Der FC Bayern und der Kaugummitransfer von Harry Kane

Von: Manuel Bonke

Auf dem Sprung nach München, aber Tottenham lässt ihn nicht gehen: Harry Kane. © dpa

Die Münchner und Tottenham Hotspur liegen im Poker um Harry Kane offenbar noch eine zweistellige Millionensumme auseinander / Der Stürmer will Klarheit

Die Transfer-Taskforce des FC Bayern hatte viel zu besprechen zum Wochenstart. Zum ersten Mal seit der Asienreise tagte der Ausschuss Sport mal wieder an der Säbener Straße – die Sitzung dauerte stundenlang. Ganz oben auf der Agenda: Harry Kane.

Zwar wollen die Münchner Macher und der 30 Jahre alte Spieler im Idealfall eine Entscheidung im Laufe der Woche, doch die jüngsten Aussagen von Tottenham-Trainer Ange Postecoglou lassen nur bedingt auf einen schnellen Wechsel schließen. Denn er sieht das Ende der Wechselperiode als einzig maßgeblichen Stichtag. „Es gibt eine Frist, und das ist das Ende des Transferfensters. Darüber hinaus bin ich regelmäßig mit Harry und dem Verein in einem offenen Dialog“, sagte Postecoglou nach dem 5:1 (1:1) im Testspiel gegen Schachtar Donezk, in dem Kane am Sonntag vier Treffer erzielt hatte.

Darüber hinaus hat Tottenham laut „The Athletic“ das letzte verbesserte Angebot der Bayern abgelehnt, das inklusive Bonuszahlungen bei mehr als 100 Millionen Euro lag. Der Wunschstürmer ist einem Medienbericht zufolge nicht zum Testspiel der Spurs beim FC Barcelona gereist. Wie Sky Sports berichtete, habe das aber nichts mit dem Transferpoker um Kane zu tun. Sondern damit, dass Postecoglou auf mehrere Spieler verzichte, die schon am Sonntag gegen Donezk im Einsatz waren. Doch egal, wo der Grund zu finden ist: In diesen unruhigen Zeiten wird jeder neue Spin medial wahrgenommen und als bedeutende Eilmeldung verpackt und verschickt.

Zuvor war laut „Telegraph“ bekannt geworden, dass Kane, sollten sich der FC Bayern und Tottenham in dieser Woche nicht einigen können, einen Wechsel zunächst auf Eis legen werde. Angeblich verlangt der Premier-League-Klub als Sockelablöse 100 Millionen Pfund (umgerechnet 116 Millionen Euro) für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Die Zeitung „Evening Standard“ schrieb am Dienstag gar, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von Postecoglou Philosophie und habe Spaß am Training des griechisch-stämmigen Australiers. Der FC Bayern hat die Hoffnung auf eine Kane-Verpflichtung dennoch nicht aufgegeben – und wird weiter verhandeln, um den Stürmer zu verpflichten.

Hamann rät zu Kolo Muani

Davon rät Sky-Experte Dietmar Hamann allerdings ab. Der Ex-Bayern-Profi würde den Münchnern eher eine Transfer von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt empfehlen. „Für den würde ich eher 100 Millionen bezahlen, weil er 24 ist. Der hat alles, der kann alles und kann die nächsten sechs, sieben, acht Jahre möglicherweise Tore schießen“, argumentierte Hamann.

Wie unübersichtlich sich die Situation gerade darstellt, zeigen die Begebenheiten nach der Kane-Gala gegen Donezk. Die Körpersprache des Stürmers ließ sich als Abschied vom Tottenham-Publikum interpretieren: Nach Abpfiff ging der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Kurve zu den Fans, die bereits in den 90 Minuten zuvor zahlreiche Kane-Fangesänge angestimmt hatten.

Bei seiner Auswechslung zuvor hatte es stehend dargebotenen Applaus für die Tottenham-Ikone gegeben. Kane hat dem deutschen Rekordmeister seine Wechselzusage gegeben, weshalb man dem Vernehmen nach in der Münchner Transfer-Taskforce weiterhin zuversichtlich ist, den Engländer alsbald im Bayerntrikot zu sehen. Tenor: Wenn der Spieler zu seiner Zusage steht, dann fällt der Transfer auch nicht mehr in sich zusammen. Ob Tottenham-Chairman Daniel Levy das genau so sieht, ist nach den jüngsten Entwicklungen fraglich. mit dpa/sid