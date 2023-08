Der 1. FC Köln hat Bock auf Angriffsfußball

Von: Andreas Morbach

Der derzeit berühmteste Kölner heißt Steffen Baumgart. © IMAGO/Treese

Der Bundesliga-Check, Teil 14: 1, FC Köln Zwei absolute Leistungsträger müssen ersetzt werden, Kleinmut ist dennoch nicht die Sache von Trainer Steffen Baumgart.

Die Zeiten konsequenter Selbstüberschätzung sind beim 1. FC Köln schon seit längerem passé. Mittlerweile sechs Bundesligaabstiege seit 1998 haben selbst in der munteren Karnevalshochburg am Rhein etwas Demut einkehren lassen. Zu viel Bescheidenheit ist allerdings auch nicht gesund – findet Cheftrainer Steffen Baumgart.

Wie stark ist der Kader?

Schwächer als im vergangenen Jahr. Das Karriereende des langjährigen Kapitäns Jonas Hector und der Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers Ellyes Skhiri nach Frankfurt wollen erst einmal verkraftet sein. Hector-Nachfolger Leart Paqarada, vom FC St. Pauli gekommener gebürtiger Rheinländer, gibt sich erst gar keinen Illusionen hin, Kölns Ex-Capitano auf der linken Abwehrseite komplett ersetzen zu können. Ähnliches gilt für Neuzugang Jacob Christensen, der mit seinen 22 Lenzen die sehr großen Fußstapfen von Skhiri irgendwie füllen soll. Zudem verlangt Chefcoach Baumgart, im Englischen nicht übermäßig firm, von dem jungen Dänen, er möge doch bitte zügig Deutsch lernen. Zuversicht verbreitet, dass Offensivallrounder Mark Uth, wegen einer hartnäckigen Verletzung im Schambein- und Adduktorenbereich fast die gesamte letzte Saison ausgefallen, wieder in den Startlöchern steht. Er und der aus Wolfsburg entliehene Luca Waldschmidt gelten als potenzielle Unterstützer von Davie Selke, der sich in dem halben Jahr seit seinem Abmarsch von Hertha BSC im Kölner Sturmzentrum bereits blendend eingelebt hat.

Worauf steht der Trainer?

Seinem Naturell als ehemaliger Stürmer entsprechend auf offensives Spiel – und auf offensive Statements. So treibt Steffen Baumgart bei seinem inzwischen zwei Jahre währenden Werkeln im Kölner Grüngürtel der dringende Wunsch um, es mit dem FC ins Pokalfinale zu schaffen. Erste Hürde beim nächsten Anlauf Richtung Berlin: Zweitligaaufsteiger Osnabrück, am 14. August. Bei seiner jüngsten Vertragsverlängerung erläuterte der Coach zudem forsch, er wolle mit Köln jedes Jahr das erreichen können, was er in seinem ersten Jahr dort erreicht hat. Und das war: Rang sieben, gleichbedeutend mit der Teilnahme am internationalen Geschäft.

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Philipp Pentke (TSG Hoffenheim), Jacob Steen Christensen (FC Nordsjaelland), Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg, Leihe), Jonas Nickisch (RB Leipzig), Elias Bakatukanda, Damion Downs (beide eigene Jugend), Jeff Chabot (Sampdoria Genua, nach Leihe fest verpflichtet), Justin Diehl, Damion Downs (beide eigene Jugend), Noah Katterbach (Hamburger SV, Leihe beendet), Leart Paqarada (FC St. Pauli). Abgänge: Marvin Obuz (Rot-Weiß Essen, Leihe, war zuvor an Holstein Kiel verliehen), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Jonas Urbig (SpVgg Greuther Fürth, Leihe, war zuvor an Jahn Regensburg verliehen), Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth, Leihe), Ondrej Duda (Hellas Verona, nach Leihe fest verpflichtet), Jonas Hector (Karriereende), Kingsley Schindler (Samsunspor), Sebastian Andersson, Timo Horn (beide Vertragsende).

Am nötigen Kleingeld. Bei den Ausgaben für neue Spieler kämpft der FC im Ligavergleich gegen den Abstieg, sparsamer waren in dieser Kategorie nur Aufsteiger Heidenheim, Bochum und Bremen. Ende Mai hat der Internationale Sportgerichtshof CAS die von der Fifa verhängte Transfersperre vorläufig ausgesetzt. An ihr Konto gingen die Kölner trotzdem nur, um den zuvor von Sampdoria Genau ausgeliehenen Innenverteidiger Jeff Chabot fest zu verpflichten. Für 2,5 Millionen Euro. Doch die Nachwehen der wirtschaftlich extrem herausfordernden Zeit der Coronapandemie, während der der Klub unter anderem künftige Sponsoreneinnahmen vorziehen musste, sind fast überstanden: Laut Geschäftsführer Christian Keller fließen ab der Saison 2024/2025 alle Einnahmen wieder in die eigene Kasse.

Wer sticht heraus?

Trainer Baumgart, klar. Als rastloser Energielieferant für seine Spieler ist der gebürtige Rostocker ein absoluter Fixstern. Doch um ihn herum glänzen im grundsätzlich sehr ausgewogenen Kölner Kader einige Protagonisten doch etwas heller als die anderen. Zum Beispiel Keeper Marvin Schwäbe, der mit seinen starken Leistungen die behandschuhte FC-Institution Timo Horn erst aus dem Tor verdrängte, in diesem Sommer dann zum Abschied aus seiner Heimatstadt veranlasste – und zuletzt nun einen Anruf von DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg erhielt. Ein Jahr vor dem Heim-EM. Ins Rampenlicht gerückt ist zudem Florian Kainz, seit Baumgart bei seiner verzweifelten Suche nach einem Zehner auf die glorreiche Idee kam, den scheuen Österreicher vom Flügel auf die Spielmacherposition zu beordern. Klares Zeichen für Kainz‘ innerkölschen Aufstieg: Gerade hat er den von der Fußballbühne abgetretenen Jonas Hector als Kapitän beerbt.

Was ist drin?

Wenn es den Kölnern mit ihrer ultimativ engagierten, hochtourigen Spielweise ähnlich regelmäßig wie in der vergangenen Saison gelingt, gerade auch den Topteams der Liga gehörig auf die Nerven zu gehen, ist ein stabiler Mittelfeldplatz wie im Vorjahr (Rang elf) wieder drin. Gestalten die Flankenkönige der zurückliegenden Runde darüber hinaus ihr Offensivspiel etwas variabler, auch noch ein bisschen mehr, schaffen sie das nicht, auch etwas weniger.

