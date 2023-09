Der deutsche Fußball und die alten weißen Männer

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Geübt im Populismus: Aki Watzke. © obs

Völler, Rummenigge, Watzke - die Mitglieder der DFB-Taskforce benehmen sich, wie das Klischee es von ihnen wartet. Es ist ein Trauerspiel. Ein Kommentar.

Es ist ein Jammer. Aber ehrlicherweise ein zu erwartender Jammer. Die im vergangenen Dezember zur Beruhigung der Öffentlichkeit und des inneren Friedens eilig zusammengezimmerte DFB-Taskforce zur Rettung des deutschen Fußballs besteht zuhauf aus alten weißen Männern. Und jetzt sehen wir: Diese alten weißen Männer benehmen sich ganz genauso, wie das Klischee es von ihnen erwartet hat.

Rudi Völler (63) sagt im FR-Interview noch eher harmlos: „Gendern ist nicht mein Ding.“ Kalle Rummenigge (67) erklärt sinnstiftend, der Kuss des spanischen Fußballpräsident Luis Rubiales auf den Mund der Spielerin Jennifer Hermoso sei „sorry, mit Verlaub, absolut okay“. Aki Watzke (64) posaunt beim Unternehmerkongress baren Unfug über Kinderfußball ins begeisterte Volk und konterkariert mit seinem Populismus die kluge, harte, jahrelange Aufbauarbeit in den Ebenen eines ohnehin schwer angeschlagenen Verbandes, den jeder Hieb dieser Sorte noch mehr in die Knie drückt. Watzkes Attacken kommen zu einem Zeitpunkt, der unpassender und unsensibler nicht hätte gewählt werden können.

Inhaltlich hat es die Herrenrunde, zu der noch Neuendorf (62), Sammer (56), Kahn (54) und der Benjamin Oliver Mintzlaff (48) zählen, bisher nur geschafft, einen aus ihrem Kreise vom einfachen Taskforce-Mitglied zum Sportdirektor zu befördern. Der arme Rudi Völler hat sich gewiss nicht ausmalen mögen, was die anderen ihm in seiner Gutmütigkeit da eingebrockt haben.

Das Gesamtbild sieht verheerend aus, Watzke hat es mit seinen Ergüssen nun im Grunde nur noch nach unten abgerundet. Er sitzt an sämtlichen Schalthebeln des DFB und der DFL und seines Klubs Borussia Dortmund, ist also zentral mitverantwortlich für alles, was in den stellenweise dysfunktionalen Verbänden DFB und DFL gerade passiert und kloppt dann eine mühsam erarbeitete Reform in die Tonne - und den im DFB gerade zum Nachwuchs-Sportdirektor beförderten Hannes Wolf gleich mit.

Das Traurige daran ist, dass die in Führungspositionen alternden Protagonisten des hiesigen Fußballs den Schlamassel selbst mitverursacht haben. Das Fußballland Deutschland bildet zu wenige gute Spieler aus. Dafür kann der DFB weniger als die Bundesligaklubs mit Nachwuchsleistungszentren, in denen sich die Aufwands- und Ertragsrechnung vielerorts vor allem deshalb rechnet, weil Toptalente aus dem Ausland rekrutiert werden. In Dortmund zum Beispiel.

Den größten Zuspruch erhielten Völler (Gendern), Rummenigge (Kuss) und Watzke (Kinder) aus dem halbrechten Raum. Jedem das, was er verdient.