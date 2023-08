Der FSV Frankfurt als stolzer Verlierer

Von: Markus Katzenbach

Teilen

Starke Leistung: Malik McLemore (links) läuft dem Rostocker Alexander Rossipal davon. © dpa

Der FSV Frankfurt versucht, das Beste aus der Pokalniederlage im Elfmeterschießen zu machen

Ahmed Azaouagh holte etwas weiter aus. „Ich bin mega-stolz auf unsere Truppe, auf unseren Verein, was wir geleistet haben in der letzten Saison und auch schon in dieser wieder“, bekundete der Kapitän des FSV Frankfurt. Es hatte ja nicht viel gefehlt, um einen weiteren Coup, den dann größten, zu landen. Allzu lange hadern aber wollte man am Bornheimer Hang nicht mit dem knappen Verpassen einer Sensation im DFB-Pokal, nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen den zwei Klassen höher angesiedelten Zweitliga-Spitzenreiter Hansa Rostock – obwohl diese ein Traum für den Regionalligisten gewesen wäre, allein schon finanziell, nicht zuletzt aber auch vom Erlebniswert.

Knisternde Stimmung

Von der knisternden Stimmung vor großer Kulisse mit 7374 Zuschauenden schwärmte am späteren Sonntagabend jeder, Kapitän Azaouagh dachte dabei vor allem an die vielen Youngster im Team. „Wir sind eine sehr junge Mannschaft. Ich hoffe, die haben Blut geleckt, öfter in so einer Atmosphäre zu spielen und arbeiten an sich, um weiter nach oben zu kommen“, sagte er.

Viel fehlte nicht, schon jetzt den nächsten Schritt zu machen, in die zweite Runde. Ein paar Minuten, um die 1:0-Führung über die Zeit zu bringen, in der 84. Minute glich der FC Hansa dann doch aus. Auch etwas von der „Stabilität und Erfahrung, die Rostock an den Tag gelegt hat. Davon können wir lernen“, erkannte Azaouagh. Und sonst? „Vielleicht die Personaldecke.“ Während der Zweitligist munter von der Bank nachlegte, wurde es für FSV-Trainer Tim Görner schon dünn.

Mit Timo Hildmann spielte auf dem rechten Flügel ein 18-Jähriger gar über die gesamte Spielzeit durch, mit Maxim Emmerling und Nicolas Löbus wurden zwei eingewechselt. „Da sieht man, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen“, sagte Görner.

Die Pflichtspielrunde hat zwar gerade erst begonnen, aber gleich mit zwei Spektakeln am Bornheimer Hang in rascher Taktung. Dem 4:3 zum Regionalligastart gegen Schott Mainz am Dienstag, mit sagenhaften drei FSV-Toren in der Nachspielzeit, am Sonntag dann dem klassischen Pokaldrama. Und am Mittwoch (18 Uhr) geht es beim Bahlinger SC bereits weiter. „Da wird man schon sehen, dass wir 120 Minuten in den Beinen haben“, blickte Görner voraus. „Aber wir werden versuchen, uns so gut wie möglich auf die Situation einzustellen.“ So wie gegen Rostock. Mit Leidenschaft und Mut. Und guten Ideen, wie dem Eckentrick zum 1:0 durch Malik McLemore oder der kurzfristig gebildeten Abwehrdreierkette um Tim Weißmann. Und natürlich vollem Einsatz, großem Kampf, bis zu manchem Muskelkrampf. „Es wird nicht einfach. Das Spiel gegen Schott hat schon Körner gekostet, das heute auch wieder“, sagte Azaouagh kurz danach in Gedanken an Bahlingen, wie es geht, wusste er aber auch: „Wir spielen alle Fußball, weil wir Spaß daran haben. Wenn der Ball rollt, schaltet man den Kopf aus.“ Kein Gedanke an etwaige Müdigkeit: „Mit dieser Truppe“, sagte Ahmed Azaouagh nur ein paar Minuten nach dem Elfmeter-Aus beseelt, „macht es Mega-Spaß“.