Das Spiel dauert - länger als 90 Minuten

Von: Thomas Kilchenstein

In Katar während der WM eingeführt: die verlängerte Nachspielzeit. © dpa

Die absichtlich vergeudete Zeit während eines Fußballspiels muss auch in der Bundesliga unterbunden werden. Ein Plädoyer für die Nachspielzeit.

Ein Spiel dauert 90 Minuten, ein Satz wie Donnerhall, in sämtliches Stein dieses Fußballplaneten gemeißelt, und nie war er so falsch wie derzeit. Im Grunde war er immer schon falsch. Fußball wurde nie 90 Minuten lang gespielt. Viel zu oft ruht und ruhte das Spiel, machte ein Nickerchen, wenn der Ball im Publikum verschwand (früher), ein Spieler zu Boden ging, niedergestreckt mindestens mit doppeltem Schienbeinbruch, um Minuten später quietschfidel aufzuspringen (Valderrama) oder Leute in gut gelüfteten Kellern klare Elfmeter übersahen (heute, ständig).

Die Kugel rollt in den europäischen Ligen in Deutschland, England, Italien, Frankreich im Schnitt zwischen 53 und 55 Minuten. Das ist nicht viel, der Rest mehr als eine halbe Stunde, ein Drittel, wird verplempert. Und damit ist nicht das nervige Zeitschinden allein gemeint, sondern es dauert ewig, bis Einwürfe, Ab- oder Freistöße ausgeführt sind, und wie wird das Eckballschlagen zelebriert: Da stehen zwei Mann an der Eckfahne, einer steht rum, der andere hebt, warum auch immer, eine Hand, oder beide.

Insofern war der Ansatz der Fifa-Regelhüter sehr vernünftig, erstmals bei der WM der Männer in Katar die Nachspielzeit merklich nach oben zu drücken, acht, neun, zehn Minuten „oben drauf“ waren da die Regel, nicht die Ausnahme. Und das war richtig so, den Spielzeitdieben sollte das Handwerk gelegt werden, mit Überstunden.

Die WM in der Wüste sollte Vorbild sein. Es ging hierzulande auch ein paar Spieltage gut mit der exorbitanten Extratime, dann versandete alles wieder, auf drei vier, fünf Minütchen Nachspielzeit hatte es sich schnell eingependelt. Jetzt Down Under, bei den Kickerinnen, wird genauer auf die Uhr geschaut und viel länger gespielt, fast 16 Minuten hatten etwa die deutschen Fußballerinnen Zeit bekommen, ein weiteres Tor gegen Südkorea zu schießen. Und das völlig zu recht, weil selbst in der angezeigten Nachspielzeit von neun Minuten die Partie laufend unterbrochen war.

Diese absichtlich vergeudete Zeit, die Unart, Zeit von der Uhr zu nehmen, muss auch in der Bundesliga unterbunden werden. Man braucht dazu keine Nettospielzeit, das ist illusorisch, weil sonst die Spiele bald drei Stunden dauern würden, aber bei Unterbrechungen konsequent die Uhr anzuhalten, wenn der Ball liegt, ist allemal angemessen. Es würde das Spiel gerechter machen. Selbst wenn es womöglich schwerfällt, sich daran zu gewöhnen, dass nach 90 Minuten die Partie noch lange nicht beendet ist.