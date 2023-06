Der ewig junge Zampano

Von: Thomas Kilchenstein

Auf Händen getragen: Luka Modric. Foto: afp © AFP

Luka Modric, zarte 37 Jahre alt, dreht mal wieder auf und führt Kroatien ins Finale der Nations League.

Natürlich hat Zlatko Dalic dem kleinen Zampano die ganz große Bühne bereitet und ihn ausgewechselt. Zwei Minuten vor dem Ende leuchtete die passende Nummer auf, selbstverständlich die Zehn, der schmächtige Mann im Schachbrett-Trikot mit der seit Jahrzehnten gleichen Nichtfrisur trabte vom Platz, empfing frenetischen, ohrenbetäubenden Beifall seiner kroatischen Fans und Lob gar vom gegnerischen Trainer. Ronald Koeman, Bondscoach der mit 2:4 nach Verlängerung unterlegenen Niederländer im Halbfinale der Nations League, gratulierte Luka Modric, dem ewig jungen Strategen, noch auf dem Rasen aufs Herzlichste. „Nur ein Wort: großartig!“, schwärmte Koeman vom 37 Jahre „alten“ Modric, der beim Finaleinzug der Kroaten mal wieder alle verzückt hatte – und sich nun auf der Zielgeraden seiner Karriere einen letzten Traum erfüllen kann.

Denn gewonnen hat dieser 1,72 kleine Mittelfeldgigant eigentlich schon so ziemlich alles, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt. Fünfmal die Champions League mit Real Madrid, ebenso oft die Klub-WM, zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege, und 2018 sogar die Ehrung als Weltfußballer – doch eine Trophäe mit seiner Nationalmannschaft fehlt Modric noch.

Durch das 4:2, bei dem Modric per Elfmeter in der 116. Minute zum Endstand traf und zuvor das Spiel als nimmermüder Dreh- und Angelpunkt dirigiert hatte, ist die Erfüllung dieses Traums nun greifbar – zumindest im Kleinformat. Es ist keine WM und auch keine EM, doch im Finale der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN und RTL) gegen Europameister Italien oder Spanien winkt eben doch ein Titel. Und Modric legte einen Auftritt hin, der alle mit der Zunge schnalzen ließ. Er fintierte, dribbelte, tunnelte, dass es nur so eine Lust war, er gab Tempo und Rhythmus seines Teams vor, das spielerisch Extraklasse bewies, war nie zu stoppen, rannte hier hin und dort hin, hatte ständig den Ball am Fuß. Eine unglaubliche Vorstellung auf diesem Niveau. „Es kommt schon mal vor, dass man auf einen Gegenspieler trifft, der so entscheidend und gut ist“, lobte Koeman. Auch wenn es ihm schwer falle, „das kann ich genießen“.

Bei der WM in Russland 2018 waren die Kroaten im Finale schon nah dran, unterlagen aber Frankreich, vier Jahre später in Katar führte Modric sein Team auf Platz drei. Und nun hat die von vielen so ungeliebte Nations League für Kroatien auf einmal eine immense Bedeutung.

Wie lang es Modrics Magie noch zu genießen gibt, ist ungewiss. Sein Vertrag bei Real läuft aus. Ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien soll er laut „Marca“ ausgeschlagen haben, stattdessen wünsche er sich eine Vertragsverlängerung und ein Karriereende in Madrid. Für die Nationalelf hatte sich Modric nur die Finalrunde der Nations League als Ziel gesetzt. Ein Titelgewinn wäre hier gewiss ein angemessener Schlussakkord. kil/sid