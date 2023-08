Der doppelte Robin

Von: Jan Christian Müller

Doppelte Freude über ein Doppelpack: Robin Gosens (li.) trifft zweimal. Foto: Imago Images © IMAGO/Rene Schulz

Nationalspieler Gosens führt Union Berlin trotz Unterzahl zu einem ziemlich souveränen Sieg gegen Aufsteiger Darmstadt 98, die viel mehr Ballbesitz hatten.

Robin Gosens hat seinem Arbeitgeber bei der Dienstreise nach Südhessen alle Wünsche erfüllt: Schuss ins linke Ecke zur 1:0-Führung von Union Berlin, Kopfball mit Wumms zum 2:1 in Unterzahl. Also zwei blitzsaubere Treffer im ersten Spiel von Beginn an nach seinem Aufsehen erregenden Wechsel vor knapp zwei Wochen aus Mailand. Eine glatte eins mit Sternchen dran zum 4:1 (3:1)-Sieg der Eisernen bei Aufsteiger Darmstadt 98. Nur hinterher, da musste der gute Gosens dann doch einen Wunsch ablehnen. Ein Steppke hatte vom 29-Jährigen beim Abgang aus dem Stadion die Trainingsjacke erbeten. Ein etwas zu unbescheidener Wunsch. Trainingsjacken darf auch ein amtierender Nationalspieler nicht mal eben so rausrücken.

Zum Publikum am ausverkauften Böllenfalltor hatten auch Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Sportdirektor Rudi Völler gehört, was der Flick-kritische Union-Sportchef Oliver Ruhnert mit der gebotenen Distanz bewertete: „Es ist die Aufgabe der beiden, dass man auch mal ein Bundesligaspiel von Union Berlin anschaut.“ Da hat der Herr Ruhnert allerdings sehr Recht, und weil Darmstadt nicht weit von Flicks Wohnort Bammental nahe Heidelberg entfernt liegt, war der Aufwand ja auch übersichtlich.

Der Bundestrainer sah neben einem überragenden Gosens einen kaum minder überzeugenden Mittelstürmer Kevin Behrens, der bereits sein viertes Saisontor im zweiten Punktspiel erzielte, alle per Kopf, und außerdem dürfte Flick bei genauem Hinsehen auch einen gewohnt zuverlässigen Union-Abwehrchef Robin Knoche erkannt haben. Alles Kandidaten fürs DFB-Team. Gosens ist sich ziemlich sicher, dass Flick zumindest den bulligen Behrens „auf dem Schirm hat“, der sozusagen im zweiten Bildungsweg zur Topklasse gereift ist, nachdem er als junger Kerl noch bei Werder Bremen in der dritten Mannschaft versteckt worden war.

98er haben öfter den Ball

Gosens selbst ist ja auch keiner aus der typischen Kaderschmiede von deutschen Nachwuchsleistungszentren. Super im Kopfball und bei Flankenläufen ist er dennoch oder vielleicht gerade deshalb. „Was mich auszeichnet, ist das unermüdliche Rennen“, berichtete der Mann mit dem harten linken Huf, „dadurch komme ich auch mal dort zum Abschluss, wo man mich eigentlich gar nicht erwartet.“ Stimmt alles, ist überhaupt keine Angeberei, sondern eine Tatsachenbehauptung, davon konnten sich die armen Darmstädter zu ihrem Leidwesen an diesem Nachmittag überzeugen. Was Gosens besonders cool an seiner neuen Mannschaft findet: „Wir verlieren in keiner Sekunde den Kopf und wissen immer, was zu tun ist. Auch in Unterzahl.“ Selbst daraus saugt eine Truppe wie Union noch Kraft.

80 Minuten lang inklusive der Nachspielzeit waren die Darmstädter mit einem Mann mehr auf dem Platz, nachdem Union-Angreifer Brenden Aaronson wegen Ballwegschlagens und zu harten Einsteigens zweimal Gelb von Referee Patrick Ittrich gesehen hatte. Aber weil die Gäste aus Ostberlin dreimal nach Standards zur Stelle waren, geriet auch Überzahlspiel der Lilien aus den Füßen. Der 1:1-Ausgleich nach Gosens Führung durch den besten Darmstädter, Marvin Mehlem, erwies sich so nur als kurzes Aufbäumen der tapferen Hausherren, die mehr als doppelt so viel Ballbesitz hatten als die pragmatischen Gäste.

„Standards waren der Killer“

Die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga haben sich inzwischen dahingehend verschoben, dass Union Berlin sich einen Robin Gosens für 13,5 Millionen Euro leisten kann, der in der Champions League-Auslosung am Donnerstag von einem Spiel in San Siro träum, wo er mit Königsklassen-Finalteilnehmer Inter Mailand zu Hause war. Das sind Größenordnungen, in denen Lilien-Sportchef Carsten Wehlmann natürlich nicht mal mit der Fußspitze denken darf. Ergo: „Lehrgeld zahlen“, wie es Trainer Torsten Lieberknecht formuliert, gehört gerade zur Jobbezeichnung eines jeden Darmstädter Profis. Es sind alles gute Jungs, versichert Lieberknecht und muss jetzt auf einen weit überdurchschnittlichen Lernprozess in seinem Team hoffen, um in Liga eins bestehen zu können. „Die Standards waren der Killer. Um das zu erkennen, braucht es keinen Fußballlehrer, das haben alle 17 000 Leute im Stadion gesehen.“

Union-Trainer Urs Fischer versuchte, den Kollegen Lieberknecht dann noch irgendwie ein bisschen zu trösten. Der Schweizer erinnerte sich ans erste Spiel seiner Mannschaft nach dem Aufstieg 2019: „0:4 gegen RB Leipzig zu Hause.“ Es wurde der Anfang eines wundersamen Höhenflugs, der für Darmstadt aber eher nicht beispielhaft sein dürfte. „Unsere Bedingungen in einer viel kleineren Stadt lassen das eher nicht zu“, glaubt Lieberknecht. Und hat damit sehr wohl sehr viel Recht.