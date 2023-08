Das Versteckspiel um Superstar Sam Kerr

Von: Frank Hellmann

Fahrradfahren ohne Fortkommen: Sam Kerr. © IMAGO/AAP

Wie fit ist die australische Starspielerin vor dem Achtelfinale gegen Dänemark? Ihr Trainer ist schwer genervt von den Fragen.

Eingangs schauten sich Caitlin Foord und Tony Gustavsson abwechselnd an. Beide trugen dieselbe dunkle Trainingsjacke, dann zeigte der australische Nationaltrainer zu seiner Nationalspielerin, als es bei der Pressekonferenz im Australia Stadium von Sydney um die Empfindungen vor dem WM-Achtelfinale mit Australien gegen Dänemark (Montag 12.30 Uhr MESZ/ARD) ging.

„Das ist meine Heimatstadt. Das ist mein Lieblingsstadion“, beteuerte Foord, die mit 16 Jahren einst bei der WM 2011 in Deutschland auf einer solchen Bühne debütierte – seinerzeit als Sonderbewacherin von Marta gegen Brasilien in Mönchengladbach. Nun spürt die Stürmerin mit 28 selbst, wie sich solch ein Heimturnier anfühlt. Ihr Coach rief sich sogleich die Erinnerungen vom Eröffnungsspiel gegen Irland auf, als 75 784 Zuschauende beim Elfmetertor von Steph Catley für eine Explosion der Gefühle sorgten.

Einige fühlten ansatzweise die Eruptionen, die aus dem Olympic Park beim historischen Olympiasieg von Cathy Freeman vor 23 Jahren über den Kontinent schwappten. Natürlich waren die Botschaften der von den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, abstammenden 400-Meter-Läuferin viel größer, aber nicht umsonst hatten sich die australischen Fußballerinnen vor der WM nichts mehr gewünscht als die Ikone zu sprechen.

Leuchtende Augen machte sogar Sam Kerr, als Australiens Verband vor WM-Start im Basecamp in Brisbane eine inspirierende Begegnung vermittelte. Doch den eigenen Tatendrang konnte die Torjägerin wegen ihrer Wadenverletzung nicht ausleben; nun soll die Starstürmerin vom FC Chelsea endlich zur K.o.-Runde die Titelträume aktiv befeuern.

Ihre Präsenz in der Werbung ist erdrückend. Was soll die 29-Jährige tun, wenn sie zur Heilsbringerin verklärt wird? „Wir werden sehen, wie viele Minuten passend sind, und wie ich das Beste von Sam Kerr mit Bezug auf unseren Matchplan bekommen kann“, sagte der von den sich immer wiederholenden Fragen genervte Gustavsson. Der 49-Jährige hatte vor dem Start ein unschönes Versteckspiel inszeniert.

Einigen geht die Geheimniskrämerei derart auf den Geist, dass der Medienriese „News Corp“ am Sonntag tatsächlich einen Hubschrauber in den wolkenverhangenen Himmel der Weltstadt steigen ließ, um beim Abschlusstraining herauszufinden, ob Kerr dabei war. Sie habe auf dem Fahrrad gesessen, beschied Gustafsson leicht genervt, das sei eben Teil des Comeback-Plans. „Ich werde versuchen, ein bisschen lustig zu sein“, sagte der Mann mit der Kappe noch. „Es bedeutet, dass das Interesse in die Höhe geschossen ist, oder?“ Aufstöhnen. Dann entschuldigte sich der Schwede für seinen schlechten Witz.

Top-TV-Quoten

Aber die gestiegene Aufmerksamkeit stimmt ja: 4,71 Millionen Australier:innen hatten die Demonstration gegen Olympiasieger Kanada (4:0) gesehen. Absoluter Rekord für den Spartensender „Channel 7“. Jede:r fünfte Australier:in war also am TV-Gerät dabei. Und nun kommen die K.o.-Duelle, die eine auf Entertainment gepolte Sportnation am liebsten mag. Plötzlich möchten viele an dem Event teilhaben, zumal es im australischen Winter weniger Abwechslung gibt als im Sommer.

Nicht nur die unter „Matildas Active Support“ vereinigte Anhängerschaft wird sich mit Liebesliedern auf Kerr und Co. in Stimmung singen. In Sydney nehmen erste Bars keine Reservierungen mehr an, die Fanzone mit ihrem gemütlichen Ambiente dürfte wegen Überfüllung früh die Pforten schließen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat vor ihrer Abreise aus Wyong noch ein Statement zum Gastgeber übermittelt: „Australien hat mit dem Sieg gegen den Olympiasieger ganz viel Ballast abgeworfen. Sie können das jetzt in ganz viel Stärke umwandeln.“