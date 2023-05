Das Trauma von Mainz 05 in Wolfsburg setzt sich fort

Von: Jan Christian Müller

Im Klammergriff: Der Mainzer Jae-Sung Lee. © dpa

Am „schwarzen Tag“ des FSV Mainz 05 verletzt sich bei der 0:3-Niederlage beim VfL Wolfsburg auch noch Kapitän Silvan Widmer schwer am Knöchel

Martin Schmidt brachte es auf den Punkt: „Das war ein schwarzer Tag für uns.“ Der Sportdirektor von Mainz 05 hatte beim 0:3 in Wolfsburg „schon nach zehn Minuten das Gefühl gehabt: Heute ist nichts zu holen.“ Drei Minuten später machte Wolfsburg bereits das 2:0, nach 28 Minuten das 3:0. „Wir haben den Anfang komplett verschlafen“, ärgerte sich Chefcoach Bo Svensson. Wie wir verteidigt haben, das hat mir gar nicht gefallen. Das kenne ich so von meiner Mannschaft auch gar nicht.“

Da hat der Trainer Recht, gerade die eigentlich so verlässliche Mainzer Dreierkette patzte. In den letzten acht Spielen vor der Partie bei den zuvor in sechs Heimspielen nacheinander erfolglosen Wölfen hatte die Defensive der Nullfünfer nur sechs Gegentreffer zugelassen. Und nun binnen 28 Minuten gleich deren drei.

„Wir haben Baku auf unsrere linken Seite nicht in den Griff gekriegt“, analysierte Schmidt richtig und lobte damit auch die eigene Jugendarbeit: Denn Ridle Baku war schon als kleiner Bub in der Mainzer Talentschmiede ausgebildet worden, ehe er zum Profi reifte und gegen gutes Geld nach Wolfsburg transferiert wurde.

Wie im Dämmerzustand

Der von Schmidt bemühte „schwarze Tag“ ließ sich aber nicht nur an der Leistung ablesen, sondern auch an der schweren Knöchelverletzung von Silvan Widmer. Der Schweizer knickte nach einer guten Stunde bei einer Angriffsaktion so unglücklich um, dass er vom Platz getragen werden musste.

Die betrübliche Begebenheit rundete einen Nachmittag zum Vergessen nach unten ab. Die Bilanz gegen Wolfsburg liest sich seit 2019 verheerend: Mit einer einzigen Ausnahme gab es in den letzten zehn Spielen gegen die Niedersachsen neun Begegnungen ohne Mainzer Treffer, davon acht Niederlagen; 0:3 am Sonntag, davor: 0:3, 0:5, 0:3, 0:2, 0:4, 0:1, 0:3, 0:0. „Vielleicht spielt das auch im Kopf mit eine Rolle“, vermutet Martin Schmidt. Im Vorjahr hatte der Endstand von 0:5 aus Mainzer Sicht in Wolfsburg bereits zur Halbzeit festgestanden. Ein Trauma offenbar!

Die Rheinhessen liefen von Beginn an wie paralysiert übers Feld, verloren Zweikämpfe in gefährlichen Zonen, die Mainz 05 sonst nie verliert, ließen Räume in einer Größenordnung, die Mainz 05 in der Regel zuverlässig verdichtet. Immerhin stabilisierte sich das Spiel nach dem Wechsel mit den Auswechslungen von Aaron Martin für Edimilson Fernandes und Anton Stach für Leandro Barreiro, wobei die Gastgeber es spürbar ruhiger angehen ließen. Wolfsburg hat Mainz 05 somit vorerst in der Tabelle überholt und einige Meter Richtung Europa gutgemacht.

Nach zehn Spielen ohne Niederlage mit sieben Siegen kam der erste Rückschlag seit zwei Monaten vielleicht auch nicht ganz überraschend. Es kann passieren, dass eine Mannschaft es ausnahmsweise auch mal nicht schafft, sich bis in die letzte Haarspitze zu motivieren. Mainz 05 lebt ganz besonders von der Bereitschaft, den letzten Meter zu gehen und die Gegner ständig zu jagen. Ohne diese besondere Hingabe sind die Nullfünfer keine gute Fußballmannschaft. Svensson hat in Wolfsburg ausreichend Videomaterial gesammelt. Überschrift: aus Fehlern lernen. Am Freitagabend gegen Schalke 04 (20.30 Uhr/Dazn) wäre ein Mainzer Sieg deshalb keine Überraschung.