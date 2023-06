Erfahrener Knipser für den OFC

Von: Jörg Moll

Teilen

Trug auch mal das Trikot der Eintracht: Marcos Alvarez (re.). Neben ihm Theofanis Gekas. Foto: Imago images © imago/Jan Huebner

Regionalligist Kickers Offenbach verpflichtet Marcos Alvarez, der vor 13 Jahren für Eintracht Frankfurt mal in der Bundesliga spielen durfte.

Der Kader des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist um einen prominenten Namen reicher – und kurz vor dem Saisonstart bis auf wenige Ausnahmen komplett. In Marcos Alvarez, 31 Jahre alt, gab der Klub am Samstag die nächste prominente Neuverpflichtung für die Offensive nach Dimitrij Nazarov (33/zuletzt Erzgebirge Aue) bekannt. Der aus Neuberg bei Hanau stammende Alvarez kehrt somit zu dem Verein zurück, bei dem er im Leistungszentrum (2005 bis 2007) die ersten Schritte zur Profikarriere gemacht hatte. Der 1,79 Meter große Mittelstürmer kommt mit der Erfahrung von 288 Einsätzen (69 Tore) im Profibereich an den Bieberer Berg.

In der U17 war der Spross einer Fußballerfamilie – Vater Julio und Onkel Antonio waren Spieler und Trainer, der Onkel einst sogar in Spaniens erster Liga – zur Frankfurter Eintracht gewechselt, für die er in der damals drittklassigen Regionalliga Süd auflief, 2009/10 aber auch zu einem dreiminütigen Kurzeinsatz in der Bundesliga kam. Weitere Stationen waren der FC Bayern München II, die Stuttgarter Kickers, vor allem der VfL Osnabrück, für den er in fünf Jahren – unterbrochen von einem kurzen Intermezzo beim damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden – in 171 Punktspielen 51 Tore erzielte und 30 vorbereitete. 2018/19 hatte er großen Anteil am Aufstieg der Niedersachsen, im Jahr darauf war er Stammspieler in der zweiten Liga (13 Tore in 29 Einsätzen).

Es folgte ein Abstecher zum polnischen Erstligisten Cracovia, ehe er zuletzt bei seinem Engagement beim SV Meppen den Abstieg aus der dritten Liga nicht verhindern konnte.

Nazarov kommt aus Aue

Christian Hock, Geschäftsführer Sport der Kickers, ist begeistert von den Fähigkeiten des früheren deutschen Juniorennationalspielers: „Marcos Alvarez ist ein torgefährlicher Mittelstürmer, der bei all seinen Stationen, bei denen er bisher gespielt hat, seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat.“ Als gebürtiger Gelnhausener habe er eine räumliche Beziehung zu den Kickers. „Er ist jemand, der mit seiner Leistung und mit seinem Auftreten eine Mannschaft mitreißen kann“, ist Hock überzeugt.

Auch Alvarez ist angetan von den Gesprächen mit seinem neuen Klub: „Ich habe die ganze Zeit den OFC verfolgt, hier auch selbst meine ersten Schritte im Leistungssport gemacht. Ich kenne den Verein, weiß, was die Fans sehen wollen, was erwartet wird und was die Ziele des Vereins sind. Dafür werde ich mich zerreißen.“

Alvarez ist nach Lucas Becker (SV Wehen Wiesbaden) Sascha Korb (Mittelfeld), Kristjan Arh Cesen (Linksverteidiger/beide VfR Aalen), Flügelspieler Irwin Pfeiffer (Germania Halberstadt) und Angreifer Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) der sechste externe Zugang. Kommen sollen zudem mindestens noch ein Torwart und ein Sechser.