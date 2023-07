Deutschlands Top-Talent bei der Frauen-WM: Gemeinsame Sache mit Bayern-Star Davies

Von: Christoph Klaucke

Jule Brand begeistert die Zuschauer der Frauen-WM mit ihren Dribblings. Deutschlands Top-Talent zeigt auch abseits des Spielfelds außergewöhnliche Qualitäten.

Wyong – Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft sorgte bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Aufsehen, indem sie einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen Marokko feierte. Die DFB-Offensive unter der Führung von Kapitänin Alexandra Popp, die auch als Doppeltorschützin glänzte, beeindruckte das Publikum, doch eine Spielerin ragte besonders heraus – Jule Brand. Die erst 20-jährige Flügelspielerin brachte ihre Gegenspielerinnen mit ihrem Dribbling zur Verzweiflung. Doch nicht nur auf dem Platz überzeugt Deutschlands Top-Talent bei dieser Frauen-WM – auch mit ihrer Stimme.

Jule Brand Geboren: 16. Oktober 2002 (Alter 20 Jahre), Germersheim Position: Offensives Mittelfeld Verein: VfL Wolfsburg Größe: 1,77 m

Jule Brand: Großes Kino nicht nur bei der Frauen-WM

Fans aus Deutschland haben derzeit nicht nur die Möglichkeit, Brands fußballerische Fähigkeiten auf dem Rasen zu bewundern, sondern auch ihrer Stimme auf der großen Leinwand zu lauschen. Seit dem 1. Juni läuft der Animationsfilm „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ in den deutschen Kinos.

In diesem Film ist Jule Brand als Synchronsprecherin zu hören. Die Offensivspielerin des VfL Wolfsburg, die im vergangenen Jahr als beste U21-Spielerin Europas mit dem Golden Girl Award ausgezeichnet wurde, leiht ihre Stimme der Drummerin Betty.

Nationalspielerin Jule Brand und Bayerns Alphonso Davies machen gemeinsame Sache. © Eibner/Sven Simon/Imago

Deutschlands Top-Talent bei der Frauen-WM: Gemeinsame Sache mit Bayern-Star Davies

Brand ist in guter Gesellschaft bei diesem neuen „Nebenjob“. Gemeinsam mit dem ebenso schnellen Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München erobert sie in diesem Sommer die Kino-Charts.

Der kanadische Spieler, der derzeit mit den Bayern auf Asien-Tour ist, übernimmt sogar die Rolle des legendären Spinnenmanns. Davies spricht den Spider-Man ‚67, der zur ersten Generation des Superhelden gehört.

Synchronsprecher-Duo Jule Brand und Bayern-Star Davies dürfen von Oscar träumen

Könnten Brand und Davies möglicherweise sogar einen Oscar gewinnen? Das ist nicht ausgeschlossen, denn der Vorgängerfilm „Spider-Man: A New Universe“ von 2018 gewann ein Jahr später den Oscar als bester animierter Spielfilm. Aber noch lieber wäre es Brand, die vor wenigen Wochen den DFB-Pokal der Frauen mit den Wölfinnen gewonnen hat, den WM-Pokal nach Hause zu bringen.

Auf dem Weg dorthin steht ihnen jedoch am Sonntag im zweiten Gruppenspiel Kolumbien im Weg, dessen Wunderkind Linda Caicedo vor dem Spiel gegen Deutschland zusammengebrochen ist. Dann wird Brand voraussichtlich wieder in der Startelf stehen und ihr Können unter Beweis stellen. Die Vize-Europameisterin konnte am Freitagvormittag nach leichten Rückenbeschwerden anders als am Vortag wieder mittrainieren. Auch Abräumerin Lena Oberdorf ist nach einer Blessur am Oberschenkel voll belastbar.

Verletzungs-Sorgen vor Kolumbien-Kracher bei der Frauen-WM: DFB-Ass Brand rechtzeitig fit

Im Vergleich dazu nahm Abwehrchefin Marina Hegering, die an einer Fersenprellung leidet, nicht am kompletten Teamtraining teil. Gleiches gilt für Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, die eine Adduktorenzerrung hat. Verteidigerin Sjoeke Nüsken, die einst als Deutschlands Tennis-Wunderkind bekannt war, trug zwar immer noch ein großflächiges Tape am rechten Knie nach ihrer Außenbanddehnung, absolvierte jedoch das volle Trainingsprogramm.

Neben Nüsken und Brand, die offenbar eine vielversprechende zweite Karriere als Synchronsprecherin einschlägt, zeigen auch ihre Teamkolleginnen ungeahnte Talente. Eine Spielerin erweist sich als Deutschlands Superhirn: Mit einem Abitur von 0,7, einem anspruchsvollen Studium und einer Teilnahme an der Frauen-WM beweist sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. (ck)

