Der FC Schalke lebt

Von: Jan Christian Müller

Mit Köpfchen, aber ohne Fortune: Danny da Costa. Foto: dpa © dpa

Großer Kampf in Mainz wird mit verdientem 3:2-Sieg belohnt - erstmals seit ewigen Zeiten stehen die Knappen nicht auf einem Abstiegsplatz.

D[er FC Schalke 04 hat sich seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Mit einer mutigen Vorstellung holten die Königsblauen am Freitagabend einen 3:2 (1:0)-Sieg bei Mainz 05. Bedingungslos und vorbildlich unterstützt von den eigenen Fans, die jeden gewonnenen Zweikampf zelebrierten, feierten die Schalker in der ausverkauften Mainzer Arena ihren dritten Auswärtssieg.

Schöne Begebenheiten aus Sicht von Mainz 05 gab es nur vor dem Spiel: Erst durften sich die Deutschen Meister der A-Junioren aus dem Nachwuchs dem begeisterten Publikum präsentieren. Dann gab es Beifall für den verletzten 05-Kapitän Silvan Widmer, der über das Stadionmikrofon seine Vertragsverlängerung bis 2026 bekanntgab.

Fußballerisch hatten die Nullfünfer dann aber vor der Pause wenig zu bieten. Schalke spielte so, wie Trainer Thomas Reis es zuvor angekündigt hatte: „Wir wollen in Mainz definitiv drei Punkte holen.“ Ohne den wichtigen, aber verletzten Abwehrspieler Moritz Jenz und freiwillig ohne Kapitän Maya Yoshida in der Innenverteidigung hatten die Gäste viel im Griff. Schalke trat ganz anders auf als zuletzt bei den Auswärtsniederlagen in Hoffenheim und Freiburg. Offenbar hatte der hart erkämpfte 2:1-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen Rückenwind gegeben.

Die Knappen nahmen die Körperlichkeit der Mainzer voll an und toppten sie geraume Zeit sogar. 05-Trainer Bo Svensson ließ seinen Frust wiederholt am guten Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck aus, der vor allem vorm Schalker Führungstor ganze Arbeit leistete, als er nach einem Foul von Stefan Bell an Kenan Karaman Vorteil gelten ließ. Marius Bülter überspielte mit einem dreifachen Übersteiger den Mainzer Verteidiger Andreas Hanche-Olsen und traf flach mit links (26.). Bei Mainz fehlte Nationalspieler Anton Stach wegen Magen-Darm-Problemen. Svensson war nach dem 0:3 in Wolfsburg weithin sichtbar schlecht gelaunt in die Woche gestartet, und die Stimmung blieb zunächst mau. Denn auch wenn der Mainzer Trainer es im Vorfeld nicht ausdrücklich sagte: Natürlich ist sein Ziel ein Platz an der Sonne Europas.

Er brachte dann schon zu Beginn der zweiten Hälfte den Besten der A-Junioren-Meistermannschaft, Stürmer Nelson Weiper, für Rechtverteidiger Danny da Costa. Der 18-Jährige machte sofort Dampf. Das Spieltempo wurde irrwitzig, 05-Keeper Robin Zentner klärte prächtig gegen den durchgebrochenen Simon Terodde, praktisch im Gegenzug traf Leandro Barreiro zum 1:1 (54.). Mainz machte mächtig Druck, aber Schalke schaffte nach feiner Kombination durch Tom Krauß die erneute Führung (60.).

Die Gastgeber, viel besser als vor dem Wechsel, ließen sich nicht beirren, das Spiel wogte hin und her, ehe Aaron Martin per wunderschönem Freistoß in den Winkel traf (70.). In der heftig umkämpften Schlussphase entschied der Videobeweis in der letzten Minute der Nachspielzeit über Strafstoß für Schalke oder nicht. Jöllenbeck entschied: Bülter war von Anthony Caci strafstoßwürdig am Trikot gezogen worden. Den Elfmeter verwandelte Bülter selbst zum 3:2. Der Jubel kannte keine Grenzen.