiert und wann er wieder im Kader stehen soll, verrät 24hamburg.de* hier.

Gegen Holstein Kiel muss das Team von Walter unbedingt gewinnen, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten. Stadtrivale St. Pauli kam nach einem Tor-Aufreger gegen Nordrivale Werder Bremen nicht über ein Remis* hinaus. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.