Hansi Flick auf dem Prüfstand

Von: Jan Christian Müller

Was er sagt, hat meist Hand und Fuß: Oliver Ruhnert, Sportchef von Union Berlin, © dpa

Der Bundestrainer sollte sich beim Trainerkongress in Bremen auch zur Kritik von Union Berlins Sportchef Oliver Ruhnert äußern - die Vorhaltungen sind nämlich völlig berechtigt.

Bundestrainer haben es gut und schlecht zugleich. Gut, weil sie nicht von einem Spieltag zum nächsten hasten müssen, sondern regelmäßig monatelang ausbaldowern können, was fürs Fußballland ihrer Meinung nach das Beste ist. Schlecht, weil sich Niederlagen nicht mal eben wegwischen lassen, wenn danach erst mal wieder lange Spielpause fürs Nationalteam ist. Man trägt schwerer an Schlappen als ein Vereinscoach.

Hansi Flick hat das gerade vierfach erlebt. Nach einem 0:1 gegen Ungarn begann erst knapp zwei Monate später die Weltmeisterschaft. Nach dem Aus bei der WM in Katar Anfang Dezember musste Flick gar bis Mitte März ausharren, ehe er mit einem (reichlich verwegen zusammengestellten) Kader unter anderem gegen Belgien 2:3 verlor. Danach dauerte es geschlagene drei Monate, bis sein DFB-Team die nächste Serie der Enttäuschungen einfuhr - 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 in Polen, nach unten abgerundet mit einem desaströsen 0:2 gegen Kolumbien.

Im Fußballland ist es relativ ruhig geblieben, ein paar kritische Artikel, und weiter ging’s mit der Bundesliga. Es folgte das enttäuschende Auftreten der deutschen U21 bei der EM in Georgien, und derzeit dilettieren auch die reichlich hochgejazzten Frauen fröhlich vor sich hin.

Genau ins Sommerloch passte nun die Fundamentalkritik des Sportchefs von Union Berlin. Oliver Ruhnert griff Flick frontal verbal an. Der Bundestrainer und seine Assistenten, so der berechtigte Vorwurf, entschieden nicht nach Leistungskriterien. Andernfalls wäre beispielsweise Rani Khedira längst in den DFB-Kader nominiert worden. Zudem habe es Flick nicht geschafft, bei den Nationalspielern Hunger zu wecken.

Der Bundestrainer bekommt am 24. Juli beim Trainerkongress in Bremen die Möglichkeit, sich zu der argumentativ solide vorgetragenen Kritik von Ruhnert zu äußern. Eine Dreiviertelstunde haben die Organisatoren des Bundes Deutscher Fußballlehrer für das Podiumsgespräch mit Sky-Moderator Michael Leopold eingeplant. Vorgeschaltet vor dem Auftritt von Flick ist eine Analyse der WM in Katar, die U21-Trainer Antonio di Salvo und U20-Coach Hannes Wolf. Man darf davon ausgehen, dass die Erkenntnisse tiefergehender sein werden als jene, die Flick und Sportdirektor Rudi Völler bisher präsentiert haben.

Flicks Darbietung steht unter der Überschrift „One year to go - der Plan zur EM“. Bisher freilich haben weder Spieler noch Öffentlichkeit einen Plan erkennen können. Das, was Flick zuletzt einfiel, sah verdächtig nach „Versuch und Irrtum“ aus. Er sollte vor der kritischen Halböffentlichkeit der Trainer gut vorbereitet auf die Bühne treten.