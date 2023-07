Adi Hütter: Wieder auf dem Karussell

Von: Thomas Kilchenstein

Adi Hütter. © dpa

Der ehemalige Eintracht-Coach hat wohl wieder einen Job: Ehe er in Vergessenheit geraten war, heuert er in Monaco an. Ein Kommentar.

Der große Traum des Adi Hütter, der vor einem Engagement bei AS Monaco steht, ist nicht in Erfüllung gegangen, weil die Rechnung eines Kollegen ebenfalls nicht aufgegangen war: Der große Traum des früheren Trainers von Eintracht Frankfurt ist die Premier League, es schien alles eingetütet, Crystal Palace sollte es sein, Roy Hodgson, mittlerweile 75 Jahre alt, sollte die Londoner in der Klasse halten, dann den Staffelstab an den Österreicher weitergeben, der zum Antritt Lieblingsspieler Djibril Sow von den Hessen mitbringen sollte. Dann hat der Trainerfuchs mit Palace Spiel auf Spiel gewonnen, 18 Punkte aus zehn Partien geholt und die Londoner souverän auf Platz elf geführt - jenseits aller Abstiegssorgen. Er durfte bleiben.

Adi Hütter schaute in die Röhre.

Das schien zu passen. Seit seinem überstürzten Ende bei der Eintracht und einem maximal ungeschickt formulierten Versprechen („Ich bleibe“) hat die Karriere des zuvor so Erfolgreichen - Meister mit Young Boys Bern, Europa League-Halbfinale mit der Eintracht - einen Knick erhalten. In Gladbach, wohin er für erstaunliche 7,5 Millionen Euro wechselte, hat es überhaupt nicht gepasst, früh fremdelte er dort, Absprachen wurden nicht gehalten, dann war sein Mentor Max Eberl weg und die Kabine hatte das durchaus autoritär auftretende Alphatier bald verloren, alles ein großes, teures Missverständnis, die Trennung nur logisch.

Seitdem war Adi Hütter ohne Klub, seitdem trauerte er den Zeiten bei der Eintracht hinterher, saß mit feuchten Augen vor dem Fernseher, als sein Ex-Team in Barcelona gewann, West Ham schlug - da war er gar live im Stadion - und den Coup in Sevilla schaffte. Er hatte daran seinen Anteil. Doch der sehr Ehrgeizige glaubte, am Niederrhein seinem egoistischen Karriereplan folgen zu müssen, ein Trugschluss, wie er später selbst einräumte. Statt dessen musste er die Karriereleiter ein paar Stufen absteigen.

In AS Monaco - dort hat, wie in Frankfurt, bereits Niko Kovac gearbeitet - ist Hütter wieder aufgesprungen aufs Karussell, ehe er in Vergessenheit geraten war. Es ist das beste, was er bekommen konnte, eine feine Adresse im europäischen Fußball, auch ohne aktuell international dabei zu sein, vom Lebensstandard an der Cote d’Azur ganz abgesehen. Adi Hütter ist wieder im Geschäft, hat eine neue Chance bekommen. Er sollte sie, trotz Sprachbarriere, nutzen, will er sich irgendwann seinen Traum erfüllen. Andererseits: Wenn man als Trainer bei drei, vier Stationen keinen Erfolg hat, ist es schnell vorbei. Wer das gesagt hat? Adi Hütter.