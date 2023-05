Der Griff nach der Traumfrau

Von: Ingo Durstewitz

Torsten Lieberknecht will endlich den Deckel drauf machen. Foto: Imago Images © IMAGO/Jan Huebner

Im dritten Matchballspiel will SV Darmstadt 98 den Aufstieg endlich klarmachen.Trainer Lieberknecht schickt eine Spitze nach Hamburg..

Wenn sich die Spieler mit der Lilie auf der Brust am Freitagabend auch nur halb so leidenschaftlich und kämpferisch präsentieren wie ihr Trainer vor dem dritten Matchballspiel, dann sollte dem lang ersehnten Aufstieg der Darmstädter Fußballer nichts mehr im Wege stehen. Torsten Lieberknecht, der Coach, ließ vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Magdeburg nicht den leisesten Zweifel daran aufkommen, dass die (noch) zweitklassigen Südhessen es endlich packen werden nach zwei vergeblichen Anläufen, einen zu Hause gegen den FC St. Pauli (0:3) und einen in Niedersachsen bei Hannover 96 (1:2). „Hier sitzt der Tabellenerste – und das seit dem zwölften Spieltag. Wir haben vier Punkte Vorsprung und es in der eigenen Hand“, sagt der Fußballlehrer mit Nachdruck.

Der 49-Jährige wirkt in höchstem Maß energisch und entschieden: „Wir wollen aufsteigen. Wir wollen es einfach machen. Bange ist mir dabei ganz und gar nicht. Denn ich bin total überzeugt davon. Wir haben als Darmstadt 98 zwei Spieltage vor Schluss die Möglichkeit aufzusteigen. Das ist doch der Hammer.“

Das Böllenfalltor wird aus allen Nähten platzen, eine flirrende Vorfreude liegt in der Luft. Und die Entschlossenheit rund ums „Bölle“, jetzt endlich den letzten Schritt zu gehen und zu vollenden, ist spürbar, mit Händen zu greifen. Nein, noch einmal wollen sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, am Freitag soll die Rückkehr in die Beletage klargemacht werden – sechs Jahre nach dem Abstieg aus Liga eins.

Spitze gegen den HSV

„Seit dem ersten Tag kämpfen wir gegen Widerstände an. Die Mannschaft ist bodenständig, spielt mit totalem Enthusiasmus und Leidenschaft. Deshalb haben wir 64 Punkte und stehen dort, wo wir aktuell stehen“, sagt Lieberknecht, der Vater des Erfolges, der wie die Faust aufs Auge zu dieser Stadt, diesem Verein und dieser Mannschaft passt. „Die Jungs sind einfach geil, richtig geil. Das wollen wir wieder zeigen.“

Klar ist aber auch, dass sich die 98-er keinen weiteren Ausrutscher leisten dürfen, sonst wird es eng, sonst kommen die Nerven ins Spiel, sonst zieht womöglich der FC Heidenheim vorbei und rückt der Hamburger SV gefährlich dicht heran. Lieberknecht tut das ab, und er lässt gleich mal eine kleine Spitze gegen den großen Rivalen aus dem Norden los. „Heidenheim und uns wünsche ich definitiv den Aufstieg. Wir hätten es verdient“, sagte Lieberknecht. Der HSV wohl eher nicht.

Mit dessen sehr selbstbewussten und polarisierenden Trainer Tim Walter verbindet (nicht nur) Lieberknecht ein herzhaftes Nicht-Verhältnis. Ihm, Lieberknecht, sei klar, dass die Hamburger „etwas dagegen“ hätten, wenn kleine Gallier wie Darmstadt oder Heidenheim hoch gingen. Und der HSV in der Relegation womöglich wieder scheitern würde, schließlich sieht sich der Ex-Bundesliga-Dino als natürlicher Teilnehmer des elitären Fußballzirkels. „Die Hamburger haben extrem viel zu verlieren“, sagt Lieberknecht. „Das wissen sie auch, sie lügen sich halt in die Tasche.“ Darmstadt 98 dagegen habe „nur etwas zu gewinnen“. Was so auch nicht ganz stimmt. Wer so lange oben dabei ist und das Klassement seit einer gefühlten Ewigkeit anführt, hat so kurz vor Schluss eine Menge zu verspielen. Sollten die Lilien auf den letzten Metern noch abgefangen werden und auf Rang drei abrutschen, wäre das erst mal eine herbe Enttäuschung, die es in gebotener Eile zu verarbeiten gelte.

Doch daran denkt der Trainer nicht, und er wählt einen kuriosen Vergleich, um sein Team einzuschwören. Der geht in etwa so: Mann geht in die Disco, entdeckt seine Traumfrau, traut sich aber nicht, sie anzusprechen. Irgendwann, nach fünf vergeblichen Anläufen, traut er sich, überwindet die Scheu und ergreift seine Chance. „Unsere Freundin ist der Aufstieg, also packen wir jetzt zu – und holen uns den Aufstieg.“

Wieder eine Hiobsbotschaft

Bei diesem Vorhaben muss der Trainer schon fast obligatorisch einige Hürden überwinden, denn die personelle Situation sieht mal wieder nicht rosig aus. Neben den verletzten Frank Ronstadt und Oscar Vilhelmsson sowie den gesperrten Matthias Bader und Braydon Manu wird nun auch Verteidiger Jannik Müller ausfallen, er hat sich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen. „Das ist eine Hiobsbotschaft“, sagt Liebknecht, schaltet aber sofort wieder in den Angriffsmodus: „Mir ist nicht bange wegen der Ausfälle, wir mussten schon die ganze Saison über Ausfälle kompensieren.“ Hat ja meistens gut geklappt. Und wäre am Freitag nicht ganz unwichtig.