Der DFB und seine Nationalmannschaft mit Hansi Flick: Antreten zum Abtakeln

Von: Jan Christian Müller

Der Druck ist schwer erträglich: Hansi Flick nach dem Spiel gegen Japan auf der Pressekonferenz. © dpa

Ein Wochenende der Krisensitzungen beim DFB-Team in Wolfsburg vor der Partie am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich.

Am Tag nach der Schmach hat Rudi Völler die in der Frauen-Arena des VfL Wolfsburg zum Showtraining der Männer-Nationalmannschaft versammelten Fans über die Stadionlautsprecher unmittelbar angesprochen. „Auch wenn das heute schwerer fällt. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir mit allen Spielern und allen Trainern hier sind.“ Alle Trainer also auch. Hansi Flick hielt den Mund und gab Autogramme. Antreten zum Abtakeln. 20 Minuten lang Unterschriften und Selfies, danach Trainingsbetrieb in zwei Gruppen. Es gab reichlich Beifall von denen, die gekommen waren. Halb so viele, wie hätten kommen dürfen.

In der Nacht zuvor hatten Sportdirektor Völler und die Granden Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke im feinen Ritz-Carlton Hotel die Köpfe noch näher zusammengesteckt, als sie das mit aschfahlen Antlitzen schon am Abend bei Ansicht der 1:4-Niederlage gegen Japan getan hatten. Der Schock stand Völler mit scharfem Pinsel ins Gesicht gezeichnet. Seine Kernbotschaft, neben dem großen Fragezeichen hinter Hansi Flick: „Wir haben richtig schlecht verteidigt. Das geht so nicht auf diesem Niveau.“

Am Montag begibt sich der Tross nun von Wolfsburg nach Dortmund, der Dämmerung entgegen. Das ist die Richtung. Wenn Frankreich am Dienstagabend (21 Uhr, ARD) Ernst machen sollte, dann gute Nacht. Im Blick zurück auf Gegner Japan sagte Flick: „Man muss ganz klar sagen, dass wir einfach nicht in dieser Verfassung waren, diese Mannschaft zu schlagen.“

Er selbst sah sich am Samstagabend aber durchaus noch im richtigen Zustand, dem deutschen Fußball Hilfestellung leisten zu können. Er und sein Trainerteam, insistierte Flick, „versuchen alles, um diese Mannschaft gut vorzubereiten. Ich finde, wir machen das gut und ich bin auch der richtige Trainer“. Später in der Pressekonferenz fügte er an: „Wir sind überzeugt von dem, was wir machen. Deswegen geht es auch so weiter für mich.“

Mit der Variante, Kimmich zwischen rechts hinten und zentralem Mittelfeld pendeln zu lassen, dürfte Flick seine Mannschaft gleichwohl überfordert haben. Was Manchester City kann, kann Deutschland noch lange nicht. Es fehlten komplett die Basics in der Abstimmung, das DFB-Team wurde überlaufen wie seinerzeit Brasilien beim 1:7 im WM-Halbfinale 2014 in Belo Horizonte. Gegner damals: Deutschland als Kontermannschaft.

Ohne zündende Ideen

In der Gegenwart ist Deutschland eine Ballbesitzmannschaft ohne ausreichend zündende Ideen. Direkt nach der Abreibung durch die kompromisslosen Japaner bat Flick seine Männer zu einer Ansprache in die Kabine. Alle mussten mit. Die TV-Fieldreporter hatten ausnahmsweise zu warten, ehe ihnen Spieler zum Interview zur Verfügung gestellt wurden, eine beim DFB völlig unübliche Vorgehensweise, die die dramatische Situation bestätigte. Danach postulierte Flick: „Jeder, der heute auf dem Platz war, will gegen Frankreich ein anderes Spiel zeigen. Das gibt mir Hoffnung.“

Die Spieler schafften es nicht, ihren Gemütszustand hinter ähnlichen Durchhalteparolen zu verbergen. Joshua Kimmich, der mit Ilkay Gündogan und Florian Wirtz am sehenswerten 1:1 durch Leroy Sané beteiligt war: „Wenn man so oft und über so einen langen Zeitraum die Qualität nicht auf den Platz bringt, müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich überall Topqualität haben.“ Kapitän Gündogan, gegen Japan wieder nicht in Vereinsform: „Der Trend spricht für sich, Anspruch und Realität liegen weit auseinander, das ist hart und enttäuschend.“ Thomas Müller, spät eingewechselt, vom Publikum heftig bejubelt und dann fast unsichtbar: „Die Japaner gehören gerade zu den Top 10, Top 15 der Welt. Wir nicht.“