Der FC Bayern am Abgrund

Von: Günter Klein

0:4 im Waldstadion: 77/78 war die schlechteste Saison der Bayern-Geschichte, auch bei der Eintracht gab es eine Packung. Hier stoppt Bernd Hölzenbein (rechts) Kurt Niedermayer. © imago sportfotodienst

60 Jahre Bundesliga - die Serie, Teil 10 Der Serienmeister lernte dreimal den Abstiegskampf kennen – ein bisschen zumindest

Der FC Bayern ist nun elfmal in Folge Deutscher Meister geworden und hat in diesem Zeitraum zweimal die Champions League gewonnen – dennoch sind die Münchner nicht frei vom Gefühl, ab und an in eine Krise zu rutschen und den Trainer wechseln zu müssen. Krise nach neuer Definition herrscht also schon, wenn die Bayern dem Feld nicht mit weitem Vorsprung voranpreschen und am 28. Spieltag theoretisch noch von Platz eins verdrängt werden könnten. Doch ist es dem FC Bayern jemals richtig schlecht gegangen, sodass ihn Abstiegsangst packte und existenzielle Sorgen plagten? Oder war das eine durchgehende Erfolgsgeschichte, die damit begann, dass die Bayern 1965/66 als Neuling gleich mal auf dem dritten Platz abschlossen und am Ende der vierten Saison 1969 Meister waren?

Nun, es gab durchaus Tiefen. Dreimal endete eine Saison mit einem zweistelligen Tabellenplatz und einer negativen Tordifferenz. Ist halt schon ein bisschen her.

1974/75, Platz 10, 34:34 Punkte, 57:63 Tore. Sieben Bayern-Spieler waren im Sommer 1974 Weltmeister geworden, sechs hatten im Finale von München gegen die Niederlande in ihrem Olympiastadion gespielt, dazu gehörte mit Jupp Kapellmann ein siebter Münchner dem DFB-Kader an. Die Bayern hatten zudem den Europapokal der Landesmeister gewonnen, im Wiederholungs-Endspiel gegen Atletico Madrid. Und auch wenn Paul Breitner zu Real Madrid wechselte, weil in Spanien wieder Ausländer verpflichtet werden durften, so hatten die Bayern die bestbesetzte Truppe der Bundesliga – zumal da auch dieser junge rotwangige Stürmer aus Lippstadt dazugestoßen war: Karl-Heinz Rummenigge.

Doch die Champions waren ausgelaugt von ihren erfolgreichen Jahren, Bayern spürte den Meister-Blues. Die Malaise begann mit einer der dröhnendsten Niederlagen der Vereinsgeschichte: einem 0:6 am ersten Spieltag bei den Kickers Offenbach, die ins Frankfurter Waldstadion ausgewichen waren, weil alle die Weltmeister sehen wollten. Die Bayern verloren in dieser Saison Auswärtsspiele in Wuppertal, Braunschweig, Duisburg, Bochum, Hamburg, bei Hertha BSC, in Köln, Frankfurt und Düsseldorf sowie zu Hause gegen Schalke, Kaiserslautern, Offenbach und den HSV; gegen Rot-Weiß Essen gelangen nur zwei Unentschieden. Noch in der Hinrunde erwischte es Trainer Udo Lattek, es kam der Beckenbauer-Intimus Dettmar Cramer. Nach 23 Spieltagen waren die Bayern 14. Es musste fast schon als Sensation gelten, dass sie den Europapokal verteidigten (gegen Leeds United).

1977/78, Platz 12, 32:36 Punkte, 62:64 Tore. Nur elf der 34 Punktspiele konnten die Bayern gewinnen. Aus der einstigen Erfolgself hatte sich nun auch Franz Beckenbauer (zu Cosmos New York) verabschiedet, neuer Libero sollte der Offenbacher Wolfgang Rausch werden, das Spiel der Jugoslawe Branko Oblak (aus Schalke gekommen) gestalten. Die Mannschaft und ihr autoritärer Trainer Gyula Lorant fanden nicht zueinander. Im DFB-Pokal war in der dritten Runde Schluss, im Uefa-Pokal im Achtelfinale. Ganz schlimm der Herbst mit dieser Serie: 0:2 gegen Hertha, 3:6 beim MSV Duisburg, 1:3 im Derby gegen 1860, 0:4 bei Eintracht Frankfurt – zur Halbzeit der Saison standen die Bayern auf Rang 15. Der 34. Spieltag rundete die missratene Saison ab: 0:5-Niederlage in Kaiserslautern.

1991/92, Platz 10, 36:40 Punkte, 59:61 Tore. Es war die einzige Saison, in der die Bayern drei Trainer verschlissen. Bis 8. Oktober coachte Jupp Heynckes, bis 11. März Sören Lerby, danach übernahm Erich Ribbeck. Dass er seinem Freund Jupp nicht die Treue hielt, bedauerte Manager Uli Hoeneß bis zur Wiedergutmachung 2009, Lerby, einst Antreiber im Bayern-Mittelfeld, war als Trainerneuling ein Experiment, das schiefging. Hoeneß musste sich eine stille Teilentmachtung gefallen lassen, denn Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge kamen als Vizepräsidenten in den Verein. Die Bayern beschäftigten den 37-jährigen Toni Schumacher als Aushilfstorhüter, Stützen des Teams sollten Stefan Effenberg, Olaf Thon, Thomas Berthold, der niederländische Abräumer Jan Wouters und das dänische Talent Brian Laudrup sein. Im Übermaß hatte der FC Bayern Mittelstürmer: Bruno Labbadia, Roland Wohlfarth, Mazinho (Brasilien), Alan McInally (Schottland). Nur fünf Punkte (bei der alten Zwei-Punkte-Regelung) waren die Bayern am Ende von einem Abstiegsplatz entfernt. Die Bundesliga hatte aus dem Osten Hansa Rostock und Dynamo Dresden dazubekommen, spielte mit 20 Klubs und musste wieder auf 18 reduziert werden.

Diese schreckliche Saison war den Bayern eine Lehre. In den 31 Jahren danach wurden sie 21-mal Deutscher Meister.