Der DFB sammelt für die Ukraine

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Spenden auch für die Ukraine: die deutschen Nationalspieler. © dpa

Für das Länderspiel gegen Israel hat der Verband zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltagaufgerufen. Die Nationalspieler geben 100 000 Euro.

Der in seinem Ansehen über viele Jahre verzwergte Deutsche Fußball-Bund (DFB) müht sich erkennbar, eine relevante gesellschaftliche Größe zu werden. Für das Länderspiel gegen Israel in Sinsheim (Samstag 20.45 Uhr/ZDF) hat der DFB mit seinen 21 Landesverbänden zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltag und zu Spenden für die Menschen in der Ukraine aufgerufen.

Die Nationalmannschaft wird sich in Trainingsjacken mit dem Peace-Zeichen aufwärmen, auf den LED-Banden wird zu Spenden auf das Stiftungskonto aufgerufen, und alle aktiven Amateure und Zuschauenden sollen ein gemeinsames Zeichen für Frieden und Solidarität setzen. Dazu werden Spenden gesammelt (DFB-Stiftung Egidius Braun, IBAN: DE14 6705 0505 0040 1385 44). Der DFB und die Stiftung der Spieler der Nationalmannschaft werden eingehende Spenden noch einmal je hälftig um bis zu 200 000 Euro aufstocken.

Viele Vereine haben laut DFB „in den vergangenen Wochen mit beeindruckenden Hilfsmaßnahmen Gelder und Güter für die Menschen in der Ukraine und für Geflüchtete gesammelt“. Die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft haben gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung 1,1 Millionen Euro in einen Nothilfefonds eingezahlt.

Alle eingehenden Spenden werden von der DFB-Stiftung Egidius Braun auf einem eigens eingerichteten Sonderkonto gesammelt und ohne jeden Abzug an die bedürftigen Menschen in der Ukraine weitergegeben beziehungsweise für entsprechende Hilfsprojekte eingesetzt.

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer ist als Kapitän auch Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft. Er sagte am Dienstag in der Pressekonferenz im Teamhotel in Neu-Isenburg: „Mit unserer Zuwendung von 100 000 Euro wollen wir besonders Kinder und Jugendliche unterstützen, die auf der Flucht sind. Uns allen im Team ist es ein Anliegen, in dieser akuten Not Hilfe zu leisten. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“

Es durfte dann im Blick zurück auf den des gerade verstorbenen Egidius Braun auch noch der angemessene Pathos bemüht werden. Braun hatte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion stark für die neu entstandenen Nationalverbände engagiert. „Mit unserer finanziellen Zuwendung ehren wir das Lebenswerk des verstorbenen Ehrenpräsidenten, dem wir alle zu allergrößtem Dank verpflichtet sind“, so der neue DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald.